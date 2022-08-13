Büyük kripto para yatırımcıları bir gecede varlıklarına 33 milyon dolar değerinde SHIB ekledi. Peki SHIBA ne olur, SHIBA coin geleceği nasıl? Detaylar haberimizde.

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En büyük Ethereum balinaları ısrarla Shiba Inu’yu (SHIB) satın almaya devam ediyor, ancak cüzdanlarındaki köpek temalı kripto paranın miktarı önemli oranda düştü. Güncel veriler, balinaların şu anda cüzdanında toplamda 200 milyon dolardan daha az SHIB tuttuğunu gösteriyor. Peki SHIBA coin geleceği nasıl, SHIBA ne olur? Delin daha yakından bakalım.

SHIBA Coin Geleceği

Ethereum Blockchain’i üzerindeki en büyük 100 cüzdana odaklanarak yaptığı alım satımları takip eden kripto para veri platformu WhaleStats, yakın tarihli bir tweet’inde son 24 saat içinde dev ETH balinaların 33.2 milyon dolar değerinde Shiba Inu’yu aldığını bildirdi. SHIB, şu anda piyasa değerine göre en büyük ikinci köpek temalı kripto para. Öte yandan Ethereum Blockchain’i üzerindeki en büyük 100 balina seviyesi cüzdan Cuma günü 150.1 milyon dolara kıyasla şu anda toplamda 179.3 milyon dolar değerinde SHIB tutuyor.

SHIBA coin‘in geleceğinin ne olacağıyla ilgili kesin olarak konuşmak imkansız olsa da güncel veriler dev kripto para yatırımcılarının SHIBA’ya olan ilgisinin azaldığını işaret ediyor. Bu durum, kısa vadede popüler köpek temalı kripto para SHIBA için olumsuz olarak değerlendirilebilir.

SHIBA Ne Olur?

WhaleStats’ın sağladığı veriler, yakın zamana kıyasla Ethereum balinaları tarafından tutulan toplam SHIB miktarının ciddi bir oranda azaldığını gösteriyor. Geçen hafta, daha spesifik olarak 3 Ağustos’ta söz konusu cüzdanlar 600 milyon dolardan fazla Shiba Inu’yu tutuyordu. 7 Ağustos’ta WhaleStats’ın izlediği balina seviyesi cüzdanların yaklaşık olarak benzer bir miktarda SHIBA tuttuğu tespit edildi. Bu, dolaşımdaki toplam Shiba Inu arzının yüzde 10’una karşılık geliyordu.

Yazının hazırlandığı sırada, dev balinaların cüzdanındaki SHIB miktarı yukarıda da belirtildiği gibi 600 milyon dolardan yaklaşık 180 milyon dolara gerilemiş durumda. Ayrıca, SHIB yalnızca bir gecede balinaların en çok aldığı ilk on varlık listesindeki lider konumunu kaybetti. SHIBA şimdi bu listede ikinci sırada yer alırken, LOCUS adlı bir altcoin ilk sırada yer alıyor.

CoinMarketCap’in verilerine göre Shiba Inu, yazım sırasında günlükte kaydettiği yüzde 2,91 yükselişle 0,00001266 dolardan işlem görüyor. SHIB, son 7 gün de 30 günde değerini sırasıyla yüzde 4,34 ve 23,34 artırdı. SHIBA ne olur sorusuna teknik analiz yaparak yanıt verilmesi durumunda, altcoin‘in 0,00001250 doların üzerinde kalmasının pozitif olduğunu ve 0,00001297 doların üzerinde yapacağı günlük mum kapanışının fiyattaki yukarı yönlü ivmeyi destekleyeceği söylenebilir.