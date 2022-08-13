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TRON Kurucusu Justin Sun’a Şok: DeFi Projesi Cüzdanını Bloke Etti!

ABD’nin kripto para platformlarından Tornado Cash’i yaptırım listesine almasının sancıları sürüyor. Son olarak TRON kurucusu Justin Sun'ın adresine popüler DeFi projesinden bloke geldi.
15:17
13 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD’nin kripto para platformlarından Tornado Cash’i yaptırım listesine almasının sancıları sürüyor. Son olarak popüler DeFi projelerinden AAVE, TRON kurucusu Justin Sun’ın adresini bloke etti.

AAVE’den Justin Sun’a Engel

TRON kurucusu Justin Sun, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, birisinin Tornado Cash’den adresine rastgele 0.1 ETH göndermesinin ardından AAVE’nin adresini bloke ettiğini duyurdu. Sun, yaptığı açıklamada, “Birisi adresime Tornado Cash aracılığıyla rastgele 0.1 ETH gönderdiği için AAVE adresimi bloke etti.” dedi.

ABD Hazine Bakanlığı’nın yaptırım listesine almasının ardından Tornado Cash ile etkileşime giren adreslere, kripto para borsalarının ve birçok önemli kripto para projesinin bloke/engel getirmeye başladığı görülmüştü. AAVE’nin TRON kurucusu Sun’ın adresini bloke etmesi bunun son kayda değer örneği oldu. Bundan önce kripto para borsası dYdX’in Tornado Cash’e bağlı bazı hesapların bloke ettiği iddia edilmişti. İddialar üzerine açıklama yapan kripto para borsası bunu doğruladı ve bazı hesaplara bloke getirildiğini belirtti.

Tüm bunlarla birlikte, bugün erken saatlerde AAVE’nin Tornado Cash ile bağlantılı adresleri engellemeye başladığı bildirilmişti. Öte yandan AAVE‘nin kendisini insanların kripto para borç almasına ve borç vermesine izin veren “merkeziyetsiz” finans protokolü olarak tanımlamasına rağmen böyle bir engel getirmiş olması merkeziyetsizlik tartışmasına neden oldu. Kripto para topluluğunun birçok önde gelen ismi projenin kararına tepki gösterdi.

ABD’nin Tornado Cash Yaptırımı

ABD Hazine Bakanlığı, 9 Ağustos’ta 7 milyar dolardan fazla paranın aklanmasında merkezi bir rol oynadığını iddia ederek Amerikalıların Tornado Cash’i kullanmasını yasaklayarak kripto para karıştırıcısını yaptırım listesine aldı. ABD’nin yaptırım listesine alınmasının ardından Tornado Cash’e daha az para yatırılmaya başladı. Hazine Bakanlığı’nın yaptırım açıklamasının ardından platforma sadece 6 milyon dolar değerinde kripto para yatırıldığı görüldü. Bu rakam, yaptırımlardan önce yüzde 78,5 daha fazlaydı.

Tornado Cash’e para gönderen cüzdanların sayısı sert şekilde düşerken, platformdan para çekenlerin sayısının hızla arttığı görülüyor. Hazine Bakanlığı’nın açıklamasından bu yana Tornado Cash’ten 62 milyon dolarlık fon çekildi.

Tüm bunlarla birlikte Tornado Cash’in platform varlığı TORN, yaptırımlardan büyük darbe aldı. Altcoin, yaptırım duyurusunun ardından yüzde 65’in üzerinde değer kaybetti ve bugün, 13 Ağustos 2022’de 11,80 dolarla tüm zamanların en düşük seviyesini gördü. TORN, yazım sırasında günlükte yüzde 12,94 kayıpla 12,07 dolardan alınıp satılıyor.

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