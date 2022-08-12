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Altcoin’de BlackRock Rüzgarı: Fiyat Dakikalar İçerisinde Uçtu!

11 Ağustos'ta Bitcoin'e odaklanan özel fonunu başlattığını duyuran 10 trilyon dolarlık yatırım yönetimi şirketi BlackRock'ın EWT token'ına yaptığı referans altcoin'in fiyatının uçmasına neden oldu.
11:35
12 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

11 Ağustos’ta Bitcoin’e odaklanan özel fonunu başlattığını duyuran 10 trilyon dolarlık yatırım yönetimi şirketi BlackRock‘ın duyurusunda Energy Web Token’ına (EWT) yaptığı referans, altcoin’e olan yatırımcı ilgisinide adeta patlamaya neden oldu.

EWT Token Nedir?

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock, 11 Ağustos’ta Bitcoin’in benimsenmesi lehine oldukça önemli olan özel Bitcoin fonunu başlattığını duyurdu. Ancak şirketin yenilenebilir enerjiyle ilgili olarak Bitcoin madenciliği operasyonlarını araştıran projelere yaptığı atıf, bu alanda faaliyet gösteren projelere olan yatırımcı ilgisini artırdı. Energy Web Token da yatırımcı ilgisinde büyük artış gören projeler arasında yer aldı.

Energy Web Token (EWT), Energy Web Chain’in yerel hizmet token’ıdır. Token’lar, Energy Web web ağında gas ücretlerini ödemek için kullanılır. Energy Web Chain, enerji sektörü için özel olarak tasarlanmıştır. Geliştiriciler tarafından geliştirilen bir teknoloji çözümü olan Energy Web, kullanıcıların elektrik sistemlerini çevrimiçi olarak kontrol etmelerine ve yönetmelerine olanak tanır. Energy Web, bir grup önde gelen Bitcoin madencisine sertifika sağlamak için çalışmaktadır. Şirket, en büyük kripto para Bitcoin‘in karbondan arındırılmasını hızlandırmak için akreditasyonu kullanmanın farklı yolları üzerinde de çalışmalar yapıyor.

Şirket, enerji sektörüne uygun, dünyanın ilk halka açık, kurumsal düzeyde özel Blockchain araçlarını inşa ettiğini iddia ediyor. BlackRock’ın Bitcoin madenciliğinde sürdürülebilir enerji kullanımına daha fazla şeffaflık getirme programlarına atıfta bulunarak, Energy Web’den şu şekilde söz etti:

BlackRock, RMI ve Energy Web gibi kuruluşların, Bitcoin madenciliğinde sürdürülebilir enerji kullanımına daha fazla şeffaflık getirmek için programlar geliştirmesi ve bu girişimler etrafındaki ilerlemeyi takip etmesi konusunda teşvik ediliyor.

Duyuru Altcoin’in Fiyatını Uçurdu

BlackRock’un duyurusu, altcoin’in fiyatında sert bir yükselişe neden oldu ve bu da daha fazla yükseliş spekülasyonlarını beraberinde getirdi. Duyurudan önce, 11 Ağustos’ta 2,66 dolardan işlem gören EWT token, duyurunun ardından yönünü yukarı çevirdi ve yüzde 40’ın üzerinde yükselerek 3,75 dolara kadar çıktı. Altcoin’in piyasa değeri sadece altı saat içinde 30 milyon dolarlık artış gördü.

CoinMarketCap’in verilerine göre yeni günde de yükselişini devam ettiren altcoin, yazım sırasında yüzde 53,19 yükselişle 4,14 dolardan alınıp satılıyor. Altcoin’in duyurunun ardından bu yana kaydettiği yükseliş yüzde 70’i aşmış durumda. Öte yandan EWT token’ın toplam piyasa değeri 24 saatte kaydedilen yüzde 53,15 artışla 124.6 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

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