Ethereum (ETH), 2 bin dolar üzerinde kalma mücadelesi verirken şu anda Ethereum şu anda kaç dolar, Ethereum yıllara göre fiyat grafiği nasıl görünüyor? Gelin daha yakından bakalım.

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En büyük altcoin Ethereum (ETH), yeni günün ilk saatlerinde psikolojik seviye olan 2 bin doları geçerek Temmuz’ın ortasından bu yana girdiği yükseliş trendinin devam ettiği gösterdi. Peki şu anda Ethereum kaç dolar, yıllara göre Ethereum fiyat grafiği nasıl görünüyor? Gelin daha yakından bakalım.

Ethereum Kaç Dolar?

Ethereum kaç dolar sorunun yanıtı en yalın haliyle bin 996 dolardır. CoinMarketCap’in verilerine göre Ethereum ağının yerel varlığı Ether (ETH), yazım sırasında günlükte yüzde 5,73 yükselişle 2 bin doların hemen altında, bin 996 dolardan alınıp satılıyor. 13 Temmuz’da bin 26 dolardan işlem gören ve güçlü bir yükseliş trendine gören ETH, o tarihten beri değerini yüzde 90’ın üzerinde artırdı.

ETH için güncel teknik veriler, 2 bin dolar denemesinin başarısız olmasının ardından boğaların altcoin üzerinde ayılara karşı zemin kaybetmediğini gösteriyor. Bu, trader’ların ve yatırımcıların yukarı yönlü hareketin devam edeceğini düşündükleri için kâr almak için acele etmediklerini gösteriyor. Yükselen hareketli ortalamalar ve aşırı alım bölgesine yakın RSI, alıcılara avantaj sağlıyor. Boğalar fiyatı 2 bin doların üzerine çıkaracak olursa ETH/USDT işlem çifti düşüş trendi çizgisine doğru yükselebilir.

Alternatif bir senaryo olarak, fiyat mevcut seviyeden sert bir şekilde düşecek olursa ayılar ETH/USDT paritesini bin 700 dolardaki kırılım seviyesine indirmeye çalışabilirler. Boğaların fiyatın bu desteğe gelmesi durumunda düşüşü satın alması beklenebilir.

Piyasa uzmanları, şu anda ETH’de uzun zamandır merakla beklenen ve 15 Eylül’de yayınlanması planlanan The Merge güncellemesinin fiyatlandığını ve güncellemenin fiyatlanmasının devam edebileceği görüşünde. Bu da fiyatın yukarı yönde beklenmedik sürprizler yapmaya devam edebileceği anlamına geliyor.

Yıllara Göre Ethereum Fiyat Grafiği

En büyük altcoin Ethereum’un yıllara göre fiyat grafiğine bakıldığında son derece parlak grafik bir grafiğinin olduğu açık bir şekilde görülebiliyor. En son tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) 16 Kasım 2021 tarihinde 4 bin 891 dolarla kaydeden ETH, güncel fiyatlarla ATH’ının yüzde 59,14 altında işlem görüyor. Bu noktada, çok değil bundan tam 2 yıl önce, yani 13 Ağustos 2020’de altcoin‘in fiyatının 428,74 dolardan işlem gördüğünü not etmek gerekiyor. Bu da sadece 2 yıllık sürede ETH’nin güncel fiyatlarla değerini yüzde 365’in üzerinde artırdığı anlamına geliyor.