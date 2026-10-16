Deutsche Bank, dijital varlık alanındaki faaliyetlerini genişletmek için kripto saklama hizmetini önümüzdeki haftalarda devreye almayı planlıyor. İlk aşamada Almanya’da başlayacak hizmet, başta Bitcoin ve Ethereum olmak üzere büyük kripto varlıklara odaklanacak. Banka daha sonra ürün yelpazesini genişletmeyi hedefliyor.

İlk aşamada kurumsal müşteriler hedefleniyor

Hizmet, bireysel yatırımcılardan çok kurumlar ve şirketler için tasarlandı. Deutsche Bank, müşterileri adına kripto cüzdanlarını ve özel anahtarları yönetecek. Böylece kurumsal müşterilerin kendi saklama altyapılarını kurmadan dijital varlıklara erişebilmesi amaçlanıyor.

Banka, ilk dönemde Bitcoin ve Ethereum’a ek olarak bazı stabilcoin’ler için de saklama sunmayı planlıyor. USDC ve EURC’nin de bu kapsamda yer alması öngörülüyor. Fiat para ile stabilcoin arasında dönüşüm imkanı ise daha sonraki aşamada hizmete eklenecek.

Deutsche Bank Kurumsal Bankacılık Eş Başkanı Gerald Podobnik, blokzincir tabanlı finansal ürünleri mevcut altyapının yerine geçecek bir model olarak değil, onu tamamlayacak bir unsur olarak gördüklerini söyledi.

Asya’da büyüme planı 2027’ye uzanıyor

Deutsche Bank Kurumsal Bankacılık Eş Başkanı Gerald Podobnik, planı Bangkok’ta düzenlenen IMF ve Dünya Bankası toplantılarında açıkladı. Banka, Almanya’daki ilk lansmanın ardından 2027’ye kadar Asya’nın önemli finans merkezlerinde varlığını artırmayı amaçlıyor.

Bu adım, bankanın kurumsal bankacılık stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Deutsche Bank, 2028’e kadar bileşik bazda yıllık yüzde 8 gelir artışı hedefliyor. Dijital varlık hizmetlerinin de bu büyüme planına katkı vermesi bekleniyor.

Tokenize mevduat ve dijital tahvil hazırlığı sürüyor

Banka yalnızca saklama tarafında ilerlemiyor. Deutsche Bank, tokenize mevduat çözümleri üzerinde de çalışıyor. Bu yapı, geleneksel banka mevduatlarının blokzincir üzerinde temsil edilmesini sağlıyor ve finans kuruluşlarının para transferi ile mutabakat süreçlerini daha verimli hale getirebilir.

Ayrıca kurumsal müşterilerin blokzincir üzerinde dijital tahvil gibi menkul kıymetler ihraç etmesine destek verilmesi planlanıyor. Bu modelin, borçlanma araçlarının ihraç ve takas süreçlerini sadeleştirmesi amaçlanıyor.

Dijital varlık piyasasında altyapı, saklama ve işlem takibi giderek daha fazla önem kazanırken, meme token tarafında da benzer bir hareketlilik yaşanıyor. Meme token piyasasında bir internet akımı, günler içinde milyonlarca dolarlık ilgiye dönüşebiliyor. Fomo’nun paylaştığı verilere göre, Niu Lai’de 99 dolarlık başlangıç tutarını yaklaşık 370 bin dolara taşıyan işlem, bu hareketliliğin çarpıcı örneklerinden biri. Bu piyasada yalnızca fiyatları değil, yatırımcıların ne zaman ve hangi token’larda işlem yaptığını takip etmek de dikkat çekiyor. Sosyal akışı, yatırımcı sıralamaları ve işlem bildirimleriyle Fomo App, token keşfini ve alım satımı aynı platformda buluşturuyor. Meme token dünyasını yatırımcıların hareketleriyle birlikte takip etmek için Fomo App’i keşfedin.

Banka, ilk aşamada büyük kripto varlıkların saklanmasına odaklanacak; fiat para ile stabilcoin dönüşüm hizmetleri ise daha sonra kullanıma sunulacak.

Deutsche Bank’ın attığı bu adım, geleneksel bankacılık ile blokzincir tabanlı finansal ürünler arasındaki bağın güçlendiğine işaret ediyor. Banka yönetimi, yeni hizmetleri mevcut finansal sistemin alternatifi olarak değil, onu destekleyen ek bir katman olarak konumlandırıyor.