Ekonomi

Kripto sektöründen ABD seçimlerine 471 milyon dolar, en büyük pay Cumhuriyetçilere

Bilmeniz Gerekenler

  • 🗳️ ABD ara seçimlerinde kripto sektörüyle bağlantılı bağışlar, 2024’teki yaklaşık 250 milyon dolardan en az 471 milyon dolara çıktı.
  • 🇺🇸 Cumhuriyetçilere 302 milyon dolar, Demokratlara 96 milyon dolar gitti.
  • 💵 a16z 117 milyon dolarla kurumsal, Reid Hoffman 28 milyon dolarla bireysel bağışlarda ilk sırayı aldı.
  • 🔗 Ripple yöneticisi, 2030’a kadar yaklaşık 30 trilyon dolarlık varlığın blokzincire taşınmasının beklendiğini söyledi.
  • 💱 Stablecoin ödemelerinde yerel para dönüşümü, likidite ve mevzuata uyum gerekiyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt
Memetoro

Kripto para sektörüyle bağlantılı şirket ve kişiler, ABD’deki 2026 ara seçimleri için en az 471 milyon dolar bağışladı. Bitcoin.com’un 11 Kasım’da aktardığı hesaplamaya göre bağışlar, 2024 seçimlerindeki yaklaşık 250 milyon dolarlık tutarın neredeyse iki katına ulaştı.

İçindekiler
1 Cumhuriyetçilere 302 milyon dolar gitti
2 Kurumsal bağışlarda a16z ilk sırada
3 Ripple’dan 2030 için 30 trilyon dolarlık öngörü
4 Sınır ötesi ödemelerde yerel para ve likidite

Cumhuriyetçilere 302 milyon dolar gitti

Blockchain analiz platformu Breadcrumbs’ın piyasa analisti James Delmore, hesaplamayı ABD Federal Seçim Komisyonu verilerine dayandırdı. Aktarılan dağılıma göre Cumhuriyetçi adaylara ve bağlantılı gruplara 302 milyon dolar, Demokratlara ise 96 milyon dolar gitti. Bu tutarlar toplam bağışların sırasıyla yaklaşık yüzde 65’ini ve yüzde 21’ini oluşturdu.

Kurumsal bağışlarda a16z ilk sırada

Risk sermayesi şirketi Andreessen Horowitz (a16z), 117 milyon dolarla kurumsal bağışçılar arasında ilk sırada yer aldı. Şirketi 61 milyon dolarla Coinbase, 50 milyon dolarla Ripple ve 39 milyon dolarla Crypto.com izledi.

Bireysel bağışçılar arasında en yüksek tutar, 28 milyon dolarla LinkedIn’in kurucu ortağı Reid Hoffman’a aitti. ABD merkezli kripto para borsası Gemini’nin kurucuları Cameron ve Tyler Winklevoss kardeşler ise 18’er milyon dolar bağışladı.

Ripple’dan 2030 için 30 trilyon dolarlık öngörü

Ripple’ın Asya Pasifik satış direktörü Lee Eun-jin, 11 Kasım’da Güney Kore’de düzenlenen bir seminerde, 2030’a kadar yaklaşık 30 trilyon dolarlık varlığın blokzincire taşınmasının beklendiğini söyledi. Lee’ye göre stablecoin’lerin günlük finansal işlemlerde kullanılabilmesi için geleneksel finans kuruluşlarının, blokzincirlerin ve ödeme sistemlerinin birlikte çalışabilmesi gerekiyor.

Lee bunun için dört unsur sıraladı. Varlıkların farklı blokzincirler arasında aktarılabilmesi, varlık devrinin ödemeyle eşleştirilmesi, müşteri kimliğinin doğrulanması ve kara para aklamayla mücadele kurallarına uyulması gerekiyor. Dördüncü unsur ise para birimleri arasında dönüşüm yapılabilmesi ve bunun için yeterli likiditenin bulunması.

Sınır ötesi ödemelerde yerel para ve likidite

Lee, sınır ötesi işlemlerde stablecoin kullanılsa bile ödemenin yerel para birimine çevrilebilmesi ve alım satım için yeterli likidite bulunması gerektiğini belirtti. Blokzincir ve stablecoin’lerin bazı işlem adımlarını basitleştirip süreyi kısaltabileceğini söyleyen Lee, hak devri ve işlem aksaklıklarına müdahale gibi süreçlerin de mevcut finans sisteminin hukuki ve kurumsal gerekliliklerine uygun yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

“En başarılı altyapı, müşterilerin varlığını bile fark etmediği altyapıdır.”

Lee’ye göre müşteri açısından öncelik, ödemenin güvenilir biçimde tamamlanması ve gerekli işlem bilgilerinin doğrulanabilmesi.

Cumhuriyetçi aday ve gruplara giden bağışlar, Demokratlara giden tutarın üç katını aştı. Stablecoin ödemelerinde ise transferin hızlanması tek başına sınırlı fayda sağlayabilir. Döviz dönüşümü pahalıysa veya yerel ödeme gecikiyorsa, alıcı bu hız avantajından ancak kısmen yararlanabilir.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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