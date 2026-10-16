Zcash, 1.288 dolar eşiğinde yön arayışını sürdürüyor

Zcash, 16 Ekim 2026’da 1.077 dolar civarındaki bölgeden tepki aldıktan sonra 1.230 doların üzerine yükseldi. Son toparlanma denemesi, fiyatın kısa vadede yeniden güç kazanıp kazanamayacağı sorusunu öne çıkarırken, analistler 1.229 ile 1.288 dolar aralığını ilk önemli sınav alanı olarak değerlendiriyor.

Kısa vadeli toparlanmada kritik bölge

ZEC, yıl içindeki 1.700 dolar civarındaki zirvesinden sonra yaklaşık %34 ile %36 arasında geri çekildi. Buna rağmen fiyat, 16 Ekim kapanışında 1.231 dolar düzeyine yakın seyrederken 200 günlük hareketli ortalamanın 669 dolar civarında kalması, uzun vadeli görünüm ile kısa vadeli baskının birbirinden ayrıştığını gösterdi.

Teknik analist Eric Van Tassel, Coinbase verileriyle hazırladığı bir saatlik grafikte Fibonacci seviyeleri ve aşağı yönlü trend çizgisine dayanarak 1.200 ile 1.288 dolar bandını olası tepki bölgesi olarak öne çıkardı. Bu alanın aynı zamanda yeni satışların yeniden yoğunlaşabileceği bir eşik olduğu değerlendiriliyor.

Eric Van Tassel, 1.200 ile 1.288 dolar aralığının kısa vadeli tepki yükselişi için izlenen bölge olduğunu, ancak bu bandın aynı zamanda toparlanmanın zorlanabileceği bir alan haline geldiğini aktarıyor.

Farklı analizlerde de benzer seviyeler öne çıktı. Montbon ilk güçlü engeli 1.290 dolar civarında gösterirken, CoinCodex tarafında 1.235 ve 1.326 dolar seviyeleri öne sürüldü. Yöntemler farklı olsa da bu veriler, Zcash’te yükseliş denemesinin kolay bir alanla karşı karşıya olmadığını ortaya koyuyor.

Kaynak Seviye Anlamı Eric Van Tassel 1.200 ile 1.288 dolar Kısa vadeli tepki ve satış baskısı bölgesi Montbon 1.290 dolar İlk önemli engel CoinCodex 1.235 ve 1.326 dolar Yukarı yönlü direnç bölgeleri

Düşüş senaryosunda izlenen seviyeler

Van Tassel’in dört saatlik grafiğinde baş ve omuzlar formasyonu ihtimali de yer alıyor. Bu yapı, solda bir omuz, ortada daha yüksek bir tepe ve sağda ikinci bir omuzdan oluşuyor. Zcash, gizlilik odaklı işlemleri destekleyen bir kripto para birimi olarak biliniyor; ağ, sıfır bilgi ispatı tabanlı yapısıyla öne çıkıyor. Ancak bu teknik özellikler fiyat oynaklığını sınırlamıyor.

Mini sözlük: Baş ve omuzlar, yükseliş sonrası zayıflamaya işaret edebilen bir grafik yapısıdır. Formasyonun geçerli sayılması için fiyatın boyun çizgisinin altına inmesi gerekir; tek başına görünmesi yeterli kabul edilmez.

Bu senaryoda 727 dolar civarındaki 0.618 Fibonacci düzeltme seviyesi daha derin bir geri çekilme hedefi olarak gösteriliyor. Ancak bu seviye kesin bir varış noktası değil. Formasyonun ağırlık kazanması için fiyatın boyun çizgisinin altına sarkması gerekiyor.

MaisonCypher, düzeltmenin sürmesi halinde 879 dolar bölgesinin kısa vadeli göstergeleri dengeleyebileceğini, yeniden toparlanma için ise fiyatın bu tür destek alanlarında tutunmasının gerekeceğini vurguluyor.

AstroCryptoGuru’nun dört saatlik değerlendirmesinde ise 1.229 dolar civarındaki yatay bölge ve düşen trend çizgisi yakınında satış baskısı görüldü. Bu analize göre 1.080 ve 1.059 dolar seviyeleri ilk destek alanları olarak öne çıkıyor. MaisonCypher ise günlük grafikte Ichimoku Bulutu alt sınırına yakın 879 doları daha derin bir düzeltme ihtimali olarak izliyor.

Göstergeler karışık sinyal veriyor

16 Ekim itibarıyla günlük RSI göstergesi 47 civarında bulunurken, MACD negatif bölgede kaldı. Bu tablo, piyasada ne güçlü bir yükseliş ivmesine ne de aşırı satım görünümüne işaret ediyor. Başka bir ifadeyle alıcıların kontrolü net biçimde geri aldığı henüz söylenemiyor.

Kısa vadede 1.229 ile 1.288 dolar bandının aşılması toparlanmayı güçlendirebilir. Buna karşılık 1.080 ve 1.059 dolar aralığının kaybedilmesi halinde 879 ve 727 dolar senaryoları yeniden gündeme gelebilir. Bu seviyeler tek bir tahminin parçası değil, farklı zaman dilimleri ve grafik yapılarına dayanan ayrı olasılıklar olarak değerlendiriliyor.