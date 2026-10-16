Google kuantum bilgisayarda yeni bir eşiği aştığını açıkladı

Google, kuantum bilişim alanında yeni bir ilerleme açıkladı. Şirketin Üst Yöneticisi Sundar Pichai, Google Quantum AI ekibinin Willow kuantum bilgisayarında “magic state cultivation” olarak adlandırılan yöntemde önemli bir başarı elde ettiğini duyurdu. Gelişme, Bitcoin ve Ethereum gibi kripto varlıkların uzun vadeli güvenliğiyle ilgili tartışmaları yeniden öne taşıdı.

Kuantum hata oranında düşüş sağlandı

Science dergisinde yayımlanan bulgulara göre Google, yeni yöntemle kuantum durumlarının hazırlanmasında görülen hata oranını önceki yaklaşımlara kıyasla 40 kat azalttı. Şirket ayrıca T state olarak bilinen özel kuantum durumlarında yüzde 99,99 mantıksal doğruluk seviyesine ulaştığını bildirdi.

Google, yeni yöntemin yüksek güçlü ve hata düzeltmeli kuantum bilgisayarların geliştirilmesi yolunda önemli bir adım olduğunu açıkladı.

Google Quantum AI, şirketin kuantum donanımı ve algoritmaları üzerinde çalışan araştırma birimi olarak biliniyor. Açıklanan ilerleme, kuantum hesaplamada en zor başlıklardan biri olan güvenilir kuantum durumlarını daha az kaynakla üretme sorununa odaklanıyor.

Mini sözlük: Magic state cultivation, hata düzeltmeli kuantum hesaplamada gereken özel kuantum durumlarının daha verimli üretilmesini hedefleyen bir yöntemdir. T state ise bazı kuantum işlemlerinin güvenilir biçimde yürütülmesi için kullanılan özel bir kuantum durumunu ifade eder.

Kripto güvenliği tartışması yeniden canlandı

Bu gelişme, blokzincir ağlarının gelecekte kuantum bilgisayarlara karşı ne kadar dayanıklı olacağı sorusunu yeniden gündeme getirdi. Bitcoin ve Ethereum dahil birçok büyük kripto para ağı, işlemleri korumak ve dijital imzaları doğrulamak için eliptik eğri kriptografisine dayanıyor.

Yeterince güçlü bir kuantum bilgisayarın teorik olarak bu kriptografik yapıları aşabileceği uzun süredir biliniyor. Bu nedenle kuantum alanındaki her önemli teknik ilerleme, kripto piyasasında güvenlik odaklı değerlendirmeleri hızlandırıyor.

Google’ın açıkladığı sonuçlar, mevcut kripto paraların bugün doğrudan risk altında olduğu anlamına gelmiyor.

Pratik kullanım için ölçek henüz yeterli değil

Google, söz konusu yöntemin büyük ölçekli ve pratik kuantum hesaplama için gereken düzeyde henüz gösterilmediğini ortaya koydu. Başka bir ifadeyle, bugünkü aşamada Bitcoin ya da Ethereum’un şifreleme altyapısını kırabilecek bir sistemden söz edilmiyor.

Buna karşın son ilerleme, kripto varlıkların güvenliğini tehdit edebilecek ölçekte bir kuantum bilgisayarın inşasında en zorlu aşamalardan birini belirgin biçimde kolaylaştırmış görünüyor. Bu da kısa vadede değilse bile, uzun vadeli güvenlik planlarında kuantuma dayanıklı çözümlerin önemini artırabilir.