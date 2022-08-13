Monero, işlem gizliliğini, hızı, güvenliği, cüzdan senkronizasyonunu iyileştirmek için hard fork aracılığıyla bir ağ yükseltmesi uyguladı.

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Monero (XMR) fiyatı, bugün gerçekleşen ağ hard fork’undan bir gün önce gözle görülür şekilde yükseldi. Gizlilik odaklı kripto para protokolü, işlem gizliliğini, hızı, güvenliği, cüzdan senkronizasyonunu iyileştirmek için hard fork aracılığıyla bir ağ yükseltmesi uyguladı.

Öte yandan Haziran ortasından bu yana devam eden %65’lik artış analistlere göre, güçlü bir fiyat momentumuna işaret ediyor. Eğer kripto para piyasasında bir yükseliş devam ederse XMR’ın fiyatının 200 dolar üzerine çıkacağı ifade ediliyor.

Monero Ağ Yükseltmesi

Monero, 13 Ağustos’ta 2.688.888. blokta bir hard fork aracılığıyla planlı ağ yükseltmesi yapacaklarını duyurdu.

Planlanan protokol yükseltmesine hazırlanmak için kullanıcılar, hizmetler, yatırımcılar, havuz operatörleri veya borsaların v0.18’i çalıştırmasının önemli olduğu ifade ediliyor.

Bu yükseltme Monero için gizliliği, güvenliği, işlemleri ve cüzdan senkronizasyonunu iyileştirecek.

Ring boyutunun 11’den 16’ya çıkarılmasının, Monero’daki her işlemin temel gizliliğini artırması planlanıyor.

Yükseltilmiş Bulletproofs algoritması “Bulletproofs+”, işlem boyutunu küçültecek ve doğrulama performansını %5-7 oranında artırarak işlemleri daha hızlı hale getirecek.

Ayrıca çoklu imza düzeltmeleri ve kritik güvenlik yamaları eklenecek

Kripto borsası Binance kısa süre önce Monero ağ yükseltmesi ve hard fork desteğini duyurdu. Binance, 13 Ağustos saat 14:00 UTC’de XMR için para yatırma ve çekme işlemlerini askıya aldı.

XMR Fiyatı

XMR fiyatı son 1 ay içinde yaklaşık olarak yüzde 35 artış yaşadı. Piyasa hareketleri ile birlikte hamle yapan kripto para birimi yazının kaleme alındığı sırada 164 dolar seviyesinde işlem görüyor ve yaşanan %7’lik artış sonrasında bir miktar geri çekilmiş görünüyor.

Öte yandan Monero hard fork’undaki gecikme, yatırımcılar arasında endişelere neden oldu. Ancak, ağ yükseltmesi gecikmeli de olsa uygulandı. Analistlere göre piyasa koşulları da uygun olursa XMR fiyatı 200 dolara yükselebilir.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.