CZ, Solana’nın Çin adımları tartışılırken XRP ve ZEC desteğini yineledi

Binance kurucusu Changpeng Zhao, kripto para piyasasında belirli ağlar arasında taraf tutmadığını, farklı blokzincirlerin ilerleme kaydetmesini desteklediğini söyledi. Zhao, X üzerinden yaptığı paylaşımda Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP, Solana, HYPE, ZEC, SIGN ve stabilcoinler konusunda olumlu düşündüğünü açıkladı.

CZ desteğini geniş bir listeyle yineledi

Kripto para sektöründe CZ kısaltmasıyla tanınan Changpeng Zhao, Binance borsasının kurucusu olarak biliniyor. Zhao, herhangi bir ülkede herhangi bir blokzincirin gelişim göstermesini desteklediğini belirterek büyük kripto varlıklara yönelik yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu.

Changpeng Zhao, hangi ağ ya da varlık olursa olsun, herhangi bir ülkede blokzincir alanında kaydedilen ilerlemeyi desteklediğini vurguladı.

Zhao’nun açıklamaları, Solana ekosisteminin Çin’de büyüme çabalarının tartışma yarattığı bir dönemde geldi. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, Zhao’nun daha önce yaptığı paylaşımların Çinli yetkililerin dikkatini çekmiş olabileceğini öne sürdü.

Şanghay etkinliği ertelendi

Tartışmanın merkezinde, Solana’nın Şanghay’daki görünürlüğünü artırmaya dönük girişimleri yer aldı. Şanghay’daki Shangri La Oteli’nde 16 Ekim için planlanan etkinlik ertelendi. Organizasyon tarafı erteleme kararını lojistik gerekçelerle açıkladı.

Solana Foundation Başkanı Lily Liu, daha sonra kayıt sayısının kısa sürede dört kat arttığını ve bu rakamın yerel makamlara bildirilen katılımcı sayısını aştığını söyledi. Bu artışın organizasyon planını zorladığı ifade edildi.

Lily Liu, başvuru sayısının aniden dört katına çıktığını ve bildirilen katılımcı kapasitesinin üzerine çıktığını aktardı.

Reklamın kaldırılması yeni soru işaretleri doğurdu

Etkinlikle bağlantılı süreçte, Şanghay’da bir bina üzerindeki Solana reklamının kısa süre içinde kaldırıldığı da gündeme geldi. Zhao, bu reklamın yaklaşık 10 dakika içinde indirildiğinin aktarıldığını söyledi. Buna rağmen kendi paylaşımının bu gelişmeye yol açtığı iddiasını reddetti.

Zhao, söz konusu reklamdan ancak yayımlandıktan 12 ila 24 saat sonra haberdar olduğunu belirtti. Bu nedenle, kendi açıklamasının reklamın kaldırılmasıyla bağlantılı olamayacağını savundu.

Çin’deki kripto yaklaşımı yeniden tartışılıyor

Zhao, ilk aşamada Solana’nın Şanghay’daki fiziksel görünürlüğünü olumlu karşılamış ve bunun başka blokzincir projeleri için de kapı aralayabileceğini ima etmişti. Ayrıca bu tür adımların, Çin’in kripto varlıklara yönelik kısıtlamalarında esneme olabileceğine işaret edebileceğini değerlendirmişti.

Buna karşın, etkinliğin ertelenmesi ve reklamın kısa sürede kaldırılması, Çin’de kripto sektörüne yönelik resmi yaklaşımın ne ölçüde değiştiğine dair soru işaretlerini canlı tuttu. Tartışmalar sürerken Zhao, desteğinin belirli bir projeyle sınırlı olmadığını ve sektör genelindeki ilerlemeleri önemsediğini yineledi.