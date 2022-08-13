Güncel veriler, en büyük köpek temalı kripto paralar Dogecoin (DOGE) ve Sihba Inu'nun (SHIB) kripto para piyasalarının geri kalanını gerisinde kaldığını gösteriyor. Ancak teknik, her iki altcoin'in de yakından büyük çıkış yapabileceğini gösteriyor.

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Güncel verilerle, en büyük köpek temalı kripto paralar Dogecoin (DOGE) ve Sihba Inu (SHIB), kripto para piyasalarının geri kalanını gerisinde kalıyor. Ancak teknik, her iki altcoin’in de yakından büyük çıkış yapabileceğini gösteriyor.

Dogecoin Ralliye Hazır

Dogecoin ve Shiba Inu, kripto para piyasaları ivme kazanırken büyük yükseliş için hazırlanıyor gibi görünüyor. DOGE, son 24 saatte yüzde 6’dan fazla yüksekdi. Yukarı yönlü ivmedeki ani bir artış, kritik direnç bölgesini geçmesine yardımcı oldu. Şimdi, Dogecoin’in daha fazla ilerleme gücüne sahip olduğu görülüyor. Teknik açıdan DOGE, simetrik üçgenden çıktı ve 0,073 dolarlık direnç seviyesini geçti. Teknik oluşumun Y ekseni yüzde 34’lük bir hedef öngördüğü için bu gelişmeler fiyat hareketinde önemli bir rol oynayabilir. Kırılım doğrulanacak olursa, Dogecoin fiyatı 0,095 dolara, hatta 0,10 dolara kadar çıkabilir.

Bununla birlikte, Dogecoin iyimser görünümü doğrulamak için 0,068 doların üzerinde kalmaya devam etmesi gerekiyor. Bu seviyenin altına düşmesi, 0,065 dolar veya 0,061 dolara olacak bir düzeltmeyle sonuçlanabilecek bir satış baskısıyla karşı karşıya kalabileceği anlamına geliyor.

CoinMarketCap’in verilerine göre Dogecoin, yazım sırasında 9.6 milyar dolarlık piyasa değeri ile en büyük 11’nci kripto para konumunda.

Shiba Inu da Ralli için Hazır

Shiba Inu da son 24 saat içinde yüzde 4’ten fazla yükselişle yükseliş trendi kazandı. Yükselen fiyat hareketi SHIB’yi önemli bir direnç bölgesine itti. Piyasa hissiyatı iyileştikçe, köpek temalı kripto paranın öne çıkmak için ihtiyaç duyduğu gücü kazanıyor gibi görünüyor.

SHIB, günlük grafiğinde baş-omuz dip formasyonu oluşturdu. Yine de, modelin yaka çizgisini henüz aşmış değil. Shiba Inu, 0,019 dolara doğru yüzde 44’lük bir yükseliş trendine girmek için 0,013 doların üzerinde bir günlük mum kapanışı yapması gerekiyor. SHIB fiyatı 0,013 doları geçemeyecek olursa bir düzeltmeyle karşı karşıya kalabilir ve 0,010 dolara doğru geri çekilebilir.

CoinMarketCap’in verilerine göre Shiba Inu, yazım sırasında 6.9 milyar dolarlık piyasa değeri ile en büyük 15’nci kripto para konumunda.