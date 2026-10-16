Shiba Inu’da borsa çıkışları arttı, fiyat 0.0000051 doların üzerine çıktı

Kripto para piyasasında toparlanma eğilimi güç kazanırken, Shiba Inu da bu hareketten pay aldı. Piyasadaki genel iyileşmeyle birlikte yatırımcı algısının yeniden olumlu yöne döndüğü görülüyor.

Talep verilerinde toparlanma

CryptoQuant verileri, Shiba Inu ekosisteminde talebin yeniden artmaya başladığını gösterdi. Zincir üstü analizler, özellikle son dönemde borsalardaki hareketin alıcılar lehine değiştiğine işaret etti. CryptoQuant, dijital varlık piyasasına yönelik veri ve analiz sağlayan bir platform olarak biliniyor.

16 Ekim itibarıyla Shiba Inu’nun borsa net akışı yüzde 5’in üzerinde geriledi ve eksi 78.761.600.000 SHIB seviyesine indi. Negatif net akış, borsalardan çekilen token miktarının aynı dönemde satış için borsalara gönderilen miktardan daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

Negatif borsa net akışı, yatırımcıların SHIB varlıklarını kısa vadeli satış yerine elde tutma eğiliminin güçlendiğine işaret ediyor.

Satış baskısında zayıflama

Son haftalarda sert oynaklık yaşayan Shiba Inu tarafında bu veri, satış baskısının zayıflamaya başladığına işaret eden unsurlardan biri olarak öne çıktı. Eksi 78 milyar SHIB’lik net akış tek başına çok büyük görünmese de, zamanlaması nedeniyle piyasa açısından anlamlı kabul ediliyor.

Bu tablo, yatırımcı güveninde kademeli bir toparlanma yaşandığını düşündürüyor. Borsalardan cüzdanlara yönelen transferlerin artması, piyasada kısa vadeli satış isteğinin azaldığına dair bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Fiyat yeniden artıda

Yakın dönemdeki dalgalanma sırasında Shiba Inu, 0.000005 dolar civarındaki seviyenin altına sarkmıştı. Son hareketle birlikte varlık yeniden artı bölgeye geçti ve 0.0000051 doların üzerinde işlem görmeye başladı.

Alıcıların borsa faaliyetlerinde daha görünür hale gelmesi, fiyat tarafında sınırlı da olsa bir yükselişi beraberinde getirdi. Bununla birlikte mevcut ivmenin daha geniş çaplı bir toparlanmaya dönüşüp dönüşmeyeceği konusunda belirsizlik sürüyor.

Piyasadaki olumlu eğilim korunursa, analistler Shiba Inu’nun ekim ayındaki zayıf görünümü geride bırakabileceğini öngörüyor.

Analistler, yükseliş eğiliminin devam etmesi halinde Shiba Inu’nun son dönemdeki olumsuz seyrini kırabileceğini değerlendiriyor. Buna karşın fiyat hareketinin kalıcı bir toparlanmaya dönüştüğünü söylemek için piyasanın daha güçlü ve istikrarlı sinyaller üretmesi gerekecek.