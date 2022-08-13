Kripto analitik firması IntoTheBlock'un araştırma başkanı, bu hafta kripto para borsalarında önemli miktarlarda ETH çıkışlarının kaydedildiğini ifade etti ve güncel verilere işaret etti.

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Kripto analitik firması IntoTheBlock’un araştırma başkanı Lucas Outumuro’ya göre bu hafta kripto para borsalarında önemli miktarlarda Ethereum (ETH) çıkışı kaydedildi. Outumuro, borsalardaki bu yüksek miktarlardaki Ethereum (ETH) çıkışlarının, ETH adına önemli bir yükseliş sinyali verdiğini ifade etti.

Borsalarda Yüksek Miktarlardaki ETH Çıkışları

Ethereum (ETH), Merge yükseltmesinin yaklaşması ile birlikte son haftalarda yükseliş yönlü bir ivme yakaladı ve son 1 aylık zaman dilimi içerisinde 1.085 dolar seviyelerinden 2.000 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Kripto analitik firması IntoTheBlock’un araştırma başkanı Lucas Outumuro da kripto para borsalarındaki ETH çıkışlarının önemli bir yükseliş sinyali olduğunu öne sürdü. Lucas Outumuro’ya göre bu hafta da kripto para borsalarında önemli miktarlarda Ethereum (ETH) çıkışı kaydedildi. Öte yandan IntoTheBlock’un güncel verilerine göre geçen hafta ETH çıkışlarına karşın, kripto para borsalarında 132 milyon dolarlık net BTC girişi kaydedildi.

Kripto Para Piyasası Yükselişte

Hafta sonuna yükseliş ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), günün erken saatlerinde 24.800 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, Bitcoin’deki yükselişin de etkisiyle birlikte hafta sonuna yükseliş ile başladı ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde değer artışlarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer artışları ile birlikte 2.000 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri, 1,23 trilyon dolara ulaştı. Öte yandan piyasadaki yükseliş ile birlikte volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre kripto para piyasasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde 310 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.