X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!

Analiz Firması Glassnode Açıkladı: Bitcoin’de Bu Seviyeye Dikkat!

Analiz şirketi olan Glassnode yayımladığı son raporda Bitcoin'de (BTC) dikkat edilmesi gereken destek bölgesini açıkladı!
00:00
14 Ağustos 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Önde gelen kripto para analiz firması Glassnode yeni bir rapor yayımladı. Son raporda lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) için kritik destek seviyelerini açıkladı.

Bitcoin’de Kritik Seviye

Glassnode raporunda Bitcoin URPD göstergesi, kripto para biriminin toplam arzının %3.18’inin 22.400 dolar fiyat aralığında işlem gördüğünü açıkladı. Belirtilen aralık yazı kaleme alındığında kripto para birimi için en büyük hacim noktası. Ayrıca analiz firmasına göre 22.400 dolar seviyesi, tarihsel olarak bir dip oluşumunun göstergesi olan 200 haftalık hareketli ortalamaya yakın olduğu için oldukça önemli.

Bununla birlikte genel madenci bakiyesi, son iki hafta içinde yaklaşık 4.700 BTC azaldı. Bu sayı son fiyat artışı sırasında madencilerin, riski yönetmek için bir miktar çıkış likiditesi aldığını gösteriyor. Bitcoin hash oranlarının azalmış olması, madencilik sektöründe hala stres olduğunu gösteriyor. Ayrıca daha hızlı 30 DMA, madencilerin maddi durumunun iyileşebileceğinin sinyalini vererek istikrar kazanmaya başlıyor. Bitcoin’in fiyatı 20.000 doların altına düştüğü zaman aralığında madenci stresi Haziran ayında en yüksek seviyelere ulaştı. Ek olarak Glassnode, madencilerin borsalara dağılımının son zamanlarda önemli ölçüde azaldığını gözlemleyerek, endüstride hâkim olan stres hala etkisini gösterse de “en kötü zamanların geride kaldığını ” belirtiyor.

Yükseliş Sürecek Mi?

Öte yandan Bitcoin’in fiyatı bir rahatlama rallisi yaşayarak 25.000 dolar seviyesine doğru ilerliyor. Ancak uzun vadeli makro göstergeler incelendiğinde sağlam bir temel oluşturmak için daha fazla zamana ihtiyaç duyulabileceği ileri sürüldü. 200 haftalık hareketli ortalama seviyesi olan 22.877 dolar tarihsel olarak bir dip başlangıcının işareti olarak gösteriliyor. Makro boğa ve makro ayı piyasası momentumu arasındaki en önemli geçiş engeli ise 200 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 33.000 dolar olmaya devam ediyor.

Yazı kaleme alındığında lider kripto para birimi Bitcoin 24.381 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
Vitalik Buterin Uyarmıştı! Son Kripto Köprü Hackleri ve Potansiyel Hedefler!
Vitalik Buterin Uyarmıştı! Son Kripto Köprü Hackleri ve Potansiyel Hedefler!
İnternetin Evrimi ve Yeni Domain ENS
İnternetin Evrimi ve Yeni Domain ENS
Spor Fanları NFT’lerin Benimsenmesini İstiyor
Spor Fanları NFT’lerin Benimsenmesini İstiyor
Tesla’nın Bitcoin Aldığını Nasıl Anlarız? Elon Musk Sinyali Vermişti!
Tesla’nın Bitcoin Aldığını Nasıl Anlarız? Elon Musk Sinyali Vermişti!
İlgili Yazılar
Kıdemli Analist Uyardı: “Bitcoin Ralli Hazırlığında Olabilir”
Kıdemli Analist Uyardı: “Bitcoin Ralli Hazırlığında Olabilir”
MicroStrategy CEO’su Micheal Saylor’dan İddialı Bitcoin Yorumu!
MicroStrategy CEO’su Micheal Saylor’dan İddialı Bitcoin Yorumu!
Analistten Dikkat Çeken “Ralli” Vurgusu: Bitcoin’de Bu Fiyat Seviyelerine İşaret Etti!
Analistten Dikkat Çeken “Ralli” Vurgusu: Bitcoin’de Bu Fiyat Seviyelerine İşaret Etti!
Piyasa Hafta Sonuna Nasıl Başladı? Bitcoin (BTC) ve Altcoin’lerde Son Durum!
Piyasa Hafta Sonuna Nasıl Başladı? Bitcoin (BTC) ve Altcoin’lerde Son Durum!
Bitcoin Tekrar 24000 Üstüne Dönebilecek Mi? İşte Gerekenler!
Bitcoin Tekrar 24000 Üstüne Dönebilecek Mi? İşte Gerekenler!
Analist, Kritik Destek ve Direnç Seviyelerine İşaret Etti: Bitcoin’de Güncel Teknik Görünüm!
Analist, Kritik Destek ve Direnç Seviyelerine İşaret Etti: Bitcoin’de Güncel Teknik Görünüm!
Kripto Para Piyasası Güne Düşüş ile Başladı: Bitcoin (BTC) ve Altcoin’lerde Son Durum!
Kripto Para Piyasası Güne Düşüş ile Başladı: Bitcoin (BTC) ve Altcoin’lerde Son Durum!
Yatırımcılar Bitcoin İçin Ne Düşünüyor? İşte Anket Sonuçları!
Yatırımcılar Bitcoin İçin Ne Düşünüyor? İşte Anket Sonuçları!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
OWNIC Nedir? dNFT Teknolojisi Ne Vaat Ediyor?
Sıcak Gelişme: Real Madrid Ve Barcelona’dan Ortak Metaverse Hamlesi!
NFT Severler Dikkat! Bored Ape Yatch Club Gücünü Kayıp Mı Ediyor?
Whitelist Demek Bir Adım Öndesin Demek!
Son Teknik Analizler
Fibonacci Nedir? Nasıl kullanılır?
Elliot Dalgası Nedir?
DOW Teorisi Nedir?
Doji Nedir? Doji Türleri
Güncel DEFI Gelişmeleri
ABD’li Dev Banka Citigroup Kripto Para, DeFi ve Stablecoin Risk Yöneticisi Arıyor
Bir Sonraki Boğa Piyasasında Bu Kategorideki Altcoin’ler Uçabilir!
Tüm Coinlerin İçinde Bunlar Yükseliş Konusunda Diğerlerini Solladı!
Hong Kong Merkez Bankası Başkanından Dikkat Çeken “Kripto Para” ve “DeFi” Açıklaması
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022