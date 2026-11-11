Sui destekli Suiball, ilk sevkiyat öncesi donanım cüzdanını iptal etti

Sui ekosistemi için geliştirilen donanım cüzdanı Suiball, ilk ürünler gönderilmeden kapatıldı. Karar, son dönemde donanım cüzdan sektöründe art arda yaşanan güvenlik olaylarının ardından alındı. Suiball ekibi, 11 Kasım’da projeyi sonlandırdığını duyurdu.

Güvenlik endişeleri sevkiyatın önüne geçti

Projeye destek veren Sui Foundation, donanım cüzdan girişimini sürdürmenin fazla riskli olduğuna karar verdi. Kurum, özellikle tedarik zinciri boyunca arka kapı yerleştirilmesi ya da ürünün tersine mühendislikle zayıflatılması gibi olası senaryoları dikkate aldı. Sui Foundation, Sui blokzinciri ekosistemini destekleyen kuruluş olarak biliniyor.

İlk parti cihazların geliştirildiği, üretimin tamamlandığı ve ilk alıcılara gönderime hazır hale geldiği belirtildi. Buna rağmen proje ekibi, potansiyel güvenlik açıkları doğmadan süreci durdurmayı tercih etti.

Sui Foundation, sektör genelindeki son saldırıların ardından bir donanım cüzdan projesini desteklemenin fazla riskli olduğuna karar verdi.

Sektördeki son saldırılar kararı etkiledi

Donanım cüzdan pazarındaki güvenlik tartışmaları, Ledger ile ilgili önceki olayın ardından yeniden hız kazandı. Ledger, ekim ayında CryptoBills üzerinden satılan bazı cihazlara yetkisiz bir elektronik bileşen yerleştirildiğini doğrulamıştı. Güneydoğu Asya’da satılan bazı birimlerde, kurulum sırasında kurtarma ifadelerinin kötü niyetli kişilerin eline geçmesine imkan tanıyan bir istismar tespit edilmişti.

Suiball tarafı, benzer bir riskle karşılaşmadan projeyi durdurmanın daha güvenli olacağını değerlendirdi. Kararda, yalnızca yazılım açıklarının değil, üretim ve dağıtım sürecindeki fiziksel müdahale ihtimalinin de etkili olduğu görülüyor.

Yapay zeka tartışması gündeme geldi

Metinde, son dönemde gelişen yapay zeka tabanlı tersine mühendislik araçlarının donanım güvenliği üzerindeki baskıyı artırdığı da vurgulandı. Özellikle Anthropic’in 9 Kasım’da yayımladığı Fable 5.2 sürümünün, kısa komutlardan çalışan elektronik cihazlar tasarlayabildiği ifade edildi.

Mini sözlük: Tersine mühendislik, bir ürünün nasıl çalıştığını anlamak için yapısının ve bileşenlerinin incelenmesi anlamına gelir. Donanım cüzdanlarda bu süreç, devre kartı, ürün yazılımı ve güvenlik mimarisinin analiz edilmesini kapsayabilir.

Bununla birlikte, Fable 5.2 ile Suiball’ın kapanışı arasında doğrulanmış bir bağ kurulmadı. Proje ekibi de açıklamasında yapay zekayı doğrudan gerekçe göstermedi.

Anthropic, 9 Kasım’da yayımlanan Fable 5.2 sürümünün tek paragraflık komutlarla üç çalışan cihaz tasarladığını aktarıyor.

Ödemeler iade edilecek

Ön siparişlerin büyük bölümü zincir üstünden verildiği için kullanıcılar USDC iadelerini doğrudan alacak. Siparişlerin yaklaşık yüzde 80’i bu yöntemle oluşturuldu. İadelerin, soulbound ön sipariş NFT’lerini tutan cüzdanlara bir hafta içinde gönderileceği ve kullanıcıların ek bir işlem yapmasına gerek olmadığı bildirildi.

Kredi kartı veya banka kartıyla ödeme yapan kullanıcılar da geri ödeme alacak. Ancak Sui, bu gruptaki alıcıların iade sürecinin sorunsuz tamamlanması için önce e posta yoluyla iletişime geçmesini istiyor. Geri ödeme tamamlandıktan sonra alıcılara ait tüm kişisel verilerin silineceği kaydedildi.