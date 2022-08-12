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Kripto para piyasası yeniden hareketlenirken, popüler analist Lark Davis bu süreçte yatırımcıların staking yoluyla para kazanacakları 5 altcoin projesini paylaştı. Kripto paraları sisteme kilitleyerek kazanç sağlamaya “stake etmek” ya da “staking” denir

Akıllı Yatırımcının Tercihi: JOE, GMX ve AAVE

Analistin listesindeki ilk altcoin Trader Joe (JOE). Proje, Avalanche ağındaki en büyük merkeziyetsiz borsalardan biri. Davis, bir süredir Avalanche (AVAX) ve JOE yükseliş eğiliminde olduğunu söyledi. Yielding sistemine dikket çeken analist, yatırımcılrın JOE kullanarak, staking ile kazançlar elde edebileceğini belirtti. Davis, staking oranının son birkaç ayda yüzde 15 ila 30 arasında olduğunu ve bunun dolar olarak ödendiğine dikkat çekti. Borsa ne kadar çok iş yaparsa, yatırımcılar o kadar çok para kazanıyor. Davis, bunun uzun vadede devam edeceğine ve JOE’nin elde tutmak için çok kazançlı bir token olabileceğine inanıyor. Analist, kendisinde projeye bir miktar para yatırdığını kabul ediyor. Analistin listesindeki ikinci altcoin GMX. Davis, GMX’e henüz yatırım yapmadığını, ancak projeyi yakından izlediğini belirtti. GMX, ByBit’e benzer, ancak zincir üzerinde, özellikle Ethereum katman-2’de, merkeziyetsiz bir borsa. Altcoin, staking ile yüksek kazanç vaat etmesinde dolayı son zamanlarda sosyal medyada popüler oldu. Stake oranları şu anda yüzde 20’nin üzerinde. GMX fiyatı son birkaç hafta içinde ikiye katlandı.

Analistin listesindeki üçüncü altcoin Aave (AAVE). Davis ayrıca AAVE’ye de henüz yatırım yapmadığını, ancak altcoin’i radarında tuttuğunu söyledi. Şu anda AAVE, DeFi’deki en büyük üçüncü protokol konumunda. AAVE, Davis’in listesinde büyük bir öneme sahip. Çünkü proje kısa süre önce yeni stablecoin’lerinin (go) ücretlerinin yüzde 100’ünü AAVE tokenlerini staking edenlere ödeyeceklerini duyurdu. Ancak Davis, burada dikkate alınması gereken birkaç nokta olduğunu kabul ediyor. Bu, yeni stablecoin’in ne oranda benimseneceğine bağlı. Ancak AAVE, güncellemeleri ve platformlarına sermaye çekme yeteneği ile DeFi’de önemli bir oyuncu olduğunu kanıtladı. Stabilcoin projesi başarılı olursa, AAVE’yı stake edenler için mükemmel bir gelir olabilir. AAVE’nin şu anki fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesinden yaklaşık yüzde 80 daha düşük.

Neden Curve Finance (CRV) ve Synthetics (SNX)?

Analisin listesindeki dördüncü altcoin Curve Finance (CRV), Proje, en büyük beşinci DeFi protokolüdür ve daha değişken kripto paralar için stablecoin’leri değiştirme platformu konumunda. Stablecoin’ler, Wrapled Bitcoin (wBTC) veya diğer alternatifler arasında geçiş yapmak için en iyi DeFi protokolü ve süper ucuz bir köprüdür. Curve Finance, USDT’yi USDC ile takas etmek için tartışmasız en iyi zincir üstü platformdur. CRV, Curve Finance platformunda kilitlenebilir. Bu platform, stake edenlerin CVX , CRV ve LP tokenlerini kazanmalarını sağlar. Ödemeleri dolar cinsindendir. Ancak, buradaki ödüller biraz daha azdır. Satking oranalrı yüzd 4 civarında. Son zamanlarda, ekip AAVE gibi bir stablecoin çıkaracaklarını açıkladı. Ancak, ayrıntılar hala belirsiz. Davis, piyasaya sürüldükten sonra stablecoin’in popüler tahmin ediyor.

Analistin listesindeki son altcoin Synthetic (SNX). Davis’e göre, proje, Ethereum’daki gas ücretleri nedeniyle zor günler yaşadı. Projenin staking ödülleri bile gas ücretlerinin yüksekliği nedeniyle gölgede kaldı. Ancak, SNX’in bulunduğu Ethereum katman-2’deki gelişmeelr umut vaat ediyor. Sistemde, staking eden yatırımcılar. SNX ve Synthetic Dolar (SUSD) cinsinden ödüller kazanıyor. SNX, aynı zamanda Ethereum balinaları tarafından en çok tutulan ve en çok işlem gören kripto paralardan paralardan biri olmayı başardı.