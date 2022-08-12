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  •   1.2 Milyon Dolarlık Dev Rug Pull! Birçok Altcoin Sıfırlandı!

1.2 Milyon Dolarlık Dev Rug Pull! Birçok Altcoin Sıfırlandı!

PeckShieldAlert, büyük bir seri rug pull uyarısında bulunarak dolandırıcıların 20'den fazla altcoin projesi üzerinden 1.2 milyon dolarlık vurguna imza attığını bildirdi.
12:20
12 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

PeckShieldAlert, büyük bir seri rug pull uyarısında bulunarak dolandırıcıların 20’den fazla altcoin projesi üzerinden 1.2 milyon dolarlık vurguna imza attığını bildirdi. Rug pull‘larla birçok altcoin değerinin yüzde 100’üne yakınını kaybederek sıfırlandı.

1.2 Milyon Dolarlık Vurgun

Twitter’daki PeckShieldAlert hesabından Blockchain güvenlik şirketi PeckShield’in 3 bin 900 BNB değerinde büyük bir seri rug pull tespitinde bulunduğu bildirildi. Sağlanan bilgilere göre, İçinde 400 BNB bulunan 0xea16…6817 sözleşme ile projeleri finanse eden dolandırıcılar, Bitnity (BTNYT), Arcade Kingdom (ACKToken) dahil 20’den fazla altcoin projesi için akıllı sözleşme oluşturdu. Dolandırıcılar, yatırımcıları kandırmak için altcoin’lerin fiyatlarını pump’ladılar ve ardından fon havuzunu boşalarak kayıplara karıştı.

Dolandırıcıların 20’den fazla altcoin projesi vasıtasıyla ele geçirdiği 3 bin 900 BNB güncel fiyatlarla 1.2 milyon dolara karşılık geliyor. Bu da rug pull serinin büyüklüğünü açık bir şekilde gösteriyor.

Rug Pull Nedir?

Türkçe karşılığı halı çekme olan rug pull, yatırımcıları dolandırma amacıyla yola çıkan kripto para geliştiricilerinin geliştirdikleri projelerin değerini yükselttikten sonra, alım satım işlemlerine son verip elde ettikleri parayla kaçtığı dolandırıcılık yöntemidir. Bu yöntemle merkeziyetsiz finans (DeFi) projesi likiditesiz bırakılır ve proje ekibi yatırımcılara ait fonlarla birlikte kayıplara karışır.

DeFi‘da likidite, likidite havuzuna yatırılan kripto paraların sayısını ifade eder ve bir akıllı sözleşmeye kilitlenir. Bu, bir otomatik piyasa yapıcısı (AMM) ve Uniswap gibi merkeziyetsiz kripto para borsalarını işletmek için şarttır. Temel olarak, merkezi finansta olduğu gibi merkeziyetsiz finans protokollerinde de likidite esastır.

Öte yandan rug pull yöntemi ile gerçekleştirilen dolandırıcılıkların kripto para sektörünü tehdit etmeye devam ettiği görülüyor. Kripto para ekosisteminde rug pull yöntemiyle 2021 yılında 10 milyon dolarlık dolandırıcılık gerçekleştirildi. Bu, 2020 yılına kıyasla yüzde 81’lik artış anlamına geliyor. 2021 yılında gerçekleştirilen 10 milyar dolarlık dolandırıcılık kripto para dolandırıcılıklarının ise yüzde 35’i ise rug pull yöntemi ile gerçekleştirildi. Blockchain analitik şirketi Eliptik tarafından yayınlanan son rapor, kripto para ekosisteminde her gün milyonlarca dolarlık dolandırıcılık gerçekleştirildiğini ve bunlar arasında rug pull vakalarının en korkunç olanı olduğunu ortaya koyuyor.

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