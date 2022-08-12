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Engelsiz Koşuya Giren Altcoin’in Güncellemesi Beklenenden Daha Erken Gelecek!

Ethereum ağının PoW sürümünün test ağındaki (testnet) testinin başarıyla gerçekleştirilmesinin ardından geliştiriciler, merkeziyetsiz ağın merakla beklenen güncellemesinin beklenenden daha erken geleceğine dair güvence verdi.
14:00
12 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ethereum ağının PoW sürümünün test ağındaki (testnet) testinin başarıyla gerçekleştirilmesinin ardından geliştiriciler, topluluğa merkeziyetsiz ağın bir güncelleme alacağına dair güvence verdi. Ne yazık ki bu gelişmeyle Ethereum ağının yerel varlığı Ether‘in (ETH) fiyatı ağın temel büyümesini takip etmeyi kısmen bırakmasıyla sonuçlandı.

ETH’de 2 Bin 100 Dolar Engeli

Perşembe günü The Merge güncellemesinin son testinden önce, geliştiricilerin beklenen güncellemenin Eylül ayının ortasında, 15 Eylül ya da 16 Eylül’de geleceği konusunda güvence vermesinin ardından piyasadaki ikinci en büyük kripto para Ether’in (ETH) fiyatı kısa bir süreliğine bin 900 doların üzerine çıktı. En büyük altcoin’in fiyatı, The Merge için önde gelen bir Ethereum geliştiricisinin ilk olarak 19 Eylül tarihini işaret etmesiyle yükseliş trendine girdi ve 1 ayda değerini yüzde 75’in üzerinde arttı.

Kripto para analitik şirketi Santiment’ın verilerine göre kripto parayı çevreleyen sosyal hacim, trader’larınve yatırımcıların güncelleme konusunda son derece iyimser kalması, nihayet güncelleme için resmi onayın gelmesi ve güncellemenin bir test ortamında sorunsuz çalışması nedeniyle dün görülen kısa vadeli yükselişin ana yakıtlarından biri oldu.

ETH, 11 Ağustos’ta günün en yüksek seviyesi olan bin 943 dolara kadar çıktı. Bu çıkış fiyatın 2 bin dolar eşiğini şu an için geçmesinin mümkün olmadığını açıkça ortaya koydu. Teknik analizler ETH için gerçek fiyat hedefinin 2 bin dolar değil 2 bin 100 dolar olduğunu gösteriyor. Çünkü 200 günlük hareketli ortalama bu seviyeden geçiyor ve söz konusu ortalama güçlü bir direnç olarak hareket ediyor.

Ethereum’un Parlak Geleceği

Bazı yatırımcılar, başarılı testlerin ardından ETH’de hemen yukarı yönlü sert fiyat hareketlerinin gelmesini bekliyordu. Ne yazık ki, piyasalar genellikle büyük haberlerin veya bir olayın önüne geçer ve kamuoyu ile paylaşılmasının ardından ortalık sakinleşir. Orta ve uzun vadeli perspektifte, büyük olasılıkla Ethereum ağına güncelleme başarıyla uygulanacak ve bir sonraki boğa koşusunda daha fazla kullanıcıyı ağına çekecek. Bu nedenle Ethereum’un güçlü bir proje ve ekosistem olmaya devam etmesi beklentisi hakim. Geliştiriciler, Ethereum’u kullanıcılar için daha ölçeklenebilir, güvenli ve ucuz hale getirmek için aktif bir şekilde çalışma yapıyor.

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