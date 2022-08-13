Fibonacci, 0 ve 1 ile başlayan sayı dizisi ve her sayının kendinden önceki 2 sayının toplamına eşit olduğu, giderek artan dizi olarak tanımlanabilir.

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Fibonacci sekansı,13. yüzyılda İtalyan matematikçi Leonardo Fibonacci tarafından geliştirilen ve günümüzde teknik analistlerin sıklıkla kullandığı bir model olarak karşımıza çıkıyor.

Fibonacci Nedir?

Aslında Fibonacci, sıfır ve bir ile başlayan sayı dizisidir ve her sayının kendisinden önceki iki sayının toplamına eşit olduğu, giderek artan bir dizi olarak tanımlanabilir. Yatırımcılar ise bu sekans tarafından oluşturulan Fibonacci sayılarını ve oranlarını teknik analize uyguluyor.

Fibonacci dizisindeki sayılar belirli bir formüle eşit değil ancak sayılar birbirleriyle belirli ilişkilere sahip olma eğiliminde. Her sayı kendinden önceki iki sayının toplamına eşit. Örneğin: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377.

Öte yandan yüzyıllardır matematikçiler, bilim insanları ve doğa bilimciler için önemli olan 1,618 altın oranı, Fibonacci dizisinden türetilmiştir. Dizideki birbirini izleyen her bir Fibonacci sayı çifti arasındaki bölüm yaklaşık 1,618’e veya bunun tersi 0,618’e eşittir.

Fibonacci Nasıl Kullanılır?

Fibonacci dizisi, düzeltmeler, yaylar, fanlar ve zaman dilimleri dahil olmak üzere dört teknik kullanılarak finansmana uygulanabilir.

Fibonacci düzeltmeleri, bir grafikte 2 fiyat seviyesinin seçilmesi ile oluşturuluyor ve genellikle yüksek bir salınım ve bir düşük salınım kullanılıyor. İki nokta seçildiğinde, Fibonacci sayıları ve çizgileri bu hareketin yüzdelerine göre çiziliyor.

Bir varlık fiyatı 15 dolardan 20 dolara yükselirse, %23,6 seviyesi 18,82 dolar oluyor. Şu şekilde hesaplanıyor: 20$ – (5$ x 0,236) = 18,82$. %50 seviyesi ise 17,50 dolar oluyor ve şu şekilde hesaplanıyor: 15 $ – (5 $ x 0,5) = 17,50 $.

Fibonacci düzeltmeleri, Fibonacci dizisine dayanan en yaygın teknik analiz şekli olarak karşımıza çıkıyor. Bir trend sırasında, bir geri çekilmenin ne kadar derin olabileceğini belirlemek için Fibonacci düzeltmeleri kullanılabilir. Yatırımcılar bu dönemlerde Fibonacci oranlarını %23,6 ile %78,6 arasında izleme eğiliminde oluyor. Fiyat Fibonacci seviyelerinden birinin yakınında durur ve ardından trend yönünde geri hareket etmeye başlarsa, bir yatırımcı trend yönünde işlem yapabilir.

Yatırımcıların teknik modelleri değerlendirirken sadece tek bir modele bağlı kalmamalarının ve temel analiz ile işlemlerini desteklemelerinin önemli olduğunu belirtmekte fayda var.