Mines of Dalarnia, görevin MoD sırlarını ortaya çıkarmak olduğu, prosedürel olarak oluşturulmuş seviyelere sahip, bir play to earn oyunudur.

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Mines of Dalarnia (DAR), blok zinciri emlak piyasasına sahip bir aksiyon-macera oyunudur. MoD, kullanıcıların oyun içi öğeleri benimseyebileceği ve birleştirebileceği, ardından bunları karakterlerini (yetenekler ve ekipman) yükseltmek için kullanabileceği ve böylece oyundaki sıralarını artırabileceği basit bir oyuna dayanmaktadır. Oyuncular nadir eserler / kalıntılar / mineraller aramaya gidebilir, görevleri tamamlayabilir, canavarları yenmek ve ödüllerin kilidini açmak için diğer oyuncularla takım kurabilir.

Mines Of Dalarnia (DAR) Nedir?

Mines of Dalarnia, görevin MoD evreninin sırlarını ortaya çıkarmak olduğu, prosedürel olarak oluşturulmuş seviyelere sahip, bir play to earn oyunudur. Kullanıcılar bölgeleri keşfeder, kaynakları çıkarır ve düşmanlarla savaşır. MoD evrenindeki oyuncular, nadir eşyalar toplayarak ve bunları pazarda takas ederek, görevleri tamamlayarak, savaşları kazanarak, bir toprak sahibi statüsü elde ederek ve DAR tokenlarını stake ederek kar elde ederler.

Varlıklar, açık pazarlarda alınıp satılabilen, non-fungible tokenler (NFT’ler) olduğundan, oyun öncelikle kullanıcılara aittir. Merkezi taraf müdahalesini önlemek için tüm işlemler blok zincirine kaydedilir.

Özetlemek gerekirse, Mines of Dalarnia’yı oynamak ücretsizdir ve bir aksiyon-macera oyununu takip eder. Proje, mint edilen, takas edilen ve pazara aktarılan NFT öğelerinin entegrasyonu ile savaşmaya, madencilik yapmaya ve kaynak toplamaya adanmıştır.

Mines of Dalarnia yol haritası 2021’in 3. çeyreğine kadar uzanıyor. DAR tokenleri ilk olarak 29 Ekim 2021’de Binance Launchpool’da 29 Ekim 2021 – 27 Kasım 2021 farming dönemiyle piyasaya sürüldü.

Mines of Dalarnia, Workinman Interactive tarafından geliştirilmiştir. Şirket her yıl yüzlerce oyun ve uygulama üzerinde çalışarak temel teknolojileri, ürün konseptlerini, grafik arayüzü, animasyonu ve sesi geliştiriyor.

Geliştiricilerin amacı, sağlam bir topluluk oluşturmak ve blockchain teknolojisine ve kripto para dünyasına aşina olmayanları bile kendine çekmek. Mines of Dalarnia’nın oynanışı şu şekilde ilerler: Oyuncular kaynakları toplar, mineralleri çıkarır ve daha yüksek bir seviyeye geçmek için görevleri tamamlamak için diğer oyuncularla takım kurar.

DAR Coin Yorum

Oyundaki varlıklar, oyunun ekonomisini korumak için önemli bir özellik olan NFT formatında oluşturulur. Kullanıcılar, harici ve dahili pazarlarda işlem yaparak oyun deneyimlerinden para kazanabilirler. Yönetişim süreci aracılığıyla, oyuncular oyunun gelişimi üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Bu sebeple ve son zamanlarda NFT, play to earn projelerinin popüler olması sebebiyle DAR coin’in dikkat çektiği görülüyor.

CoinMarketCap verilerine göre DAR Coin, 72,734,512 dolar ile piyasa hacmi bakımından 339. sırada kendisine yer buluyor. Bunun yanında yazının yayına hazırlandığı sırada 0,34 dolardan işlem gören DAR Coin’in 24 saatlik işlem hacminin 29,486,062 USD olduğu görülüyor. Ayrıca DAR Coin, 18 Haziran 2022’de 0,25 dolar ile dip seviyeyi görürken 4 Kasım 2021’de de 4,91 dolar ile tüm zamanlar rekorunu kırdı.

Bunlara ek olarak şu anda dolaşımda 208,484,058 DAR bulunuyor ve DAR Coin toplam arzının 800,000,000 DAR olacağı ifade ediliyor.

DAR Coin Nasıl Alınır?

DAR Coin, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para alım satım platformu Binance aracılığı ile hızlı ve güvenli bir şekilde satın alınabilir.

DAR Coin satın almak için öncelikle Binance’e üye olmak ve ardından itibari para göndermek gerekiyor. Türk Lirası ya da dolar gibi bir itibari para gönderiminin yapılmasının ardından DAR Coin’in işlem gördüğü Bitcoin (BTC), BUSD, Binance Coin (BNB), Ethereum (ETH) ve Tether (USDT) DAR işlem çiftinde alım işlemi gerçekleştirilebilir.

Bunlara ek olarak Binance’de sadece piyasa değerinden değil daha düşük değerden de satın alma emri vererek kullanıcılar istedikleri fiyattan satın alma işlemlerini gerçekleştirebilir. Bunun için Limit sekmesini kullanmanız ve almak istediğiniz miktar ile almak istediğiniz fiyatı girmeniz yeterli olacaktır.