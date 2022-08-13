X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!

  • CoinTürk
  •   30 Günde Yüzde 80 Yükselen Altcoin için Analitik Şirketinden Müjdeli Haber!

30 Günde Yüzde 80 Yükselen Altcoin için Analitik Şirketinden Müjdeli Haber!

Güncel verilere göre, en büyük altcoin Ethereum etkileyici bir yükseliş kaydederek 2 bin dolara ulaştı ve kripto para analitik şirketi Santiment'a göre yükseliş devam edebilir.
14:35
13 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para analitik şirketi Santiment‘ın sağladığı verilere göre, en büyük kripto para 30 günde yaklaşık yüzde 80 gibi etkileyici bir yükseliş kaydetti. Analitik ekibine göre, yükselişin devam etme olasılığı son derece yüksek. Öte yandan Ether (ETH), bugün erken saatlerde en son Haziran ayında görülen 2 bin dolar seviyesini yeniden gördü.

“Yükseliş Devam Edebilir”

Bugün erken saatlerde 2 bin dolar seviyesinin biraz üzerinde yükselen Ethereum‘un haberi ilk olarak Çinli kripto para ve Blockchain gazetesini Colin Wu tarafından duyuruldu. Wu, ayrıca yükselişle birlikte tasfiye edilen ETH miktarının 125 milyon doları bulduğunu belirtti.

Analitik şirketi Santiment’in ekibine göre, son 30 gün içinde yüzde 80’lik yükseliş kaydeden Ethereum’la birlikte diğer altcoin’ler de Haziran ayından bu yana son derece iyi performans gösterdi. Analitik şirketi, attığı tweet’te Ethereum ve diğer altcoin‘leri çevreleyen coşkunun beklendiği kadar yüksek olmadığının da altını çiziyor. Santiment, bu durumun yükselişin devam edebileceğinin bir işareti olduğuna inanıyor.

En büyük altcoin ve en büyük ikinci kripto para Ethereum (ETH), yazım sırasında günlükte yüzde 5,11 yükselişle 2 bin doların hemen altında, bin 995 dolardan işlem görüyor. ETH, yazım sırasında 243 milyar dolarlık piyasa değeri ile kripto para piyasalarındaki konumunu güçlü bir şekilde koruyor.

The Merge Güncellemesi

Ethereum’un merakla beklenen The Merge güncellemesi için kesin tarih açıklandı. Haziran ayının sonunda ve Temmuz ayı boyunca, Ethereum bin dolar seviyesine kadar düşmeyi başardı, ancak şimdi The Merge güncellemesi için yönünü yukarı çevirmiş durumda. Ethereum ağını Proof of Work’ten tamamen Proof of Stake’e taşıyacak olan güncelleme ile Ether (ETH) fiyatı yükseldi.

Gelen son bilgilere göre, The Merge güncellemesinin Ethereum ağında 15 Eylül’de uygulanması bekleniyor. Bu da ETH fiyatında yukarı yönlü daha fazla sürpriz hareketlerinin gelebilmesinin önünde 1 aydan daha uzun bir zaman olduğu anlamına geliyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
Vitalik Buterin Uyarmıştı! Son Kripto Köprü Hackleri ve Potansiyel Hedefler!
Vitalik Buterin Uyarmıştı! Son Kripto Köprü Hackleri ve Potansiyel Hedefler!
İnternetin Evrimi ve Yeni Domain ENS
İnternetin Evrimi ve Yeni Domain ENS
Spor Fanları NFT’lerin Benimsenmesini İstiyor
Spor Fanları NFT’lerin Benimsenmesini İstiyor
Tesla’nın Bitcoin Aldığını Nasıl Anlarız? Elon Musk Sinyali Vermişti!
Tesla’nın Bitcoin Aldığını Nasıl Anlarız? Elon Musk Sinyali Vermişti!
İlgili Yazılar
TRON Kurucusu Justin Sun’a Şok: DeFi Projesi Cüzdanını Bloke Etti!
TRON Kurucusu Justin Sun’a Şok: DeFi Projesi Cüzdanını Bloke Etti!
Kripto Para Borsası Blockchain.com’un CEO’su Smith Bu Altcoin’leri Övdü ve Uyardı!
Kripto Para Borsası Blockchain.com’un CEO’su Smith Bu Altcoin’leri Övdü ve Uyardı!
Veriler Konuşuyor: Son Dibinden Yüzde 60 Yükselen Altcoin’e Dikkat!
Veriler Konuşuyor: Son Dibinden Yüzde 60 Yükselen Altcoin’e Dikkat!
Mines of Dalarnia Nedir?
Mines of Dalarnia Nedir?
Piyasa Hafta Sonuna Nasıl Başladı? Bitcoin (BTC) ve Altcoin’lerde Son Durum!
Piyasa Hafta Sonuna Nasıl Başladı? Bitcoin (BTC) ve Altcoin’lerde Son Durum!
Bu Kripto Paralar Geçtiğimiz Haftanın En Büyük Kaybedenleri!
Bu Kripto Paralar Geçtiğimiz Haftanın En Büyük Kaybedenleri!
10 Kripto Paraya Dikkat! Tarihleri ve Beklenen Gelişmeler!
10 Kripto Paraya Dikkat! Tarihleri ve Beklenen Gelişmeler!
Wing Finance Coin Nasıl Alınır?
Wing Finance Coin Nasıl Alınır?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
OWNIC Nedir? dNFT Teknolojisi Ne Vaat Ediyor?
Sıcak Gelişme: Real Madrid Ve Barcelona’dan Ortak Metaverse Hamlesi!
NFT Severler Dikkat! Bored Ape Yatch Club Gücünü Kayıp Mı Ediyor?
Whitelist Demek Bir Adım Öndesin Demek!
Son Teknik Analizler
Fibonacci Nedir? Nasıl kullanılır?
Elliot Dalgası Nedir?
DOW Teorisi Nedir?
Doji Nedir? Doji Türleri
Güncel DEFI Gelişmeleri
ABD’li Dev Banka Citigroup Kripto Para, DeFi ve Stablecoin Risk Yöneticisi Arıyor
Bir Sonraki Boğa Piyasasında Bu Kategorideki Altcoin’ler Uçabilir!
Tüm Coinlerin İçinde Bunlar Yükseliş Konusunda Diğerlerini Solladı!
Hong Kong Merkez Bankası Başkanından Dikkat Çeken “Kripto Para” ve “DeFi” Açıklaması
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022