X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!

  • CoinTürk
  •   Piyasa Hafta Sonuna Nasıl Başladı? Bitcoin (BTC) ve Altcoin’lerde Son Durum!

Piyasa Hafta Sonuna Nasıl Başladı? Bitcoin (BTC) ve Altcoin’lerde Son Durum!

Kripto para piyasası, hafta sonuna yükseliş yönlü bir ivme ile başladı.
08:57
13 Ağustos 2022
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), dün öğlen saatlerinden bu yana yönünü yeniden yukarı çevirdi ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %3’e yakın bir değer artışı kaydederek 24.800 dolar seviyelerine ulaştı. Çoğu altcoin, hafta sonuna yükseliş yönlü fiyat hareketleri ile başladı. Ethereum (ETH), günün erken saatlerinde 2.000 dolar seviyelerini aştı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri, 1,23 trilyon dolara ulaştı. Ancak piyasadaki yükseliş ile birlikte volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass’ın güncel verilerine göre kripto para piyasasında, son 24 saatte ortalama 270 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bitcoin (BTC), 25.000 Dolar Seviyelerine Yaklaştı

Bitcoin (BTC), hafta içerisinde kaydettiği volatilitesi oldukça yüksek fiyat hareketlerinin ardından dün öğlen saatlerinden bu yana yönünü yeniden yukarı çevirdi. Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %3’e yakın bir değer artışı kaydederek günün erken saatlerinde 24.800 dolar seviyelerine ulaşan lider kripto para birimi, kaydettiği son fiyat hareketleri ile birlikte 24.695 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, Bitcoin’deki değer artışlarının etkisiyle hafta sonuna yükseliş ile başladı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer artışlarının ardından 2.000 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Ancak piyasanın yeniden yükselişe geçmesi ile birlikte volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass’ın güncel verilerine göre kripto para piyasasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 270 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Kaydettikleri son fiyat hareketleri ile birlikte Binance Coin (BNB) 329,6 dolar, XRP 0,38 dolar, Cardano (ADA) 0,54 dolar, Solana (SOL) 47,7 dolar, Polkadot (DOT) 9,5 dolar, Avalanche (AVAX) 29,8 dolar ve Polygon (MATIC) ise 1 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Öte yandan Celsius Network (CEL), Huobi Token (HT), OKB (OKB), Lido DAO (LDO) ve Solana (SOL) ise CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek ilk 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlı değer artışı kaydeden kripto varlıklar oldu.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
Vitalik Buterin Uyarmıştı! Son Kripto Köprü Hackleri ve Potansiyel Hedefler!
Vitalik Buterin Uyarmıştı! Son Kripto Köprü Hackleri ve Potansiyel Hedefler!
İnternetin Evrimi ve Yeni Domain ENS
İnternetin Evrimi ve Yeni Domain ENS
Spor Fanları NFT’lerin Benimsenmesini İstiyor
Spor Fanları NFT’lerin Benimsenmesini İstiyor
Tesla’nın Bitcoin Aldığını Nasıl Anlarız? Elon Musk Sinyali Vermişti!
Tesla’nın Bitcoin Aldığını Nasıl Anlarız? Elon Musk Sinyali Vermişti!
İlgili Yazılar
Mines of Dalarnia Nedir?
Mines of Dalarnia Nedir?
Analistten Dikkat Çeken “Ralli” Vurgusu: Bitcoin’de Bu Fiyat Seviyelerine İşaret Etti!
Analistten Dikkat Çeken “Ralli” Vurgusu: Bitcoin’de Bu Fiyat Seviyelerine İşaret Etti!
Bu Kripto Paralar Geçtiğimiz Haftanın En Büyük Kaybedenleri!
Bu Kripto Paralar Geçtiğimiz Haftanın En Büyük Kaybedenleri!
10 Kripto Paraya Dikkat! Tarihleri ve Beklenen Gelişmeler!
10 Kripto Paraya Dikkat! Tarihleri ve Beklenen Gelişmeler!
Wing Finance Coin Nasıl Alınır?
Wing Finance Coin Nasıl Alınır?
Son Dakika: Coinbase Az Bilinen Altcoini Paylaştı! Fiyatı Hızla Artıyor, Yüzde 40!
Son Dakika: Coinbase Az Bilinen Altcoini Paylaştı! Fiyatı Hızla Artıyor, Yüzde 40!
Popüler Borsanın Altcoini Bu Haberle Yükseldi! Fiyat Alıcılara Fırsat Verebilir!
Popüler Borsanın Altcoini Bu Haberle Yükseldi! Fiyat Alıcılara Fırsat Verebilir!
Bitcoin Tekrar 24000 Üstüne Dönebilecek Mi? İşte Gerekenler!
Bitcoin Tekrar 24000 Üstüne Dönebilecek Mi? İşte Gerekenler!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Sıcak Gelişme: Real Madrid Ve Barcelona’dan Ortak Metaverse Hamlesi!
NFT Severler Dikkat! Bored Ape Yatch Club Gücünü Kayıp Mı Ediyor?
Whitelist Demek Bir Adım Öndesin Demek!
İngiliz Düzenleyiciden Arsenal FC’ye İkinci Token Uyarısı!
Son Teknik Analizler
Fibonacci Nedir? Nasıl kullanılır?
Elliot Dalgası Nedir?
DOW Teorisi Nedir?
Doji Nedir? Doji Türleri
Güncel DEFI Gelişmeleri
ABD’li Dev Banka Citigroup Kripto Para, DeFi ve Stablecoin Risk Yöneticisi Arıyor
Bir Sonraki Boğa Piyasasında Bu Kategorideki Altcoin’ler Uçabilir!
Tüm Coinlerin İçinde Bunlar Yükseliş Konusunda Diğerlerini Solladı!
Hong Kong Merkez Bankası Başkanından Dikkat Çeken “Kripto Para” ve “DeFi” Açıklaması
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022