X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!

Monero İçin Büyük Gün: XMR Fiyatı Nasıl Etkilendi?

Monero, işlem gizliliğini, hızı, güvenliği, cüzdan senkronizasyonunu iyileştirmek için hard fork aracılığıyla bir ağ yükseltmesi uyguladı.
17:40
13 Ağustos 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Monero (XMR) fiyatı, bugün gerçekleşen ağ hard fork’undan bir gün önce gözle görülür şekilde yükseldi. Gizlilik odaklı kripto para protokolü, işlem gizliliğini, hızı, güvenliği, cüzdan senkronizasyonunu iyileştirmek için hard fork aracılığıyla bir ağ yükseltmesi uyguladı.

Öte yandan Haziran ortasından bu yana devam eden %65’lik artış analistlere göre, güçlü bir fiyat momentumuna işaret ediyor. Eğer kripto para piyasasında bir yükseliş devam ederse XMR’ın fiyatının 200 dolar üzerine çıkacağı ifade ediliyor.

Monero Ağ Yükseltmesi

  • Monero, 13 Ağustos’ta 2.688.888. blokta bir hard fork aracılığıyla planlı ağ yükseltmesi yapacaklarını duyurdu.
  • Planlanan protokol yükseltmesine hazırlanmak için kullanıcılar, hizmetler, yatırımcılar, havuz operatörleri veya borsaların v0.18’i çalıştırmasının önemli olduğu ifade ediliyor.
  • Bu yükseltme Monero için gizliliği, güvenliği, işlemleri ve cüzdan senkronizasyonunu iyileştirecek.
  • Ring boyutunun 11’den 16’ya çıkarılmasının, Monero’daki her işlemin temel gizliliğini artırması planlanıyor.
  • Yükseltilmiş Bulletproofs algoritması “Bulletproofs+”, işlem boyutunu küçültecek ve doğrulama performansını %5-7 oranında artırarak işlemleri daha hızlı hale getirecek.
  • Ayrıca çoklu imza düzeltmeleri ve kritik güvenlik yamaları eklenecek
  • Kripto borsası Binance kısa süre önce Monero ağ yükseltmesi ve hard fork desteğini duyurdu. Binance, 13 Ağustos saat 14:00 UTC’de XMR için para yatırma ve çekme işlemlerini askıya aldı.

XMR Fiyatı

XMR fiyatı son 1 ay içinde yaklaşık olarak yüzde 35 artış yaşadı. Piyasa hareketleri ile birlikte hamle yapan kripto para birimi yazının kaleme alındığı sırada 164 dolar seviyesinde işlem görüyor ve yaşanan %7’lik artış sonrasında bir miktar geri çekilmiş görünüyor.

Öte yandan Monero hard fork’undaki gecikme, yatırımcılar arasında endişelere neden oldu. Ancak, ağ yükseltmesi gecikmeli de olsa uygulandı. Analistlere göre piyasa koşulları da uygun olursa XMR fiyatı 200 dolara yükselebilir.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
Vitalik Buterin Uyarmıştı! Son Kripto Köprü Hackleri ve Potansiyel Hedefler!
Vitalik Buterin Uyarmıştı! Son Kripto Köprü Hackleri ve Potansiyel Hedefler!
İnternetin Evrimi ve Yeni Domain ENS
İnternetin Evrimi ve Yeni Domain ENS
Spor Fanları NFT’lerin Benimsenmesini İstiyor
Spor Fanları NFT’lerin Benimsenmesini İstiyor
Tesla’nın Bitcoin Aldığını Nasıl Anlarız? Elon Musk Sinyali Vermişti!
Tesla’nın Bitcoin Aldığını Nasıl Anlarız? Elon Musk Sinyali Vermişti!
İlgili Yazılar
Gizlilik Odaklı Altcoinden Önemli Duyuru!
Gizlilik Odaklı Altcoinden Önemli Duyuru!
Kriptoların Düşüşlerine Direnç Gösteren Bu Altcoin Yüzde 20 Düşebilir!
Kriptoların Düşüşlerine Direnç Gösteren Bu Altcoin Yüzde 20 Düşebilir!
Bu Altcoinle İlgili Söylentiler Dikkat Çekiyor! Borsalar Suçlu Mu?
Bu Altcoinle İlgili Söylentiler Dikkat Çekiyor! Borsalar Suçlu Mu?
Monero (XMR) İçin İddialı Fiyat Tahmini!
Monero (XMR) İçin İddialı Fiyat Tahmini!
Monero’dan Korkutan Haber!
Monero’dan Korkutan Haber!
Fidye Yazılımları Kripto Paraların Başına İş Açıyor, Biden ve Kongre Baskı Kuruyor!
Fidye Yazılımları Kripto Paraların Başına İş Açıyor, Biden ve Kongre Baskı Kuruyor!
Özel Jet Kiralama Şirketi TapJets, Monero’yu Ödeme Yöntemi Olarak Kabul Edecek
Özel Jet Kiralama Şirketi TapJets, Monero’yu Ödeme Yöntemi Olarak Kabul Edecek
Litecoin (LTC), Monero (XMR) ve Dash (DASH) Fiyat Analizi – 28 Şubat 2021
Litecoin (LTC), Monero (XMR) ve Dash (DASH) Fiyat Analizi – 28 Şubat 2021
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
OWNIC Nedir? dNFT Teknolojisi Ne Vaat Ediyor?
Sıcak Gelişme: Real Madrid Ve Barcelona’dan Ortak Metaverse Hamlesi!
NFT Severler Dikkat! Bored Ape Yatch Club Gücünü Kayıp Mı Ediyor?
Whitelist Demek Bir Adım Öndesin Demek!
Son Teknik Analizler
Fibonacci Nedir? Nasıl kullanılır?
Elliot Dalgası Nedir?
DOW Teorisi Nedir?
Doji Nedir? Doji Türleri
Güncel DEFI Gelişmeleri
ABD’li Dev Banka Citigroup Kripto Para, DeFi ve Stablecoin Risk Yöneticisi Arıyor
Bir Sonraki Boğa Piyasasında Bu Kategorideki Altcoin’ler Uçabilir!
Tüm Coinlerin İçinde Bunlar Yükseliş Konusunda Diğerlerini Solladı!
Hong Kong Merkez Bankası Başkanından Dikkat Çeken “Kripto Para” ve “DeFi” Açıklaması
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022