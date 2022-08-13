Kripto para borsası Blockchain.com'un kurucu ortağı ve CEO'su Peter Smith'e göre, Layer 1 altcoin'leri parlak bir geleceği var ancak kritik bir barajın aşılması bunu değiştirebilir.

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The Block’a röportaj veren kripto para borsası Blockchain.com’un kurucu ortağı ve CEO’su Peter Smith’e göre, Layer 1 altcoin‘lerin desteklenmesi geçmişte inanılmaz derecede başarılı bir yatırım olduğunu kanıtladı ve hiçbiri Ethereum’un tacını gerçekten tehdit etmese de birer iyi yatırım olma durumları değişmeden devam edebilir.

Dalgalar Halinde Layer 1’ler

Smith’e göre, Solana, Avalanche ve Near Protocol‘e olan yatırımcı ilgisi Ethereum katili olarak gösterilen altcoin’lere olan ilk dalgayı temsil ediyorsa, Aptos ve Sui gibi orijinal olarak Facebook mühendisleri tarafından geliştirilen bir programlama dili olan Move’u kullanan yeni Layer 1 altcoin’ler ikinci dalga. Sui geliştiricisi Mysten Labs’ın yatırımcılardan yüz milyonlarca dolar toplamak için görüşmelerde bulunduğu bildirilirken, Aptos’un arkasındaki ekip bu yıl gerçekleştirilen fonlama turunda karşılığında 350 milyon dolar topladı.

Yine de Ethereum çok canlı ve merkeziyetsiz işleri yürütmek için baskın protokol olmaya devam ediyor. Ethereum, ağın daha düşük işlem ücretleriyle kullanılması ve enerjiyi daha verimli hale getirmek için hisse kanıtı (Proof of Stake) modeline geçişin son aşamalarında. Smith’e göre yüksek rekabete rağmen yatırımcıların temel katman Blockchain’e yönelmeye devam ediyor olması şaşırtıcı değil. Çünkü hala inanılmaz derecede karlı yatırım olduğunu kanıtlayabilir.

Smith, “Bu alternatif Layer 1’lerin hiçbiri Ethereum’u yenmeye yaklaşmadı, ancak yatırımcılara çok para kazandırdı. Eğer küçük ölçekli olsa bile bir çeşit ölçeklenen bir Layer 1’in ilk yatırımcıları arasındaysanız bu sizin için olağanüstü kazanç demek. Bu konuşmada, ‘bu şeylerin kullanıcılar ve günlük yaşamları üzerinde büyük ve anlamlı bir etkisi olacak ve finansın geleceğini inşa edecek mi’ ve ‘para kazanabilir miyiz’ sorusu akıllara gelebilir ancak her iki şey her zaman birebir olmuyor.” ifadelerini kullandı.

Daha geniş risk sermayesi dünyasında, yatırımcıların tek bir niş sektöre hizmet eden alanda birden fazla startup’ı desteklediğini görmek alışılmadık bir durum çünkü kısmen rakip haline gelebilecek şirketler arasında çıkar çatışması riski söz konusu. Öte yandan kripto para sektöründe durum öyle değil. Bazı risk sermayedarları, misyonu Ethereum’u devirmek olan birden fazla projeyi destekliyor. Örneğin Solana ve Aptos projeleri Andreessen Horowitz, Multicoin Capital, Jump Crypto, BlockTower Capital, ParaFi Capital ve diğerlerini destekçisi olarak sayıyor.

Smith için Layer 1 Blockchain’lerini desteklemenin mantığı son derece açık: Ethereum‘a meydan okumada başarılı olup olmadıklarına bakılmaksızın, nispeten kısa vadede göz dolduran kazançlar sağlama ihtimalleri:

Birçok yatırımcının son döngüde Solana, Avalanche, Near Protocol gibi başarılı Layer 1’lere ve Facebook ile ilgili yeni Layer 1 projelere geçiş yaptığını görüyoruz.

Altcoin’lerin Yaşam Döngüsü

CoinGecko’nun verilerine göre, 2021’in başlangıcı ile yılın Kasım ayı arasında Solana’nın yerel token’ı SOL‘un piyasa değeri 100 milyon dolardan yaklaşık 80 milyar dolara yükseldi. O zamandan beri piyasa değeri yaklaşık 15 milyar dolara düşmüş durumda olsa da projenin ilk yatırımcıları veya tipik olarak hisse senedi yerine token almış olsalardı SOL varlıklarını bir kısmını bile nakde çevirmiş olsaydı fevkalade kar etmiş olacaklardı.

