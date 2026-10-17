XRP’ye ilgi temmuz 2025 zirvesinden sonra sert biçimde geriledi

XRP’ye yönelik bireysel yatırımcı ilgisi geçici olarak zayıfladı. Google Trends verileri, küresel arama ilgisinin Ekim 2026 ortası itibarıyla yıllık ölçekte Temmuz 2025’te görülen tarihi zirveye kıyasla yüzde 90’dan fazla gerilediğini gösterdi. Söz konusu dönemde XRP fiyatı 3,65 dolar seviyesine yaklaşmıştı.

Arama ilgisinde belirgin düşüş

Küresel popülerlik endeksi 100 puan üzerinden 13’e indi. Bu tablo, piyasa duyarlılığında keskin bir değişime işaret ediyor. 2012’den bu yana uzanan tarihsel eğriye bakıldığında, 2025’in ortasında görülen sıçrama tekil bir zirve olarak öne çıkarken, öncesi ve sonrasındaki dönemlerde arama trafiğinin çok daha düşük seyrettiği görülüyor.

Son 12 aylık veriler de aynı yönü doğruluyor. Arama hacmi yıllık bazda yarıya indi. Ağustos ve eylül aylarında görülen kısa süreli canlanma ise ekim ortasına gelindiğinde büyük ölçüde ortadan kalktı.

XRP için çevrim içi ilgi sert biçimde zayıflasa da fiyatın daha derin bir geri çekilme yaşamaması piyasada dikkatle izlenen başlıca unsur olarak öne çıktı.

Fiyat tarafında sınırlı hareket

Buna karşın fiyat tarafında aynı ölçüde sert bir çözülme yaşanmadı. XRP dar bir bantta 1,30 ile 1,34 dolar arasında hareket etti. 1,25 dolar civarı ise önemli bir taban bölgesi olarak izleniyor. Ripple, XRP Ledger ekosistemi etrafında faaliyet gösteren ABD merkezli bir teknoloji şirketi olarak biliniyor; XRP ise bu ekosistemde kullanılan dijital varlık konumunda bulunuyor.

Daha geniş kripto piyasasında da benzer bir sakinlik görülüyor. Bitcoin için arama ilgisinin de çok yıllı düşük seviyelerde seyretmesi, mevcut görünümün yalnızca XRP’ye özgü olmadığını ortaya koyuyor. Yine de XRP’deki tablo ayrı bir çelişki yaratıyor; küçük yatırımcı ilgisi zayıflarken fiyatın görece yatay kalması dikkat çekiyor.

Türev piyasasında kaldıraç temizlendi

Google aramalarındaki düşüşe eşlik eden bir diğer gelişme, türev piyasasında aşırı kaldıraçlı pozisyonların önemli ölçüde azalması oldu. Bu durum, kısa vadeli spekülatif baskının hafiflediğine işaret ediyor. Arama motorlarındaki sessizlik bazı yatırımcıları tedirgin etse de tahmin platformları ve algoritmik modeller, bireysel ilginin dip bölgesine ulaşmış olabileceğini öngörüyor.

Yeni bir zirve için kitlesel yatırımcı ilgisinin geri dönmesi gerekebilir; buna karşılık mevcut sakin dönem daha uzun vadeli bir döngü için zemin hazırlayabilir.

Mevcut senaryoda ekim sonuna kadar 1,40 ile 1,50 dolar aralığında dengelenme ihtimali öne çıkıyor. Bununla birlikte yeni rekor seviyeler için geniş katılımlı yatırımcı talebinin yeniden güçlenmesi gerekecek. Şimdilik veriler, ilginin zayıfladığı ancak fiyatın dirençli kaldığı bir döneme işaret ediyor.