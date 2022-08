Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para analitik şirketi Santiment‘ın sağladığı verilere göre, en büyük kripto para 30 günde yaklaşık yüzde 80 gibi etkileyici bir yükseliş kaydetti. Analitik ekibine göre, yükselişin devam etme olasılığı son derece yüksek. Öte yandan Ether (ETH), bugün erken saatlerde en son Haziran ayında görülen 2 bin dolar seviyesini yeniden gördü.

“Yükseliş Devam Edebilir”

Bugün erken saatlerde 2 bin dolar seviyesinin biraz üzerinde yükselen Ethereum‘un haberi ilk olarak Çinli kripto para ve Blockchain gazetesini Colin Wu tarafından duyuruldu. Wu, ayrıca yükselişle birlikte tasfiye edilen ETH miktarının 125 milyon doları bulduğunu belirtti.

Analitik şirketi Santiment’in ekibine göre, son 30 gün içinde yüzde 80’lik yükseliş kaydeden Ethereum’la birlikte diğer altcoin’ler de Haziran ayından bu yana son derece iyi performans gösterdi. Analitik şirketi, attığı tweet’te Ethereum ve diğer altcoin‘leri çevreleyen coşkunun beklendiği kadar yüksek olmadığının da altını çiziyor. Santiment, bu durumun yükselişin devam edebileceğinin bir işareti olduğuna inanıyor.

En büyük altcoin ve en büyük ikinci kripto para Ethereum (ETH), yazım sırasında günlükte yüzde 5,11 yükselişle 2 bin doların hemen altında, bin 995 dolardan işlem görüyor. ETH, yazım sırasında 243 milyar dolarlık piyasa değeri ile kripto para piyasalarındaki konumunu güçlü bir şekilde koruyor.

The Merge Güncellemesi

Ethereum’un merakla beklenen The Merge güncellemesi için kesin tarih açıklandı. Haziran ayının sonunda ve Temmuz ayı boyunca, Ethereum bin dolar seviyesine kadar düşmeyi başardı, ancak şimdi The Merge güncellemesi için yönünü yukarı çevirmiş durumda. Ethereum ağını Proof of Work’ten tamamen Proof of Stake’e taşıyacak olan güncelleme ile Ether (ETH) fiyatı yükseldi.

Gelen son bilgilere göre, The Merge güncellemesinin Ethereum ağında 15 Eylül’de uygulanması bekleniyor. Bu da ETH fiyatında yukarı yönlü daha fazla sürpriz hareketlerinin gelebilmesinin önünde 1 aydan daha uzun bir zaman olduğu anlamına geliyor.