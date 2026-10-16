SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu topluluğu, Ryoshi’nin geri dönmediğini savundu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Shiba Inu topluluğundan Mazrael, Ryoshi’nin geri dönmediğini savundu.
  • 📌 Mazrael, Mayıs 2022’de silinen Medium hesabının ardından aynı kullanıcı adının başka bir hesapça alındığını söyledi.
  • 🧭 $SHIB kurucusuna atfedilen sonraki içeriklerde, Wayback Machine kayıtlarındaki kullanıcı kimliği değişimi tartışmanın merkezine yerleşti.
İlayda Peker
İlayda Peker

Shiba Inu topluluğunun uzun süredir tanınan üyelerinden Mazrael, X üzerinden yaptığı paylaşımda, projenin takma adlı kurucusu Ryoshi’nin kalıcı olarak ortadan kaybolmuş olabileceğini öne sürdü. Mazrael, Mayıs 2022’den sonra Ryoshi adına dolaşıma giren içeriklerin ona ait olmayabileceğini savundu.

İçindekiler
1 Silinen hesap ve yeniden kullanılan kullanıcı adı
2 Wayback Machine kaydı tartışmanın merkezine yerleşti

Silinen hesap ve yeniden kullanılan kullanıcı adı

Mazrael’in aktardığına göre Ryoshi, tıpkı Bitcoin’in takma adlı yaratıcısı Satoshi Nakamoto gibi bir noktadan sonra tamamen sahneden çekildi. Ryoshi, Mayıs 2022’de Medium yazılarını ve önceki X paylaşımlarını sildi. O tarihten bu yana da kamuoyuna açık herhangi bir mesaj paylaşmadı.

Tartışma, Shiba Inu kurucusunun gizemini açıklamaya çalışan bir içeriğin ardından yeniden gündeme geldi. Bazı piyasa katılımcıları, Ryoshi’nin geri dönmüş olabileceğini ve yeni tokenler çıkarmış olabileceğini ileri sürdü. Bu iddialar, belirli paylaşımlardaki üslup, ilham kaynakları ve profil görselleri üzerinden kurulan benzerliklere dayandırıldı.

Mazrael, aynı kullanıcı adının tek başına kanıt sayılamayacağını, silme işleminden sonraki içeriklerin Ryoshi’ye ait olmadığını belirtti.

Mazrael ise bu yorumlara açık biçimde karşı çıktı. Paylaştığı ekran görüntüsüne dayanarak, Ryoshi ile ilişkilendirilen “allhailtheshiba” Medium sayfasının 30 Mayıs 2022’de silindiğini söyledi. Ardından aynı kullanıcı adının başka bir hesap tarafından alındığını, bunun da Wayback Machine kayıtlarındaki kullanıcı kimliği değişimiyle görülebildiğini ifade etti.

Wayback Machine kaydı tartışmanın merkezine yerleşti

Wayback Machine, internet sayfalarının geçmiş sürümlerini arşivleyen bir dijital kayıt hizmeti olarak biliniyor. Mazrael’in işaret ettiği nokta, sayfa adının aynı kalmasına karşın hesap kimliğinin değişmiş olmasıydı. Buna göre Ryoshi aktifken görülen kullanıcı kimliği “70f3e7a9c807” idi. Sayfa silindikten sonra ise “c8d086596085” kimliğine sahip farklı bir hesap ortaya çıktı.

Mazrael, bu farkın herkes tarafından doğrulanabileceğini savundu. Ona göre aynı kullanıcı adının korunmuş olması yanıltıcı bir görüntü oluşturuyor, ancak sayfa içindeki kullanıcı kimliği hesabın değiştiğini gösteriyor. Bu nedenle silinme tarihinden sonra yayımlanan mesajların Ryoshi’ye bağlanmasının doğru olmadığı görüşünü dile getirdi.

“Aynı kullanıcı adı kullanılıyor olabilir, ancak hesap farklı. Sayfadaki kullanıcı kimliği bunun kanıtı niteliğinde.”

Mazrael, özellikle Medium üzerindeki bazı mesajların yanlış biçimde Ryoshi’ye atfedildiğini vurguladı. Hangi paylaşımı kastettiğini açıkça belirtmese de, söz konusu içeriğin Ryoshi “allhailtheshiba” kullanıcı adını bıraktıktan sonra yayımlandığını savundu.

Shiba Inu cephesinde tartışma, Ryoshi’nin gerçekten geri dönüp dönmediğinden çok, dijital izlerin nasıl yorumlanacağına odaklanmış durumda. Şimdilik topluluk içinde öne çıkan görüş, Mayıs 2022 sonrasında Ryoshi adına görülen içeriklerin dikkatle ele alınması gerektiği yönünde şekilleniyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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