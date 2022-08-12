Wing, kripto varlık kredisi ve DeFi projeleri arasında zincirler arası iletişim için tasarlanmış, kredi tabanlı, merkezi olmayan bir platformdur.

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Wing, kripto varlık kredisi ve merkezi olmayan finans (DeFi) projeleri arasında zincirler arası iletişim için tasarlanmış, kredi tabanlı, merkezi olmayan bir platformdur. Proje, büyük teminatlara olan ihtiyacı ortadan kaldıran bir kredi değerlendirme modülü aracılığıyla kripto kredi hizmetlerini daha kapsayıcı hale getirmeyi amaçlıyor.

Wing Finance (WING) Nedir?

Wing, kullanıcıların karar verme, ürün tasarımı ve operasyonlarında yer almasına olanak tanıyan merkezi olmayan özerk bir organizasyondur (DAO). Wing, alacaklılar, borçlular ve garantörler arasındaki ilişkileri geliştirmek için bir risk kontrol mekanizmasıyla birlikte merkezi olmayan yönetişim kullanır. Bunun da platformu kullanan DeFi projelerinin sayısında ve erişilebilirliğinde bir iyileşmeye yol açtığı düşünülüyor. Wing DAO’nun hedeflerinden biri, DeFi endüstrisini rahatsız eden aşırı teminatlandırma sorununu çözmek.

Öte yandan platform, yeni blok zinciri projelerinin oluşturulmasına izin verir ve çabalarını merkezi olmayan ve özerk bir yönetim topluluğuna odaklar. Diğer DeFi projelerinin karşılaştığı sorunlara yanıt olarak Wing DAO, Ontology (ONT) blok zincirinde çalışan kredi tabanlı bir DeFi protokolü oluşturdu. Protokol tamamen kullanıcılar tarafından kontrol edilir ve üçüncü tarafların işlemleri onaylamasını gerektirmez.

Wing’in benzersiz bir özelliği, kullanıcıların önceden bilgi sahibi olmadan veya blok zinciri ile etkileşime girmeden bile bir DAO teklifi oluşturmasına veya platformda yatırımcı olmasına izin vermesidir. Wing, proje geliştiricilerine teklif sunduklarında kitle fonlaması alma şansı sunuyor. Yatırımcılar, karar verme sürecine katkıda bulunma ve karşılığında akıllı sözleşmeler yoluyla gelecekteki karlardan pay alma fırsatına sahiptir.

Yapılan açıklamalara göre Wing, farklı blok zincirleri arasında teminat havuzları oluşturma yeteneği nedeniyle Ontology blok zinciri üzerine inşa edilmiştir. Ontoloji, yeni ve mevcut varlıkların dijitalleştirilmesini sağlar.

Blockchain ayrıca, bir kredi puanlama sistemi olan OScore adlı bir özelliğe sahiptir. OScore, kullanıcıların borç verme/ödünç alma geçmişini ve dijital varlık bilgilerini değerlendirir. Platformdaki kullanıcılar hesapları üzerinde tam kontrole sahiptir ve veri gizliliğini sağlamak için OScore’larına güvenli bir şekilde erişebilir. Ek olarak, borçlular krediler için OScore verilerine güvenmek zorunda olduklarından, platformda kredi vermek için gereken teminat azalır.

WING Coin Yorum

Wing’in kapsayıcı havuzunda, kullanıcılar iyi bir kredi puanı elde etmeye teşvik edilir. Kredilerini zamanında ödeyen kullanıcılar, kredilerinde daha düşük faiz oranlarından yararlanabilirler. Wing bu özellikleri sebebiyle yatırımcıların ilgisini çekiyor. Platformun yerel kripto para birimine olan ilginin de arttığı görülüyor. Yatırımcıların ilgisini güncel verilere bakarak daha net anlayabiliriz.

CoinMarketCap verilerine göre WING Coin, 41,397,415 dolar ile piyasa hacmi bakımından 457. sırada kendisine yer buluyor. Bunun yanında yazının yayına hazırlandığı sırada 15 dolardan işlem gören WING Coin’in 24 saatlik işlem hacminin 22,310,273 USD olduğu görülüyor. Ayrıca WING Coin, 12 Mayıs 2022’de 2,07 dolar ile dip seviyeyi görürken 16 Eylül 2020’de de 140,81 dolar ile tüm zamanlar rekorunu kırdı.

WING Coin Nasıl Alınır?

WING Coin, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para alım satım platformu Binance aracılığı ile hızlı ve güvenli bir şekilde satın alınabilir.

WING Coin satın almak için öncelikle Binance’e üye olmak ve ardından itibari para göndermek gerekiyor. Türk Lirası ya da dolar gibi bir itibari para gönderiminin yapılmasının ardından WING Coin’in işlem gördüğü Binance Coin (BNB), Tether (USDT), BUSD ve Bitcoin (BTC) WING işlem çiftinde alım işlemi gerçekleştirilebilir.

Bunlara ek olarak Binance’de sadece piyasa değerinden değil daha düşük değerden de satın alma emri vererek kullanıcılar istedikleri fiyattan satın alma işlemlerini gerçekleştirebilir. Bunun için Limit sekmesini kullanmanız ve almak istediğiniz miktar ile almak istediğiniz fiyatı girmeniz yeterli olacaktır.