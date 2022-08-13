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MicroStrategy CEO’su Micheal Saylor’dan İddialı Bitcoin Yorumu!

MicroStrategy CEO'su Micheal Saylor lider kripto para birimi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu! İşte ayrıntılar!
23:00
13 Ağustos 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin’in (BTC) TÜFE raporlarının yayımlanmasının ardından başlayan rallisi devam ediyor. Bitcoin’de yaşanan yükselişin ardından kripto para birimi analistler ve bazı uzman isimlerin ilgisini oldukça çekmiş durumda.

Bitcoin Altını Geride Bırakacak

13 Ağustos tarihinde Stansberry Research ile yaptığı röportajda, MicroStrategy CEO’su Michael Saylor, Bitcoin’in zaman içerisinde yatırım için güvenli liman olarak nitelendirilen altını geride bırakacağını öne sürdü. Ancak Michael Saylor, Bitcoin’in altını pazar yarışında geride bırakma aşamasında oldukça zorlu bir süreçten geçeceğini belirtti. Ayrıca Bitcoin’in altından farklı olarak daha fazla kullanım alanı olduğunu söyleyerek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Geleneksel eleştirmenler ve ana akım analistleri kripto para ekonomisini anlamıyorlar. Bitcoin’i anlamıyorlar ve volatiliteden nefret ediyorlar. Bitcoin zamanla altını geride bırakacak.

Bitcoin’in volatilitesi ile ilgili yaşanan endişeler hakkında açıklamalarda bulunan Michael Saylor, fiyatta yaşanan dalgalanmaların kripto para biriminin doğasında olduğunu ve uzun vadeli yatırımcıların endişe duymaması gerektiğini söyledi. Ayrıca yatırımcıların kısa vadede para kazanma amaçları nedeniyle Bitcoin’in volatilite konusunda eleştiri aldığını öne sürdü.

MicroStrategy’nin Bitcoin Zararı

Bu doğrultuda Michael Saylor, MicroStrategy’nin Bitcoin yatırımlarında uzun vade stratejisinin önderlik ettiğini belirtti. Ağustos 2020 tarihinde kripto para dünyasına giriş yapan şirket 200’den fazla Bitcoin biriktirdi. Micheal Saylor yapılan yatırımların ardından şirketin zarara uğramasıyla çeşitli eleştirilere maruz kaldı. Ayrıca şirket, Bitcoin’e atfedilen varlıklardan 917,8 milyon dolar ile 918,1 milyon dolar zarar bildirdi.

Öte yandan uzman isim Micheal Saylor, kripto para piyasalarında yaşanan son kazanımların Bitcoin’in dibe vurduğunu göstergesi olduğunu öne sürerek şunları söyledi:

Düzenleyiciler, yasa koyucular ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından benimsendiği halde kripto para piyasa dibe vurmuş gibi görünüyor.

Yazı kaleme alındığında kripto para piyasalarının amiral gemisi Bitcoin son 24 saat içerisinde %2.15 oranında artışla 24.545 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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