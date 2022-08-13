Okuma Süresi: 3 Dakika

Tezos (XTZ) yatırımcıları, özellikle de son ayı piyasasının dibine yakın noktanın kaydedildiği Haziran ayında alım yapan yatırımcıların yatırımlarının değeri yüzde 60’ın biraz üzerinde arttı. Ancak altcoin için ufukta düzeltme olabilir. Bununla birlikte, kripto para ilk büyük direnç seviyesine ulaştı. Bu, hafta sonunda masada önemli bir geri çekilme ihtimalinin bulunduğu anlamına geliyor.

XTZ’de Son Durum

XTZ, ay içinde 1,94 dolara kadar çıkmayı başardı. 1,94 dolar yıl içinde kaydedilen yılın en düşük fiyat seviyesinden yüzde 62’nin üzerinde yükselişe karşılık geliyor. Yazım sırasında 1,92 dolardan işlem gören altcoin, yavaş yavaş satış baskısını yansıtmaya başlamış durumda. Bu da grafiklerde kaydedilen hafif bir geri çekilme olarak görülüyor. Söz konusu satış baskısı 0.236 Fibonacci seviyesinden besleniyor.

Tezos fiyatı, mevcut yörüngesini korumak için yeterli momentum varsa genellikle Fibonacci geri çekilme çizgilerini aşar. Bununla birlikte, Fibonacci aralığındaki gelebilecek bir fiyat hareketi, fiyatın yönünü değiştirmek üzere olduğunun bir işareti olabilir. Bu işaretlerden biri, piyasa değerindeki çıkışların 1.75 milyar dolar seviyesine yakın olmasıyla alındı. Altcoin’in piyasa değeri, aynı aralıkta yukarı yönlü hareketinde ikinci kez red yiyerek o seviyenin güçlü bir direnç bölgesi olduğunu teyit etmiş oldu.

XTZ, aynı bölgeyi ikinci kez test ettikten sonra zaten yaklaşık 500 milyon dolar değer kaybetti. Bu, 5 Ağustos’tan bu yana yüksek volatilite gösteren yatırımcı duyarlılığı ile son derece uyumlu duruyor. Değer kaybı, XTZ’nin fiyat hareketinin Fibonacci geri çekilme bölgesine girmesiyle aynı dönemde gerçekleşti.

Kripto para borsası FTX‘in XTZ için Fonlama Oranı, zayıflayan yatırımcı duyarlılığına işaret ediyor. Bununla birlikte, aynı zamanda XTZ’nin yazım sırasındaki işlem gördüğü fiyat seviyesi olumsuzluğa karşı dayanıklılığı ile uyumlu görünen bir miktar toparlanmayı da işaret ediyor.

Tezos Blockchain‘i bir süredir NFT piyasalarına büyük eğilim gösteriyor. Bu, NFT hacimlerinin bize herhangi bir noktada XTZ’ye olan talep seviyesinin makul bir ölçüsünü verebileceği anlamına geliyor. NFT hacimleri ne kadar yüksek olursa, altcoin’e olan talep de o kadar yüksek olur. Ağ, son 2 hafta içinde NFT ticaret hacimlerinde sağlıklı bir büyüme gördü. Söz konusu bulgu, bu dönemde görülen sağlıklı fiyat artışı ile örtüşüyor. Ancak, NFT hacimleri 10 Ağustos’tan bu yana hafifçe düştü. Başka bir deyişle, NFT hacimleri altcoin’in fiyatını desteklemek için önemli bir talep sağlayamayabilir.

Şimdi Ne Olabilir?

XTZ’nin mevcut teknik görünümü, yüksek bir geri çekilme olasılığına işaret ediyor olsa da bunun olmasını garanti etmek mümkün değil. XTZ şu anda ayılara karşı güçlü durarak bir miktar güç gösteriyor. Piyasa koşulları da boğaların lehine sonuçlanabilir. Böyle bir durumda XTZ’nin rallisine kaldığı yerden devam ettiği görülebilir.