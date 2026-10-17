Ethereum, Uniswap, Dogecoin ve Shiba Inu kritik eşiklerde işlem görüyor

Ethereum, Uniswap, Dogecoin ve Shiba Inu ekim ortasında dar fiyat aralıklarında yön arayışını sürdürüyor. Dört varlıkta da kısa vadeli görünüm, belirli eşiklerin korunmasına ya da aşılmasına bağlı kalırken, işlem hacmi ve günlük kapanışlar piyasanın sonraki adımı açısından öne çıkıyor.

Ethereum ve Uniswap tarafında yön arayışı sürüyor

Ethereum 2.455 dolar seviyesinde işlem görüyor. Varlık, eylül sonundaki 2.800 dolar denemesinin ardından ivme kaybetti ve 2.490 dolar civarındaki bölgenin hemen altında kaldı. Bu seviye kısa vadede önemli bir eşik olarak izlenirken, 2.310 dolar ile 2.355 dolar bandı alıcıların güçlü biçimde devreye girdiği alan olarak öne çıktı.

Hafta içinde 2.310 dolara kadar gerileyen Ethereum, bu bölgeden hızlı tepki verdi. Yüksek hacimli toparlanma, alım iştahının tamamen kaybolmadığına işaret ederken, günlük grafikte RSI göstergesinin 40 civarında bulunması momentumun zayıf ancak aşırı satım bölgesinden uzak olduğunu gösteriyor.

Ethereum için ilk güç işareti 2.490 dolar üzerinde günlük kapanış olacak; bu senaryoda 2.600 dolar bölgesi yeniden gündeme gelebilir.

Aşağı yönlü senaryoda ise 2.310 doların altındaki bir kapanış, 2.100 dolara doğru daha sert bir geri çekilme riskini artırabilir. Piyasada teknik eşiklerin bu kadar yakından izlendiği dönemlerde yatırımcı davranışı da ayrı önem taşıyor. Meme token piyasasında bir internet akımı, günler içinde milyonlarca dolarlık ilgiye dönüşebiliyor. Fomo’nun paylaştığı verilere göre, Niu Lai’de 99 dolarlık başlangıç tutarını yaklaşık 370 bin dolara taşıyan işlem, bu hareketliliğin çarpıcı örneklerinden biri. Bu piyasada yalnızca fiyatları değil, yatırımcıların ne zaman ve hangi token’larda işlem yaptığını takip etmek de dikkat çekiyor. Sosyal akışı, yatırımcı sıralamaları ve işlem bildirimleriyle Fomo App, token keşfini ve alım satımı aynı platformda buluşturuyor. Meme token dünyasını yatırımcıların hareketleriyle birlikte takip etmek için Fomo App’i keşfedin.

Uniswap ise 7,39 dolar seviyesinde bulunuyor. Eylül zirvesi olan 10,90 dolardan sonra yaklaşık yüzde 30 gerileyen UNI, son günlerde 6,80 ile 7,85 dolar aralığında sıkıştı. RSI göstergesinin 50 civarında seyretmesi, alıcılar ile satıcılar arasında net üstünlük kurulamadığını ortaya koyuyor.

Dogecoin ve Shiba Inu destek bölgelerini korumaya çalışıyor

Dogecoin 0,0816 dolarda işlem görüyor. Eylül sonunda 0,1060 dolar yakınından gelen reddin ardından fiyat zayıfladı ve 0,0800 dolar seviyesi kısa vadeli denge noktası haline geldi. Son düşüşte 0,0777 dolara kadar inen DOGE, bu seviyeden toparlandı. Buna karşın fiyatın hareketli ortalamaların altında kalması toparlanmanın henüz teyit almadığını gösteriyor.

DOGE için 0,0800 doların korunması kısa vadede belirleyici görülüyor. Bu seviyenin altında 0,0777 ve ardından 0,0750 dolar bölgeleri öne çıkabilir. Yukarıda ise 0,0860 doların aşılması, toparlanmanın güç kazanması açısından ilk önemli adım sayılıyor.

Shiba Inu cephesinde fiyat 0.00000514 dolar düzeyinde bulunuyor. Eylül sonunda 0.00000627 dolara çıkan SHIB, daha sonra zayıfladı ve son gerilemede 0.00000483 dolara kadar indi. Tepki alımı gelse de işlem hacminin düşük kalması, toparlanmanın sınırlı olduğuna işaret ediyor.

Shiba Inu için 0.00000500 dolar seviyesi kısa vadeli yapı açısından kritik önem taşıyor; bu bölgenin altında eylül dipleri yeniden test edilebilir.

SHIB’de 0.00000528 dolar ilk önemli eşik olarak izlenirken, bunun üzerinde 0.00000538 ve 0.00000545 dolar bölgeleri bulunuyor. Daha geniş görünümde ağustos dip seviyesi 0.00000435, eylül dip seviyesi 0.00000475 ve bu haftaki dip 0.00000483 olarak sıralanıyor. Bu tablo, daha yüksek dip yapısının teknik olarak tamamen bozulmadığını, ancak alıcıların yeniden güç göstermesi gerektiğini ortaya koyuyor.