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Önde gelen kripto para analiz firması Glassnode yeni bir rapor yayımladı. Son raporda lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) için kritik destek seviyelerini açıkladı.

Bitcoin’de Kritik Seviye

Glassnode raporunda Bitcoin URPD göstergesi, kripto para biriminin toplam arzının %3.18’inin 22.400 dolar fiyat aralığında işlem gördüğünü açıkladı. Belirtilen aralık yazı kaleme alındığında kripto para birimi için en büyük hacim noktası. Ayrıca analiz firmasına göre 22.400 dolar seviyesi, tarihsel olarak bir dip oluşumunun göstergesi olan 200 haftalık hareketli ortalamaya yakın olduğu için oldukça önemli.

Bununla birlikte genel madenci bakiyesi, son iki hafta içinde yaklaşık 4.700 BTC azaldı. Bu sayı son fiyat artışı sırasında madencilerin, riski yönetmek için bir miktar çıkış likiditesi aldığını gösteriyor. Bitcoin hash oranlarının azalmış olması, madencilik sektöründe hala stres olduğunu gösteriyor. Ayrıca daha hızlı 30 DMA, madencilerin maddi durumunun iyileşebileceğinin sinyalini vererek istikrar kazanmaya başlıyor. Bitcoin’in fiyatı 20.000 doların altına düştüğü zaman aralığında madenci stresi Haziran ayında en yüksek seviyelere ulaştı. Ek olarak Glassnode, madencilerin borsalara dağılımının son zamanlarda önemli ölçüde azaldığını gözlemleyerek, endüstride hâkim olan stres hala etkisini gösterse de “en kötü zamanların geride kaldığını ” belirtiyor.

Yükseliş Sürecek Mi?

Öte yandan Bitcoin’in fiyatı bir rahatlama rallisi yaşayarak 25.000 dolar seviyesine doğru ilerliyor. Ancak uzun vadeli makro göstergeler incelendiğinde sağlam bir temel oluşturmak için daha fazla zamana ihtiyaç duyulabileceği ileri sürüldü. 200 haftalık hareketli ortalama seviyesi olan 22.877 dolar tarihsel olarak bir dip başlangıcının işareti olarak gösteriliyor. Makro boğa ve makro ayı piyasası momentumu arasındaki en önemli geçiş engeli ise 200 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 33.000 dolar olmaya devam ediyor.

Yazı kaleme alındığında lider kripto para birimi Bitcoin 24.381 dolar seviyesinden işlem görüyor.