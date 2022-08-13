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  •   Analistten Dikkat Çeken “Ralli” Vurgusu: Bitcoin’de Bu Fiyat Seviyelerine İşaret Etti!

Analistten Dikkat Çeken “Ralli” Vurgusu: Bitcoin’de Bu Fiyat Seviyelerine İşaret Etti!

Kripto para piyasasındaki son durumu değerlendiren analist, Bitcoin (BTC) adına yakın vadeli kritik direnç seviyelerine işaret etti.
09:54
13 Ağustos 2022
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para analisti Justin Bennet, yeni Youtube yayınında piyasadaki son duruma ilişkin düşüncelerini paylaştı ve güncel teknik görünümü değerlendirdi. Ayrıca analist, lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) adına da yakın vadeli kritik fiyat seviyelerine işaret etti. Analiste göre Bitcoin (BTC), 26.500 dolar seviyelerini aşması ile birlikte değer artışlarına hız kazandırabilir ve 38.000 dolar fiyat seviyelerine varan güçlü bir yükseliş hareketi başlatabilir.

Analist, Güncel Teknik Görünümü Değerlendirdi

Yeni Youtube yayınında piyasadaki son duruma ilişkin düşüncelerini paylaşan ve güncel teknik görünümü değerlendiren kripto para analisti, lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) adına yakın vadeli kritik fiyat seviyelerine işaret etti. Analist, güncel teknik görünümün yükseliş sinyalleri verdiğini ifade etti ve piyasadaki yükseliş ivmesinin devam etmesi durumunda ise 26.500 dolar seviyelerinin Bitcoin adına yakın vadede kritik bir öneme sahip olabileceğini öne sürdü. Analiste göre lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), piyasadaki yükseliş ivmesinin devam etmesi ve 26.500 dolar seviyelerini aşması ile birlikte değer artışlarına hız kazandırabilir ve 38.000 dolar seviyelerine varan güçlü bir yükseliş hareketi başlatabilir.

Ayrıca kripto para analisti Justin Bennet, Çarşamba günü yayınlanan ve ABD enflasyon oranının %8,5’e düştüğünü gösteren Tüketici Fiyat Endeksi verilerine atıfta bulunarak, bu süreçte enflasyon oranlarının da kripto para piyasasının gidişatında kritik bir rol oyanayacağını ifade etti.

Kripto Para Piyasası Yükselişte

Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %3,5’lik bir değer artışı kaydeden lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 24.700 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, güne yükseliş ile başladı. Ethereum (ETH), günün erken saatlerinde 2.000 dolar seviyelerini aştı. Kripto para piyasasının toplam değeri, 1,23 trilyon dolara ulaştı. Öte yandan piyasadaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass’ın güncel verilerine göre kripto para piyasasında, son 24 saatte ortalama 270 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilemli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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