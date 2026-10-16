Shiba Inu’da 798 büyük cüzdanın hamlesi yön arayışını belirliyor

Shiba Inu, üçüncü çeyrekteki güçlü yükselişin ardından yeniden ivme kazanma arayışına girdi. Token, bu dönemde yüzde 39,3 değer kazandıktan sonra düzeltme sürecine geçti. SHIB fiyatı 0.00000516 dolar çevresinde seyrederken piyasa değeri 3,05 milyar dolar düzeyinde bulunuyor.

Haftalık kapanış kritik eşiğe dönüştü

Kısa vadede izlenen ana gösterge, 23 haftalık hareketli ortalama olarak öne çıkıyor. Bu teknik gösterge, belirli bir dönem boyunca ortalama fiyatı izleyerek eğilimin yönüne dair fikir verir. SHIB’in yeniden daha güçlü bir toparlanma sinyali üretebilmesi için haftayı bu seviyenin üzerinde kapatması gerekiyor.

Mini sözlük: Hareketli ortalama, fiyatın belirli bir zaman aralığındaki ortalamasını gösteren teknik bir ölçüttür. 23 haftalık hareketli ortalama ise son 23 haftanın ortalama fiyatını yansıtarak orta vadeli eğilimi izlemek için kullanılır.

Fiyatın bu seviyenin altına sarkması, piyasada temkinli görünümü güçlendirdi. Aşağıda 0.00000500 dolar seviyesi öne çıkarken, bu eşik SHIB’in piyasa değerinin 3 milyar dolar civarında kalması açısından da önem taşıyor. Alıcıların haftalık kapanışa kadar fiyatı yeniden hareketli ortalamanın üzerine taşıması halinde yükseliş eğilimi yeniden güç kazanabilir. Aksi durumda yaz aylarında görülen dip seviyeler yeniden test edilebilir.

SHIB’in yeniden ivme kazanması için alıcıların haftalık kapanışta 23 haftalık hareketli ortalamanın üzerine dönüş sağlaması gerekiyor.

Büyük cüzdanlar arz tarafında belirleyici konumda

Zincir üstü veriler ise satış baskısına rağmen içeride belirgin bir panik oluşmadığına işaret ediyor. Son 24 saatte yatırımcılar 51 milyar SHIB’i borsalardan çekerek kendi cüzdanlarına taşıdı. Bu tablo, bazı büyük oyuncuların geri çekilmeyi birikim fırsatı olarak değerlendirdiğini gösteriyor.

Shiba Inu ekosisteminde belirleyici ağırlık çok sınırlı sayıdaki büyük cüzdanda toplanmış durumda. Verilere göre tüm SHIB arzının yüzde 94,6’sı yalnızca 798 büyük cüzdanın kontrolünde bulunuyor. Bu grubun içinde 310 dolar milyoneri cüzdan yer alıyor.

Gösterge Değer Anlamı Piyasa değeri 3,05 milyar dolar SHIB’in mevcut toplam piyasa büyüklüğü Borsalardan çekilen miktar 51 milyar SHIB Son 24 saatte özel cüzdanlara taşınan token Büyük cüzdan sayısı 798 Arzın yüzde 94,6’sını kontrol eden adresler

Borsalardan 24 saatte 51 milyar SHIB çekilmesi, bazı büyük yatırımcıların düşüş döneminde birikimi sürdürdüğünü ortaya koyuyor.

Arz sıkışması ihtimali izleniyor

Bu büyük cüzdanlar satışa yönelmediği sürece piyasadaki dolaşımdaki arzın daralabileceği değerlendiriliyor. Böyle bir sıkışma, fiyatın yeniden yukarı taşınması halinde bireysel yatırımcı ilgisini de artırabilir. Ancak bunun gerçekleşmesi için önce haftalık görünümde zayıflığın sona erdiğine dair net bir işaret alınması gerekiyor.

Bu nedenle SHIB’de kısa vadeli görünüm, hem 0.00000500 dolar civarındaki eşik hem de 23 haftalık hareketli ortalama çevresindeki mücadele tarafından şekilleniyor. Büyük cüzdanların alım iştahı korunursa 7 milyar dolarlık piyasa değeri hedefi yeniden gündeme gelebilir; zayıf talep sürerse yaz diplerine doğru yeni bir geri çekilme riski masada kalacak.