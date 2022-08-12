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İki Ayda Yüzde 750 Yükseldi! Ethereum Tabanlı Altcoin Durmuyor!

CoinMarketCap'in piyasa değerine göre en büyük 100 kripto para listesinde yer alan Ethereum (ETH) tabanlı bir altcoin, son 30 gün içinde üç haneli rakamlarla yükselirken, son 2 ayda ise değerini yüzde 750'nin üzerinde artırdı.
12:00
12 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

CoinMarketCap’in piyasa değerine göre en büyük 100 kripto para listesinde yer alan Ethereum (ETH) tabanlı bir altcoin, son 30 gün içinde üç haneli rakamlarla yükseldi.

Yüzde 750’lik Yükseliş

İflas başvurusunda bulunan merkezi kripto para kredi platformu Celsius Network ile aynı adı taşıyan ve Ethereum Blockchain’i üzerinde çalışan yardımcı program token’ı Celsius Network (CEL), günü 0,735 dolardan kapattığı 12 Temmuz’dan bu yana yüzde 223 yükseldi. CEL, yazım sırasında günlükte kaydettiği 4,35 yükselişle 2,38 dolardan işlem görüyor ve piyasa değerine göre en büyük 77’nci kripto para konumunda.

Celsius Network’ün yerel varlığı CEL, iki aylık bir süre boyunca platformunun likidite sorunlarıyla karşı karşıya kalması ve müşterilerinin platformdan para çekme işlemlerini durdurmasının ardından Haziran ortasında gerilediği 2022’nin en düşük seviyesi olan 0,1711 dolardan yüzde 750’nin üzerinde yükseldi. Öte yandan bu yükseliş Celsius Network’ün geçen ay iflas başvurusunda bulunmasına rağmen gerçekleşti. Altcoin’de tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) ise 3 Haziran 2021 tarihinde 8,02 dolarla kaydedildi. CEL, güncel fiyatlarla ATH’ının yüzde 69,31 altında işlem görüyor.

CEL token’ın fiyatındaki son toparlanma ise Reuters’in Çarşamba günü ödeme şirketi Ripple Labs‘in “potansiyel olarak iflas etmiş kripto para kredi platformu Celsius Network’ün varlıklarını satın almakla ilgilendiğini” bildirmesi ile gerçekleşti. Bir Ripple sözcüsü Çarşamba günü Reuters’e merkezi kripto para kredi şirketinin bir fizibilite çalışması yapmaya istekli olduğunu belirterek “Celsius ve varlıkları hakkında bilgi edinmek ve bunların işimizle ilgili olup olmayacağını öğrenmek istiyoruz.” dedi.

İflas Sürecinin Yönetimi

CEL token‘ın fiyatındaki toparlanma, Celsius Network’ün iflas sürecinde nasıl hareket edeceğini net bir şekilde ortaya koymasıyla da aynı döneme denk geldi.

Platform, geçen ay müşterilerin talep acentesi Stretto aracılığıyla ödeme talebinde bulunmaları için kapıyı araladı. Celsius Network, ayrıca müşterilerinin platformda kalan varlıklarını ya nakit olarak ya da kripto para olarak alabileceklerini açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada “Müşterilere uzun süre kripto parada kalma seçeneği sağlayacak bir plan sunmayı amaçlıyoruz. Müşteriler artık Stretto aracılığıyla talepte bulunabilirler.” notu düşüldü.

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