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Elliot Dalgası Nedir?

Elliott Wave (Elliot Dalgası) teorisi, finansal piyasadaki fiyat hareketlerini tanımlamak için kullanılan bir teknik analiz terimidir.
12:36
12 Ağustos 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Elliott Wave (Elliot Dalgası) teorisi, finansal piyasadaki fiyat hareketlerini tanımlamak için kullanılan bir teknik analiz terimidir. Elliot Dalgasının tüm piyasalar gibi kripto para birimlerinde de sıklıkla kullanıldığını görüyoruz.

Elliot Wave Nedir?

Elliot Wave teorisi, Ralph Nelson Elliott tarafından tekrarlayan, fraktal dalga modellerini gözlemleyip tanımladıktan sonra geliştirildi. Bu noktada varlıkların fiyat hareketlerinde ve tüketici davranışında dalgalar tanımlanabilir.

1930’larda Ralph Nelson Elliott tarafından geliştirilen Elliot Dalgası, 1935’te Elliott’ın bir borsa dip seviyesi hakkında ilginç bir tahminde bulunmasıyla ün kazandı. O zamandan beri binlerce portföy yöneticisi ve yatırımcı için temel bir unsur haline geldi.

Bu modellerin gelecekteki fiyat hareketi hakkında herhangi bir kesinlik sağlamadığını, bunun yerine gelecekteki piyasa hareketi için olasılıkları sıralamaya yardımcı olduğunu belirtmekte fayda var. Belirli fırsatları belirlemek için teknik göstergeler dahil olmak üzere diğer teknik analiz biçimleriyle birlikte kullanılabilirler.

Elliot Dalgası Nasıl Çalışır?

Elliot Wave, varlık hareketlerinin  yatırımcı psikolojisi veya duyarlılığı tarafından yaratılan dalgalar olan tekrar eden yukarı ve aşağı kalıplarda hareket etmelerine dayanıyor. Teori iki farklı dalga tipini tanımlıyor:

  • Dürtü Dalgaları (Impus Wave): Bir sonraki en büyük derecenin eğilimi ile aynı yönde net hareket yapan beş alt dalgadan oluşuyor. Tüm hareket dalgaları gibi, beş alt dalgadan meydana geliyor. Bunlardan üçü tepki dalgası ve ikisi de düzeltici dalga olarak karşımıza çıkıyor.
  • Düzeltici Dalgalar (Corrective Waves): Bir sonraki en büyük derecenin eğiliminin tersi yönde net hareket yapan üç alt dalgadan oluşuyor. Düzeltici dalga da beş alt dalgadan meydana geliyor. Aradaki fark ise modelin genişleyen veya daralan bir kama gibi görünmesi.

Öte yandan Elliot Wave analizi,  trend dinamikleri hakkında fikir verir ve fiyat hareketlerini çok daha derin bir şekilde anlamamıza yardımcı olur.

Bir yatırımcının, varlığın dürtü dalgası üzerinde yukarı doğru bir trendde hareket ettiğini fark ettiğini düşünelim. Burada, beşinci dalgasını tamamlayana kadar yatırımcı long pozisyon açmayı tercih edebilir. Bu noktada, bir geri dönüş beklentisiyle yatırımcı, daha sonra varlıkta açığa satış yapabilir. Bu işlem teorisinin altında yatan fikir, finansal piyasalarda fraktal modellerin tekrarlandığı fikri. Matematikte, fraktal desenler kendilerini sonsuz bir ölçekte tekrar ediyor.

Yatırımcıların teknik modelleri değerlendirirken sadece tek bir modele bağlı kalmamalarının ve temel analiz ile işlemlerini desteklemelerinin önemli olduğunu belirtmekte fayda var.

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