Dogecoin’de olası ölüm kesişimi gündeme gelirken balinalar alım yaptı

Dogecoin fiyatında kısa vadeli teknik görünüm yeniden baskı altına girdi. Günlük grafikte 50 günlük hareketli ortalamanın aşağı eğimli seyretmesi ve 200 günlük ortalamanın yataylaşması, piyasada olası bir ölüm kesişimi ihtimalini öne çıkardı. Bu formasyonun ne zaman oluşacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Teknik görünümde zayıflama sinyali

Dogecoin, 2026 yılı içindeki ilk günlük altın kesişimini ekimde görmüştü. Ancak kripto piyasasında kar satışlarının hız kazanmasıyla birlikte fiyat 0.077 dolara kadar geriledi. Son tabloda satıcıların bu yükseliş sinyalini geçersiz kılmaya çalıştığı ve olası bir ölüm kesişiminin fiyatlamalar üzerinde baskı kurduğu görülüyor.

Buna karşın mevcut kurulumun kesin bir sonuca işaret ettiği söylenemiyor. Eğilimde yaşanabilecek yeni bir değişim, aşağı yönlü senaryoyu bozabilir. Dogecoin son 24 saatte yüzde 3.19 artışla 0.081 dolara yükseldi. Bu toparlanma, gün içindeki satış dalgasının ardından geldi.

Günlük grafikte 50 günlük ortalamanın aşağı yönelmesi ve 200 günlük ortalamanın yataylaşması, Dogecoin için olası bir ölüm kesişimi riskini gündeme taşıyor.

Makro veriler piyasa iştahını etkiledi

Piyasadaki dalgalanmada ABD enflasyon verileri etkili oldu. Eylül ayına ait üretici fiyat endeksi, toptan fiyatların yıllık bazda yüzde 6.3 arttığını gösterdi. Bu veri, 2022’den bu yana görülen en güçlü artış olarak kayda geçti. Bir gün önce açıklanan tüketici fiyat endeksi de yukarı yönlü tablo ortaya koymuştu.

Fed yetkilileri eylülde üç yıldan uzun bir sürenin ardından ilk faiz artışını onayladı. Piyasa fiyatlamaları, ekim ayında artışa ara verilebileceğine, aralık ayında ise yeni bir adım gelebileceğine işaret ediyor. Faiz beklentilerindeki bu görünüm, yüksek riskli varlıklarda oynaklığı artırdı.

Analist tarafında karşıt görüş öne çıktı

Dogecoin en son Kasım 2025’te günlük grafikte ölüm kesişimi yaşamış, bu sinyalin ardından aylar süren satış baskısı görülmüştü. Son altın kesişimden sonra yeniden benzer bir ihtimalin konuşulması, yatırımcıların fiyat yapısına odaklanmasına yol açtı.

Kripto analisti Ali ise X paylaşımında daha iyimser bir tablo çiziyor. Ali’ye göre ilk unsur, daha önce Dogecoin’de olası dönüş noktalarını işaret eden TD Sequential göstergesinin 0.081 dolar civarında alım sinyali üretmesi. İkinci unsur, URPD verilerinin yaklaşık 36 milyar DOGE’un daha önce bu seviye çevresinde el değiştirdiğini göstermesi. Üçüncü unsur olarak da büyük yatırımcıların 12 Ekim’den bu yana 600 milyon DOGE topladığı aktarılıyor.

Mini sözlük: TD Sequential, fiyat hareketinde yorgunluk ve olası yön değişimini ölçmeye çalışan teknik bir göstergedir. URPD ise belirli fiyat seviyelerinde ne kadar varlığın el değiştirdiğini göstererek alım satım yoğunluğunu anlamaya yarar.

Ali, 0.081 dolar seviyesinin korunması halinde Dogecoin’de 0.16 ile 0.17 dolar aralığının kar satışı bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.

Analiste göre 0.081 dolar seviyesi korunur ve fiyat buradan tepki verirse, 0.16 ile 0.17 dolar aralığı bir sonraki kar satışı bölgesi olarak öne çıkabilir. Böylece Dogecoin’de kısa vadeli teknik baskıya rağmen, zincir üstü veriler ve büyük yatırımcı hareketleri nedeniyle temkinli iyimserlik korunuyor.