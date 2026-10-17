Bitcoin’de 400 milyar dolarlık senaryo: Dev rezerv sahiplerinin sayısı yediye katlandı

ABD’de spot Bitcoin ETF’leri 16 Ekim’de 82,41 milyon dolarlık net çıkış kaydederken, BitcoinTreasuries’in 2026 üçüncü çeyrek raporu şirketlerin uzun vadeli Bitcoin birikimine dikkat çekti. Raporda, halka açık şirketlerin Bitcoin varlıklarının değerinin 2030’a kadar 400 milyar dolara ulaşabileceği bir senaryo paylaşıldı.

Trader T verilerine göre, günlük Bitcoin ETF çıkışlarının 71,8 milyon doları BlackRock’ın IBIT fonundan, 10,61 milyon doları ise Fidelity’nin FBTC fonundan gerçekleşti. Böylece BlackRock, toplam çıkışların yaklaşık %87’sini oluşturdu. Grayscale’in GBTC ve mini Bitcoin ETF’si BTC ile Bitwise’ın BITB ve Ark Invest’in ARKB fonlarının da aralarında bulunduğu diğer ürünlerde net giriş veya çıkış görülmedi.

Son işlemlerle birlikte Bitcoin ETF’lerinde ekim ayının toplam net çıkışı 614,9 milyon dolara ulaştı. Buna rağmen fonlar, yıl başından bu yana 315,5 milyon dolarlık net girişle pozitif bölgede kaldı. Farside verileri de Bitcoin ETF’lerindeki günlük çıkışı yaklaşık 82,4 milyon dolar olarak gösterirken, spot Ethereum ETF’lerinden 69,7 milyon dolar çıktığını ortaya koydu. Ethereum fonlarında net çıkış serisi üç işlem gününe uzadı.

Şirketlerin Bitcoin birikiminde büyüme beklentisi

ETF’lerdeki çıkışlara karşılık BitcoinTreasuries’in son raporu, şirketlerin Bitcoin rezervlerindeki büyümeyi öne çıkardı. Platformun farklı yatırımcı kategorilerinde takip ettiği 4,2 milyon BTC’nin %30’u halka açık şirketlerin elinde bulunuyor. Takip edilen toplam miktar ise Bitcoin arzının yaklaşık %20’sine karşılık geliyor. Platforma yakın zamanda eklenen altcoin rezervleri bu dağılıma dahil edilmiyor.

Rapordaki 400 milyar dolarlık senaryo, Bernstein Research’ün Mayıs 2025’te halka açık şirketlerin 2029’a kadar 330 milyar dolarlık ek Bitcoin alımı yapabileceğine ilişkin öngörüsü ile platformun o tarihte kaydettiği 70 milyar dolarlık mevcut varlıkların birleştirilmesine dayanıyor. Bu rakam, Bernstein’ın bağımsız bir tahmini veya BitcoinTreasuries’in kesinleşmiş bir öngörüsü olarak sunulmuyor. Gerçekleşecek büyümenin Bitcoin fiyatına, şirketlerin sermaye dağılımına, finansman koşullarına ve yeni şirketlerin Bitcoin rezervi oluşturma hızına bağlı olacağı belirtiliyor.

Bitcoin tutan şirketlerin sayısı, küçük yatırımcılardan en büyük kurumsal rezervlere kadar bütün büyüklük kategorilerinde artış gösterdi. En güçlü büyüme, en az 10 bin BTC bulunduran şirketlerde yaşandı. Bu kategorideki şirket sayısı 2023’ten bu yana yedi katına çıktı.

Raporda “dijital kredi” olarak sınıflandırılan ürünlerin toplam büyüklüğü de yaklaşık 15 milyar dolara ulaştı. Bu pazarın ağırlığını Strategy’nin STRC dahil beş ürünü ile Strive’ın rakip SATA ürünü oluşturuyor. Strategy, ilkbaharda 7 milyar doların üzerinde STRC ihraç ederken, son aylarda yaklaşık 1 milyar dolarlık geri alım gerçekleştirdi.

Platformun anketlerine katılanların %70’i dijital kredi ürünlerine, %83’ü ise kripto rezervi tutan şirketlerin hisselerine yatırım yaptığını bildirdi. Katılımcıların önemli bir bölümü, şirketlerin rezerv satışları ve dijital kredi ürünlerindeki fiyat baskısı karşısında endişe duymadığını belirtti.

Justin Sun, Bitcoin’i temel pozisyon olarak tutuyor

Kurumsal rezervler ve fon akışlarının yanı sıra TRON kurucusu Justin Sun’ın kişisel portföy tercihleri de dikkat çekti. Sun, Jin Ming ile gerçekleştirdiği yaklaşık 3,5 saatlik görüşmede, TRON dışındaki yatırımlarını anlatırken Bitcoin’i portföyünün temel pozisyonu olarak gördüğünü ve son bir yılda bu varlıklarını azaltmadığını söyledi.

Kuantum hesaplama ve yapay zeka algoritmalarının olası etkileri konusunda endişelerini paylaşan Sun, piyasanın bu riskleri tam olarak fiyatlamadığını düşündüğünü belirtti. Buna rağmen Bitcoin varlıklarını koruduğunu ve izolasyon amacıyla soğuk cüzdanları “sığınak modu” olarak tanımladığı bir yaklaşımla kullandığını aktardı.

Ethereum’u daha agresif bir yatırım olarak değerlendiren Sun, geçen yıl 3.600–4.000 dolar aralığında bu kapsamdaki pozisyonlarının yaklaşık %80–90’ını azalttığını söyledi. İzleme amacıyla yaklaşık %20’lik bir temel pozisyon tuttuğunu belirten Sun, yeniden alım planı bulunmadığını ve satışlardan elde edilen fonların büyük bölümünü ABD hisselerine yönlendirdiğini ifade etti.