Bitcoin’de büyük yükselişin kilidi: Zincir üstü veriler ne söylüyor?

Bitcoin, uzun vadeli trendin yönü açısından önemli görülen 87 bin dolar bölgesini aşmaya çalışırken, küresel piyasalarda Fed’in faiz artıracağına yönelik beklentilerin azalmasıyla hisseler yükselişini sürdürdü, dolar ise zayıfladı. Kripto para piyasasında zincir üstü göstergeler toparlanma ihtimaline işaret etse de yoğun satış emirlerinin bulunduğu direnç bölgesi, Bitcoin’in bir sonraki hareketi için belirleyici konumda.

Bu hafta beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verilerine rağmen Fed Başkanı Kevin Warsh’ın daha sıkı para politikasına destek veren bir tutum ortaya koymaması, yatırımcıların faiz artışı beklentilerini azaltmasına yol açtı. Aynı dönemde Bitcoin madencilerinin eylül ayı sonuçları, üretimdeki gerileme ve veri merkezi yatırımlarıyla dikkat çekti.

Bitcoin’de yükselişin önündeki kritik eşik

Bitcoin, 16 Ekim itibarıyla 87.165 dolarda bulunan 20 aylık basit hareketli ortalamasında dirençle karşılaşıyor. Geçmiş döngülerde bu seviyenin aşılmasının ardından yeni döngü zirveleri görülmesi, söz konusu eşiğin önemini artırıyor.

Bollinger Bantları göstergesinin orta çizgisini de oluşturan bu ortalama, CryptoQuant’ın piyasa döngüsü modelinde yükseliş ve düşüş eğilimlerinin yön değiştirebildiği temel fiyat bölgelerinden biri olarak değerlendiriliyor. Üst Bollinger Bandı 121.640 dolarda, alt bant ise 52.694 dolarda bulunuyor. Alt bant ile 20 aylık ortalama arasındaki alan birikim bölgesi olarak tanımlanırken, hareketli ortalama trend dönüşlerinin sınırı kabul ediliyor. Bitcoin’in geçen yıl aralık ayında bu çizginin altına inmesi, satış baskısının artmasını tetiklemişti.

CryptoQuant analisti GugaOnChain, Bitcoin’in 6 Ekim 2025’te ulaştığı 124.709 dolarlık tarihi zirvenin ardından piyasanın yeniden dengelenme sürecinin tamamlandığını savundu. Analiste göre mevcut fiyat aralığını yükseliş döngüsünün tepesi olarak değerlendirmek için erken; zincir üstü göstergeler daha fazla yükselişe alan bulunduğuna işaret ediyor.

Bununla birlikte Bitcoin’in bu yılki açılış fiyatının 87.490 dolar olması ve borsaların emir defterlerinde aynı aralıkta yoğun satış emirlerinin birikmesi, 87 bin dolar bölgesini güçlü bir direnç haline getiriyor.

CryptoQuant’ın diğer analistlerinden Xwin Research Japan da üç zincir üstü göstergeye dayanarak yükseliş ivmesinin ay sonuna kadar toparlanabileceğine ilişkin temkinli iyimserliğini paylaştı. Şirketin CEO’su Ki Young Ju ise ağustos sonunda boğa ve ayı piyasası döngüsü göstergesini gerekçe göstererek ayı piyasasının sona erdiğini belirtmişti. Söz konusu göstergenin ağustostaki 0,042 seviyesinden son dönemde 0,186’ya yükselmesi, yükseliş sinyalini güçlendirdi.

Yine de hareketli ortalamalar ve Bollinger Bantları tek başına fiyat artışını doğrulamıyor. Bitcoin’in yükseliş beklentilerini destekleyebilmesi için kritik dirençleri aşması gerekiyor.

Madencilerde üretim gerilerken yatırımlar sürüyor

ABD borsalarında işlem gören Bitcoin madencilerinden CleanSpark ve BitFuFu’nun ise eylül üretimi geriledi. Canaan ise üretimini sabit tutarak üç aylık düşüş serisini sonlandırdı.

CleanSpark’ın üretimi ağustostaki 593 Bitcoin’den eylülde 529 Bitcoin’e düşerek yaklaşık yüzde 11 azaldı. Şirketin Bitcoin varlıkları da 13.703’ten 13.530’a geriledi. CleanSpark, spot piyasada 2 Bitcoin satarken, alım opsiyonlarının kullanılması üzerine ortalama 72.928 dolar fiyattan 700 Bitcoin daha sattı.

Aylık madencilik sonuçlarını açıklamayı bırakıp üç aylık raporlamaya geçmeyi planlayan şirket, veri merkezi faaliyetlerini büyütmek amacıyla 2,276 milyar dolarlık kıdemli teminatlı tahvil ihracını da tamamladı. Kaynak, Georgia eyaletindeki Sandersville’de kurulacak veri merkezi kampüsünde kullanılacak. CleanSpark, projenin yaklaşık 6,6 milyar dolar gelir üretmesini bekliyor.

BitFuFu’nun toplam üretimi ise 174 Bitcoin’den 167 Bitcoin’e inerek yaklaşık yüzde 4 düştü. Şirketin kendi madencilik faaliyetlerinden elde ettiği üretim 88’den 98 Bitcoin’e çıkarak yüzde 11’in üzerinde artmasına rağmen, bulut madenciliği üretiminin 86’dan 69 Bitcoin’e gerilemesi toplam sonucu aşağı çekti. Bitcoin varlıkları ise 1.373’ten 1.388’e yükseldi.

BitFuFu, Etiyopya’da satın almayı hedeflediği 80 megavatlık tesisle ilgili sorunlarla da karşı karşıya. Tesisin işletmecisi ile yerel elektrik tedarikçisi arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle şirket, yatırımının bir bölümünü geri almak için sözleşmeyi iptal etme dahil seçenekleri değerlendiriyor. BitFuFu projeye şimdiye kadar 4,1 milyon dolar yatırdı ve yaklaşık 13.700 Bitmain Antminer S19 cihazı yerleştirdi.

Canaan ise eylülde 44 Bitcoin üreterek ağustos seviyesini korudu. Şirketin Bitcoin varlıkları 1.868’den 1.875’e yükseldi. Kuzey Avrupa’daki 8 megavatlık atık ısı projesinin tamamen faaliyete geçtiğini açıklayan Canaan, madencilik cihazlarının ürettiği ısıyla yaklaşık 2.800 haneye ısınma sağlıyor. Şirket, Kanada’da da benzer bir proje geliştiriyor. Operasyonel yatırımlara karşın üç şirketin hisselerinde yılbaşından bu yana belirgin kayıplar yaşandı. 16 Ekim itibarıyla CleanSpark hisseleri 8,76 dolardan işlem görürken yıllık kayıp yüzde 24’ü aştı. BitFuFu 1,27 dolar, Canaan ise 0,25 dolar seviyesinde bulunurken kayıpları sırasıyla yüzde 54 ve yüzde 68’in üzerine çıktı.

Öte yandan Bitcoin’i hazine rezerv varlığı olarak tutan Fransız Capital B, yılın ilk yarısında 69,5 milyon euro, yaklaşık 78 milyon dolar net zarar açıkladı. Şirket buna rağmen alımlarını sürdürdü. İlk yarıda yaklaşık 30 milyon dolar kaynak sağlayan Capital B, Bitcoin varlıklarını yılbaşındaki 2.823’ten haziran sonunda yaklaşık yüzde 11 artışla 3.139’a çıkardı. Eylül sonunda ise toplam varlıkları 3.538 Bitcoin’e ulaştı.