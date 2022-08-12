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XRP‘nin ihraççısı Ripple, ödemelerde Blockchain’in kullanımıyla ilgilenen finans şirketlerinin yüzdesinin araştırıldığı yeni bir rapor yayımladı. Rapora göre, söz konusu şirketlerinden dörtte üçünden fazlası 2025 yılına kadar ödemelerde kripto paraları kullanmayı planlıyor.

Mevzuat Şartı

Gerçekten de, Ripple tarafından 11 Ağustos’ta yayımlanan küresel çaptaki araştırma, dünya çapındaki finans şirketlerinin yüzde 76’sının mevzuatın izin vermesi koşuluyla önümüzdeki üç yıl içinde ödemelerde kripto paraları kullanmak istediğini ortaya koyuyor. Bu durum bir kez daha kripto paralarda düzenlemelerin önemini gösteriyor. Öte yandan yüzde 71 ile finans şirketlerine kıyasla daha az sayıdaki işletme, önümüzdeki üç yıl içinde ödemelerde kripto paraları kullanmayı değerlendiriyor. Bu, işletmelerin dijital varlıklara daha açık olma ve avantajları konusunda daha umutlu olma genel eğiliminin bir sonucu.

Ödemelerde kripto paraların yaygın kullanımı, işletmelerin ve finans şirketlerinin yatırım portföylerine kripto paraları dahil edip etmemeye karar verirken dikkate almaları gereken en önemli faktör. Kripto paraların bir tür riskten korunma aracı olarak kullanımı ikinci sırada gelirken, kripto paraların birer köprü para birimi olarak kullanımı üçüncü sırada geliyor. İlk sırada ise tahmin edilebileceği gibi ödemelerde kullanım geliyor.

Daha spesifik olarak, neden kripto para tutma planı yaptıkları sorulduğunda ankete katılanların yüzde 50’si bunu en önemli üç nedenden biri olarak enflasyona karşı koruma, ödeme yapmak için veya borç vermek için bir varlık veya borçlanma için teminat olarak kullanma amacıyla yaptığını belirtiyor. İlginç bir şekilde, katılımcıların bankalara olan güveni beklendiği kadar yüksek değil. Araştırmanın katılımcılarının yüzde 65’i imkan vermesi halinde bankaları aracılığıyla kripto para satın alacaklarını belirtti.

Ödemelerde Kripto Para Kullanımı

Ripple’ın araştırmasına katılan finans şirketlerinin yaklaşık yüzde 70’i, ister dahili banka veya şube transferleri, ister bankalar arası ödemeler veya müşterilere yapılan ödemeler için olsun, belirli bir kapasitedeki ödemelerde Blockchain teknolojisini kullanmaya ilgi duyduğunu belirtiyor. Geniş çaptaki ilgi yalnızca genel olarak Blockchain için değil, aynı zamanda bazı farklılıklarla dolu kripto paralar, merkez bankası dijital paraları (CBDC’ler) ve stablecoin‘ler dahil olmak üzere birincil kripto para türlerinin her biri için de geçerli. Finans şirketlerinin katılımcılarının yaklaşık yüzde 70’i, bu kripto paraları farklı ödeme kullanımlarında değerlendirmekle ilgilendiklerini söylüyor.

Hem işletmeler hem de finansal şirketleri, ödemeleri, ekonomik gerilemelere karşı korunma veya döviz risklerine karşı korunma gibi çeşitli diğer portföy kullanımlarının önüne koyuyor. Her iki durumda da ödemeler riskten korunmaya göre öncelikli konumda. Ödemelerde Blockchain’in ve kripto paraların kullanımının başlıca avantajlarının ne olduğuna sorusuna finans şirketlerinin veri güvenliği ve kalitesinin ek piyasalara genişleme imkanı vermesi gibi faktörleri sıraladığı görülüyor.