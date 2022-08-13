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Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), dün öğlen saatlerinden bu yana yönünü yeniden yukarı çevirdi ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %3’e yakın bir değer artışı kaydederek 24.800 dolar seviyelerine ulaştı. Çoğu altcoin, hafta sonuna yükseliş yönlü fiyat hareketleri ile başladı. Ethereum (ETH), günün erken saatlerinde 2.000 dolar seviyelerini aştı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri, 1,23 trilyon dolara ulaştı. Ancak piyasadaki yükseliş ile birlikte volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass’ın güncel verilerine göre kripto para piyasasında, son 24 saatte ortalama 270 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bitcoin (BTC), 25.000 Dolar Seviyelerine Yaklaştı

Bitcoin (BTC), hafta içerisinde kaydettiği volatilitesi oldukça yüksek fiyat hareketlerinin ardından dün öğlen saatlerinden bu yana yönünü yeniden yukarı çevirdi. Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %3’e yakın bir değer artışı kaydederek günün erken saatlerinde 24.800 dolar seviyelerine ulaşan lider kripto para birimi, kaydettiği son fiyat hareketleri ile birlikte 24.695 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, Bitcoin’deki değer artışlarının etkisiyle hafta sonuna yükseliş ile başladı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer artışlarının ardından 2.000 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Ancak piyasanın yeniden yükselişe geçmesi ile birlikte volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass’ın güncel verilerine göre kripto para piyasasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 270 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Kaydettikleri son fiyat hareketleri ile birlikte Binance Coin (BNB) 329,6 dolar, XRP 0,38 dolar, Cardano (ADA) 0,54 dolar, Solana (SOL) 47,7 dolar, Polkadot (DOT) 9,5 dolar, Avalanche (AVAX) 29,8 dolar ve Polygon (MATIC) ise 1 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Öte yandan Celsius Network (CEL), Huobi Token (HT), OKB (OKB), Lido DAO (LDO) ve Solana (SOL) ise CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek ilk 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlı değer artışı kaydeden kripto varlıklar oldu.