Japon bankaları yen stabilcoin denemelerini başarıyla tamamladı

Japonya’nın en büyük üç mega bankası olan MUFG, Mizuho ve SMBC, Mitsubishi UFJ Trust ile TISI işbirliğinde yürütülen yen stabilcoin denemelerinin ilk ortak aşamasını tamamladı. Taraflar, test sürecinin başarıyla sonuçlandığını resmen duyurdu.

Sınırlı pilotta sınır ötesi ödeme denendi

Japonya Finansal Hizmetler Ajansı gözetiminde kapalı pilot proje kapsamında, Mitsubishi Corporation için sınır ötesi mutabakat işlemleri denendi. İhraç edilen stabilcoinler, güven yararlanıcı hakkı statüsüyle yapılandırıldı ve ihraçtan itibari paraya nihai geri dönüşe kadar tüm süreçte aksaklık yaşanmadı.

MUFG, Mizuho, SMBC, Mitsubishi UFJ Trust ve TISI, yen stabilcoin denemelerinde ihraçtan itibari para olarak geri ödemeye kadar uzanan tam sürecin sorunsuz tamamlandığını bildirdi.

Sistemin ticari kullanıma mevcut mali yıl sona ermeden önce açılması planlanıyor. Bu takvim, Japonya’da bankacılık altyapısına entegre dijital para uygulamalarının daha somut bir aşamaya geçtiğine işaret ediyor.

XRPL bağlantısı neden gündemde

Konsorsiyum belgelerinde Ripple adına doğrudan yer verilmese de Japonya’daki finans çevreleri bu gelişmeyi XRP Ledger ekosistemiyle bağlantılı değerlendiriyor. Bunun başlıca nedeni, üç büyük bankanın Ripple teknolojileriyle uzun süredir ilişki içinde olması. XRP Ledger, kısaca XRPL, Ripple ekosisteminde kullanılan açık kaynaklı bir blokzincir ağı olarak biliniyor.

Mini sözlük: XRPL, sınır ötesi ödeme ve varlık transferi gibi işlemler için tasarlanan açık kaynaklı bir blokzincir ağıdır. RWA tokenizasyonu ise hisse, tahvil veya fon gibi geleneksel varlıkların dijital token olarak blokzincire taşınmasını ifade eder.

2017’de MUFG, Mizuho ve SMBC, SBI Ripple Asia çatısı altında kurulan geniş ölçekli bankacılık konsorsiyumuna katılmıştı. Bu yapı, anlık yurt içi ve sınır ötesi ödemelerde RippleNet teknolojilerinin kullanımını hedefliyordu. Kurumsal bağın bugün de etkisini sürdürdüğü görülüyor.

Pazar iki ayrı hatta bölünebilir

Daha yakın dönemde Mizuho Bank ile SMBC’nin yatırım kolu, gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu ve kurumsal DeFi çözümlerinin XRP Ledger üzerinde kurulması için Ripple Labs ile doğrudan anlaşmalar yaptı. Bu nedenle yeni yen stabilcoin girişimi, Japon bankacılık sisteminin dış likidite köprülerine bağımlılığı azaltma arayışı olarak da yorumlanıyor.

Özellikle MUFG tarafından Avalanche blokzinciri üzerinde geliştirilen Progmat platformunda dijital yen altyapısının kurulması, uyum süreçleri ve işlem ücretlerini geleneksel bankacılık çerçevesinde tutma hedefiyle ilişkilendiriliyor. MUFG, Japonya’nın en büyük finans gruplarından biri olarak ülkedeki dijital varlık altyapısında öne çıkan kurumlardan biri konumunda bulunuyor.

Ortaya çıkan yapı, mega bankaların kapalı kurumsal ödeme altyapısıyla Ripple çevresinde şekillenen daha açık dijital varlık ekosisteminin yan yana var olabileceğine işaret ediyor.

Bu tablo, gelecekte pazarın iki eksende şekillenebileceğini gösteriyor. Bir tarafta mega bankalar ve Progmat platformunun şirketler arası kapalı B2B transferlerde ağırlık kazanması bekleniyor. Diğer tarafta ise SBI Holdings tarafından desteklenen düzenlenmiş dolar stabilcoini RLUSD ile XRP’nin mevcut likiditesinin, sınır ötesi perakende ödemeler ve açık finansal teknoloji hizmetlerinde etkisini koruyabileceği değerlendiriliyor.