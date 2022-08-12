Amerika'da açıklanan verilerden sonra yükselen piyasaya koşullarına rağmen değerlerinin bir kısmını kaybeden kripto paralar da oldu.

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Hafta arasında açıklanan veriler sonrasında yükselen kripto paralar olduğu gibi düşen bir çok kripto para de oldu. Düşüşlerin derinleşip derinleşmeyeceği ise Bitcoin’in hareketlerine ve dış etmenlere bağlı olarak zamanla belli olacakmış gibi görünüyor. Bizler de haftanın en çok kaybeden kripto paralarını tek bir başlık altında topladık.

ApeCoin (APE) : -8.55%

APE, 15 Haziran’da en düşük seviyesine ulaştığından beri yükseliyor. Yukarı doğru hareketin tamamı, yükselen bir paralel kanalın içinde gerçekleşmiş gibi duruyor. Bu tür kanallar genellikle düzeltici hareketler içerir, bu da nihai bir düşüşün muhtemel olacağı anlamına geliyor olabilir.

Bununla birlikte, APE hala bu kanalın üst kısmında hareket ediyor ve nihai bir kırılım olasılığı hala mümkün olabilir.APE’nin kanalın ortasından mı yoksa direnç çizgisinden mi kırılacağı, muhtemelen gelecekteki eğilimin yönünü belirleyebilir. En yakın yatay direnç alanı 9.10 dolarda bulunuyor.

Waves (WAVES) : -4.72%

WAVES 15 Haziran’dan beri yükseliyor. Ancak 22 Haziran’da en yüksek seviyesine ulaştı ve o zamandan beri konsolide oluyor. Tüm hareket, nötr bir model olarak kabul edilen simetrik üçgenin içinde yer alır.

Sonuç olarak, hem düşüşü hem de aşağı yönlü kırılım olabilir.

Kusama (KSM) : -3.90%

KSM 13 Haziran’dan beri yukarı doğru hareket ediyor. 13 Temmuz’da daha derin bir dip oluşturdu ve sonrasında artışını hızlandırdı. 18 Temmuz’da KSM, 59 dolar alanından çıktı ve sonrasında bunu destek olarak onayladı (yeşil simgeler).

KSM artmaya devam ederse, bir sonraki en yakın direnç alanı 83 dolarda bulunuyor.

Helium (HNT) : -2.15%

HNT, 10 Haziran’dan bu yana azalan bir takozun içine düşüşünü sürdürüyor. Azalan takoz bir yükseliş formasyonu olarak kabul ediliyor, bu da bir kırılımın en olası senaryo olacağı anlamına geliyor. HNT, kırılım için sona yaklaşıyormuş gibi duruyor.

Bir kırılma meydana gelirse, bir sonraki en yakın direnç alanı 10,85 dolarda bulunuyor. Bu, aşağı yönlü hareketin tamamını ölçerken 0,618 Fib geri çekilme direnç seviyesi olarak görülüyor.

Synthetix (SNX) : -1.55%

13 Temmuz’da SNX, Nisan ayının başından beri var olan alçalan bir direnç çizgisinden çıktı. Kısa bir süre sonra, daha önce direnç görevi gören 3,60 dolarlık yatay alanı geri aldı. Yukarı hareket devam ederse, en yakın direnç alanı 5,57 dolarda olacak. Bu, 0,618 Fib geri çekilme direnç seviyesi olarak görülüyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.