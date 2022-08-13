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Tecrübeli Analistten Bitcoin ve 3 Altcoin için Uyarı: Ya Batacak ya Çıkacak

Kripto para analisti ve trader'ı Justin Bennett, kripto para piyasaları haftayı yüksek bir noktada kapatmaya hazırlanırken, Bitcoin ve birkaç üst düzey altcoin için analizini paylaştı.
21:00
13 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 4 Dakika

Yakından takip edilen kripto para analisti ve trader’ı Justin Bennett, kripto para piyasalarının haftayı yüksek bir noktada kapatmaya hazırlanırken, başta Bitcoin olmak üzere birkaç üst düzey altcoin için analizini paylaştı.

Bitcoin Analizi

Kripto para trader’ı ve analisti Justin Bennett “Cryptocademy” bülteninin son sayısında, 24 bin 200 doların Bitcoin (BTC) için çok önemli bir “ya batacak ya çıkacak” seviyesi olarak tanımlayarak şunları söyledi:

Bitcoin, son birkaç haftadır bahsettiğim 24 bin 200 dolarlık bölgenin üzerine çıkmak için mücadele veriyor. 25 bin 400 dolarlık bölgenin desteğe dönüşmesi ve ortaya çıkması için buranın geçilmesi ve günlükte bu seviyenin üzerinde bir kapanışın gelmesi gerekiyor. Alternatif olarak, 24 bin 200 doların altında gelecek günlük kapanış, onu direnç olarak sağlamlaştırabilir. Ayrıca, seviyenin bu yukarısında ve ardından aşağısında gelebilecek kapanış sahte yükselişe neden olabilir.

En büyük kripto para Bitcoin (BTC), yazım sırasında 24 bin 428 dolardan işlem görüyor.

Analistin Takibindeki Altcoin’ler

Bennett, Bitcoin analizinin ardından en büyük akıllı sözleşme platformu Ethereum‘un (ETH) dar bir aralıkta işlem gördüğünü belirterek, bin 780 doların üzerinde kalmasının kısa vadede 2 bin 150 doları potansiyel hedef haline getireceğini belirterek şunları ekledi:

ETH, bugün bin 900 dolarlık bölgenin üzerinde mücadele veriyor. Satıcıların bu seviyeyi savunacağını bildiğimiz için bu sürpriz olmadı. Piyasanın yapıcı kalması için Ethereum’dan herhangi bir geri çekilmenin günlük kapanış bazında bin 780 doların üzerinde olması gerekiyor. Bunun altındaki herhangi bir hareket ile daha büyük bir geri çekilmenin başladığını görebiliriz. ETH günlük kapanışı bin 910 doların üzerinde yapabilirse bir sonraki durak 2 bin 150 dolar olacak.

Ethereum (ETH), yazım sırasında bin 978 dolardan işlem görüyor.

Bennett, ayrıca Layer 1 protokolü Solana‘yı (SOL) da analiz etti. Analist, Ethereum’un en büyük rakibi olarak gösterilen Solana’nın yukarı doğru hareket etmesi halinde 40 doların önemli bir destek seviyesi olacağını belirterek altcoin’de oldukça yüksek volatilitele beklediğini söyledi:

SOL takip edilmesi gereken altcoin’lerden biri. Geçen yılın sonundaki düşen trend çizgisi ve Haziran ayının en düşük seviyesinden yükselen çizgi nedeniyle gelişen oldukça büyük bir üçgen var. Piyasanın yaklaşık iki aydır yükseldiği göz önüne alındığında, yaklaşan kırılımın oldukça volatiliteli olmasını beklerdim. Olumsuz hedefler 32 dolar ve 26 dolar iken, yukarı yönlü hedefler 47,50 dolar, 53 dolar ve 60 dolar. 40 dolarlık bölge, SOL için korunması gereken önemli bir seviye.

Solana (SOL), olumlu piyasa momentumuyla yazım sırasında 47,19 dolardan alınıp satılıyor.

Bennett, altcoin analizini Ethereum tabanlı sanal dünya platformu The Sandbox‘ı (SAND) analiz ederek sonlandırıyor. Analist, metaverse projesinin önemli bir kavşakta olduğunu ve fiyatının 1,50 doları aşması halinde altcoin‘in önemli bir satış baskısı görebileceği konusunda uyardı:

SAND, bir hafta önce bahsettiğim modelin içinde hareket ederek giderek sağlamlaşıyor. Ancak model içinde yer kalmadı ve önümüzdeki birkaç gün içinde bir karar vermek zorunda kalacak. Daha yüksek bir kırılım 1,50 dolar bölgesinin önünü açarken, daha düşük bir kırılım 1,30 dolar ve hatta 1,00 dolar gibi seviyelerin hedeflenmesine neden olabilir. 2021’in Kasım ayından beri 1,50 dolardaki trend çizgisinin bir ton satıcıyı kendine çekmesi söz konusu olduğundan, daha yüksek bir kılırım yaşanacak olursa dikkatli olunmalı.

The Sandbox (SAND), yazım sırasında 1.36 dolardan işlem görüyor.

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