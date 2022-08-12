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Binance’dan 450.000 Dolar Değerinde Altcoin Operasyonu

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance CEO'su Changpeng Zhao, ekibinin Salı günkü Curve Finance'ın (CRV) frontend (ön uç) hack'i ile çalınan fonların büyük bir kısmına el koyduğunu açıkladı.
13:25
12 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance CEO’su Changpeng Zhao, ekibinin Salı günkü Curve Finance’ın (CRV) frontend (ön uç) hack’i ile çalınan fonların büyük bir kısmına el koyduğunu açıkladı.

Changpeng Zhao’dan Açıklama

Twitter hesabından açıklama yapan Binance CEO’su Changpeng Zhao, merkezi kripto para borsası Curve Finance’ı hack’leyen hacker veya hacker’ların borsaya transfer ettiği 450 bin dolar değerindeki çalıntı varlıkları dondurduğunu belirtti. Zhao’ya göre, kurtarılan miktar Curve Finance‘dan çalınan fonların yüzde 80’inden fazlasına karşılık geliyor. Binance CEO’su, kripto para borsasının şu anda varlıkların iadesine yardımcı olmak için kolluk kuvvetleriyle birlikte çalıştığını da ekledi. Öte yandan, Curve Finance’dan çalınan fonların büyük kısmının geri alınmasıyla ilgili henüz yorum yapılmadı.

Zhao, yaptığı açıklamada “Binance, Curve’den çalınan fonlarının 450 bin dolarını dondurdu/geri aldı. Fonları kullanıcılara geri vermek için LE (kolluk kuvvetleri) ile birlikte çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Binance’ın bu operasyonu, Curve Finance hack’iyle bağlantılı olarak, ikinci çalıntı fonların ele geçirilmesi operasyonu oldu. Bundan önce, Lightning Network tabanlı bir kripto para borsası olan Stable Float, çaldığı varlıkları aklamak için olası bir girişimde bulunan Curve Finance hacker’ları tarafından borsaya yatırılan 112 ETH’yi (200 bin dolar) dondurduğunu bildirmişti.

Binance’ın operasyonuyla birlikte Curve Finance hack’ten kaynaklı fon kaybında geri kazanılan fonların toplam değeri 650 bin doları geçmiş oldu.

Curve Finance Hack’i

Curve Finance’ın frontend’ı 9 Ağustos’ta Alan Adı Hizmeti (DNS) saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Bu saldırının sırasında hacker veya hacker’lar, kullanıcıları kötü niyetli bir akıllı sözleşmeye ev sahipliği yapan başka bir web sitesine yönlendirmek için Curve Finance’ın DNS’sini değiştirdi.

Durumdan şüphelenmeyen kullanıcılar, dolandırma amacıyla sunulan akıllı sözleşmeyi kullanarak hacker veye hacker’ların cüzdanlarını boşaltmasına izin verdi. Hack’in ardından hacker veya hacker’lar çaldığı fonların büyük çoğunluğunu kripto para borsaları Binance’e ve Stable Float’a aktardı. Nitekim aktarılan bu fonların tamamı dondurulmuş durumda.

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