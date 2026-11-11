FSB’den Türkiye’ye stablecoin çağrısı: Yeni kurallar mı geliyor?

Finansal İstikrar Kurulu (FSB), 11 Kasım 2026 (bugün) tarihli Türkiye raporunda stablecoin ihraççılarına rezerv ve geri ödeme kuralları getirilmesini önerdi. Türkiye’nin kripto varlık piyasasının önemli bir bölümünü denetim kapsamına aldığını belirten Kurul, platformların tam lisansa geçişi için bir takvim açıklanmasını ve yurt dışı işlemlerin daha yakından izlenmesini de istedi. İnceleme, Ağustos 2026’ya kadar atılan adımları kapsıyor.

Kripto işlem hacmi 200 milyar dolara yaklaştı

Raporda aktarılan Chainalysis verilerine göre Türkiye, 2025’te yaklaşık 200 milyar dolarlık işlem hacmiyle dünyanın en büyük 20 kripto piyasası arasında yer aldı. Türkiye, bu hacimle Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da ilk sıradaydı. Türk makamlarının bildirdiği 7,1 milyonu aşkın kripto hesabı 5,3 milyon hesap sahibine ait. Hesapların yüzde 51’inde bakiye bulunuyor. Yurt içi hizmet sağlayıcılarda kayıtlı kripto varlıkların değeri 2026’da yaklaşık 3 milyar dolar olarak ölçüldü.

Piyasaya bireysel yatırımcılar yön veriyor. Kripto alım satımında fiyat hareketlerinden kazanç beklentisi öne çıkıyor. Başta USDT olmak üzere dolara endeksli stablecoinler, Türk lirasındaki değer kaybına ve enflasyona karşı korunmak veya yurt dışı platformlara para aktarmak için kullanılıyor. Yurt içi platformlar spot alım satımla sınırlı olduğundan, kaldıraçlı işlem ve türev ürünlere erişmek isteyen kullanıcılar yabancı platformlara yönelebiliyor. Raporda aktarılan CoinDesk verileri, Binance Global’in Türkiye pazarındaki payının 2026’nın ilk çeyreğinde yaklaşık yüzde 70 olduğuna işaret ediyor.

Stablecoinler için rezerv ve geri ödeme kuralları

Rapordaki 2025 blokzincir verilerine göre dolara endeksli stablecoinler işlemlerin yüzde 17’sini oluşturdu. Yerli bir kuruluşun ihraç ettiği tek stablecoin olan BiLira’nın (TRYB) piyasa değeri yaklaşık 5,9 milyon dolar. Stablecoinlerin alım satımı ve saklanması genel kripto düzenlemelerine tabi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), belirli stablecoin transferlerine günlük 3 bin ve aylık 50 bin dolar sınırı uyguluyor.

FSB, ihraççıların stablecoinin değerini referans para birimine yakın tutacak mekanizmalar kurmasını ve rezervlerini şeffaf biçimde yönetmesini önerdi. Kullanıcılara, ellerindeki stablecoini karşılığı olan para birimine zamanında çevirme hakkı tanınması da öneriler arasında. Kurul, yurt dışında ihraç edilen döviz endeksli stablecoinleri dağıtan yerel platformlar için rezervlerin içeriğine ve denetimine ilişkin şartların güçlendirilmesini istedi.

Kripto varlıkların Türkiye’de ödemelerde kullanılması yasak. Elektronik para mevzuatındaki değişiklik, belirli stablecoinlerin elektronik paraya eşdeğer sayılabilmesine imkan tanıyor. Uygulama, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) çıkaracağı kurallarla netleşecek. FSB, yeni düzenlemenin ödeme mevzuatıyla ilişkisinin açıklığa kavuşturulmasını ve döviz endeksli stablecoinlerin yurt içi ödemelerde kullanımını önleyen tedbirlerin sürdürülmesini önerdi.

Tam lisansa geçişte gecikme

Temmuz 2024’teki yasa değişikliğiyle Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) gözetimine giren kripto hizmet sağlayıcılarına sermaye, likidite ve saklama şartları getirildi. Platformların müşteri adına tuttuğu varlıkların gün sonunda en az yüzde 95’inin yetkili bir kuruluşta saklanması gerekiyor. SPK ilk yerinde denetimleri tamamladı. Teknoloji denetimindeki kapasite sorunları, TÜBİTAK incelemelerinin uzaması ve yetkili saklama kuruluşu bulmadaki güçlükler lisans sürecini yavaşlattı.

FSB, geçici kayıttan tam lisansa geçişin her aşaması için beklenen sürenin açıklanmasını ve denetim firmalarıyla gecikmelerin giderilmesini istedi. Kurul, rezerv kanıtı raporları ile operasyonel olay bildirimlerinin standartlaştırılmasını da önerdi. Haziran 2026 sonu itibarıyla altı banka kripto saklama hizmeti için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (BDDK) ön onay almış, SPK üç bankayı bu hizmeti vermeye uygun bulmuştu. FSB, bankalar ile iştiraklerinin kripto varlık risklerinin Basel’in SCO60 standardı dikkate alınarak değerlendirilmesini önerdi.

Risk takibi için veri paylaşımı çağrısı

2026 başında haftalık raporlamanın başladığı Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi (KVMKS), yurt içi platformların verilerini bir araya getiriyor. Yurt dışı platformlarda ve kullanıcıların kendi cüzdanlarında saklanan varlıklar sistemin kapsamı dışında. FSB, eksik ve gecikmeli bildirimlerin giderilmesini, yerel kayıtların blokzincir analizleri ve sınır ötesi transfer verileriyle desteklenmesini istedi.

Rapora göre dolara endeksli stablecoinlerin yaygınlaşması dijital dolarlaşmayı ve döviz talebini artırabilir, sermaye hareketlerini daha oynak hale getirebilir ve para politikasının etkisini zayıflatabilir. Türk makamları bu riskleri şimdilik sınırlı görüyor. FSB, hane halkının kripto yatırımları, döviz akımları ve kripto şirketlerinin bankalarla bağlantıları için düzenli takip yapılmasını önerdi.

Kurul, Türkiye’nin kripto varlıklar ve küresel stablecoinlere ilişkin uluslararası tavsiyeleri tam olarak uygulamaya öncelik vermesini istedi. Finansal İstikrar Komitesi bünyesinde düzenli bilgi paylaşımı ve ortak risk değerlendirmesi yapılması, yabancı stablecoin ihraççılarını denetleyen kurumlarla iş birliğinin güçlendirilmesi de raporun önerileri arasında yer aldı.

Kullanıcılar için ne anlama geliyor?

Sonuç olarak, FSB’nin raporu tavsiye niteliğinde. Türkiye’deki kripto kullanıcıları için yeni kuralların yürürlüğe girmesi, Türkiye’de yetkili kurumların düzenleme yapmasına bağlı. Öneriler hayata geçirilirse yeni yükümlülükler öncelikle stablecoin ihraççılarını ve kripto platformlarını ilgilendirecek. Kullanıcılar açısından ise yerli platformlarda hangi stablecoinlere erişilebildiği ve bu varlıkların hangi koşullarda karşılığı olan para birimine çevrilebildiği değişebilir.