Smith, “Bence Ethereum’u düşürmek için Layer 1’lere yatırım yapmaya devam etmek için çok fazla pozitif durum olduğu oyunda bir miktar sermaye refleksi var, çünkü bu stratejide zaten çok paranız var. İronik bir şekilde hiçbir Layer 1’in Ethereum’u devirmeye yaklaşmamış olmasına rağmen bu böyle.” diyerek Layer 1 projelere olan para akışının devam edeceğini savunuyor.

Böyle bir düşüncede görünüşte yanlış bir şey yok. Smith’in işaret ettiği gibi, bu bir serbest piyasa. Gerçekten de, Ethereum’a meydan okuyanların ilk dalgasını desteklemek için gereken sermayenin büyük bir kısmının, BTC ve Ether üzerine yapılan başarılı yatırımlardan ya da en azından yatırımcıların sınırlı ortakları arasında, bu tür yatırımcıların ne kadar başarılı bir şekilde sonuçlandığına dair bilgisinden geldiği açık. Smith’in sorduğu soru, bunun yerine, ardışık Layer 1 yatırımlarının sermayenin verimli bir kullanımı olup olmadığı:

Şu anda piyasaya sürülen bazı Layer 1’lerle ciddiye almakta zorlandığım şey şu: Piyasaya Ethereum’un yedeği olarak Solana, Avalanche, Near Protocol’den çok daha iyi olan ne getiriyorsunuz?. Ve bu Blockchain’lerin her birinin bir cevabı var, ancak günün sonunda kullanıcıların tek umursadığı şey istikrar ve işlem maliyeti. Ve bu yüzden bence görüş alanım biraz karmaşıklaşıyor. Bu, o zaman için hem insani hem de finansal sermayenin en iyi uygulaması mı?

Şimdiye kadar yeni dalga Layer 1’lere akan paranın oldukça büyük bir kısmı, geçen yılın sonlarında çok öfkelenen teşvik programlarına gitti. Avalanche, geliştiricileri ve projeleri ekosistemine çekmek amacıyla 2021’in Ağustos ve bu yılın Mart aylarında iki teşvik programında yerel AVAX token’larına yarım milyar dolara yakın bir miktar ayırdı. DeFi Llama’nın verilerine göre, Blockchain’de kilitli toplam değer (TVL), Ağustos’un 2021’in başında yaklaşık 160 milyon dolardan Aralık ayına kadar 12 milyar doların üzerine çıktı. TVL, şu anki 2.5 milyar dolar seviyesine inmeden önce, bu yıl Nisan ortasına kadar yaklaşık 10 milyar dolara düştü.

Bir bürün olarak kripto para piyasalarının sağlığı da burada öne çıkan bir faktör. Dönüm noktası niteliğinde bir teşvik paketi sunmayan Solana, aynı dönemde TVL’de Avalanche’ınkine benzer bir düşüş yaşadı.

Smith, “Şimdiye kadar, bu Blockchain’lerden herhangi birinin gerçekten kalıcı güce sahip olduğu netleşmiş değil.” diyerek olası tehlikeye de dikkat çekti. DeFi Llama’nın verilerine göre, Ethereum’un TVL‘si de daha az olsa da düştü ve geçen yılın Kasım ayında yaklaşık 160 milyar dolarken bugün 84 milyar dolar seviyelerinde seyrediyor.

Smith, her ne kadar gerçekleşmesinden şüphe ediyor olsa da Ethereum’un kripto para uzmanları arasında “The Merge” olarak bilinen ve uzun zamandır beklenen hisse kanıtı konsensüsüne geçişiyle ilgili herhangi bir sorunun, rakip Blockchain’ler için pozitif olabilir. Böyle bir durum, hem ilk dalga Layer 1’leri ve ikinci dalga Layer 1’lerin olumlu yönde etkileyebilir.

Smith, “Bütün bu Blockchain’ler için en büyük zorluk, başarılı olmaları için bir şeylerin ters gittiğini ummanız gerektiğidir. Ethereum’da The Merge gibi yol haritasındaki taahhütlerini yerine gerirse tüm bu Blockchain’lerin çoğunun var olması için çok büyük bir neden kalmayacak.” diyerek Layer 1 projeleri için olası tehlikeye de dikkat çekiyor.