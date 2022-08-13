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Bu Meme Token Asya, ABD ve Kanada’da Büyük Rağbet Görüyor!

Elde edilen son verilere göre piyasanın popüler meme token’larından biri Asya, Amerika ve Kanada piyasalarında büyük ilgi görüyor. 
19:44
13 Ağustos 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

CoinGecko verileri, Shiba Inu ekosisteminin iki tokenı, Shiba Inu (SHIB) ve Bone ShibaSwap’ın (BONE) bu hafta Asya, ABD ve Kanada’da ciddi oranda ilgi gösteriyor.

SHIB ve BONE İlgisinde Artış

CoinGecko, kısa süre önce Asya, ABD ve Kanada için “Haftanın En İyi 10 Trend Token”ını açıkladı. En popüler meme kripto para birimi Shiba Inu ve ShibaSwap ekosisteminin yönetim token’ı Bone ShibaSwap, her üç bölge için de ilk 10 listesinde kendisine yer buldu. Asya’da, Shiba Inu en trend kripto para olarak 5. sırada ve Bone ShibaSwap 10. sırada yer alıyor.

Buna ek olarak SHIB Amerika Birleşik Devletleri’nde trendlerde 4. kripto para olarak karşımıza çıkıyor ve BONE 7. sırayı almayı başarıyor. Ayrıca Shiba Inu Kanada’da 4. sırada yer alırken BONE da 10. sırada kendisine yer buldu.

Öte yandan Shiba Inu ekosistemi, birçok kritik gelişme olduğu için son günlerde daha çok ilgi çekiyor gibi görünüyor. Shiba Inu kısa süre önce Vietnam’da “Shiba Eternity” adlı Collectible Card Games (CCG) Mobil Beta Sürümünü piyasaya sürdü. Unification XFUND, tahmini Mainnet Upgrade tarihini açıklarken, Shibarium’un 15 Ağustos’ta potansiyel olarak gerçekleşeceği ile ilgili söylentiler de sosyal medyada dolaşıyor.

Shiba Fiyatı

İşlem hacmi bakımından en büyük ikinci meme token konumunda bulunan Shiba, yazının kaleme alındığı sırada 0,000012 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatte yüzde 2,5 oranında artış yaşadığı görülüyor.

6,9 milyar dolarlık piyasa değeri ile en büyük 15. kripto para birimi konumunda bulunan Shiba, 28 Ekim 2021’de 0,000088 dolar ile rekorunu kırmıştı. SHIB’in yeni bir rekora imza atabilmesi için ise mevcut fiyatının yaklaşık olarak yüzde 86 üzerine çıkması gerekiyor. Analistlere göre bu noktada sonra yukarı yönde SHIB için 0,000014 dolar direnç ve 0,000010 dolar destek olarak işlem görebilir.

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