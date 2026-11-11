Ekonomi

FED fazi artışı kesin ama yapay zeka hisseleri artış kaygısını gölgede bıraktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 📈 Nasdaq 100 vadelileri yüzde 1,5, S&P 500 vadelileri yüzde 0,6 yükseldi.
  • 🤖 Anthropic için 1,5 trilyon dolar ve üzeri değerleme gündemde. OpenAI’nin çeyreklik gelirinin ilk kez 10 milyar doları aştığı bildirildi.
  • 🇺🇸 İki yıllık ABD tahvil getirisi 17 baz puanla son 19 ayın en sert günlük artışını kaydetti.
  • 🏦 Piyasalar Fed’in gelecek ay 25 baz puanlık faiz artışına gitmesini fiyatlıyor.
  • 🛢️ Brent petrol yeniden 92 doları aşarken dolar hafif geriledi.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt
Memetoro

Küresel borsalar, yapay zeka şirketlerine yeniden artan ilgiyle yükseldi. Teknoloji hisselerindeki alımlar, ABD’de beklentileri aşan enflasyonun Fed’i yeni faiz artışlarına yöneltebileceği endişesini gölgede bıraktı.

İçindekiler
1 Teknoloji hisseleri yükselişe öncülük etti
2 Anthropic için 1,5 trilyon dolarlık değerleme gündemde
3 Piyasalar Fed’den 25 baz puanlık artış bekliyor

Teknoloji hisseleri yükselişe öncülük etti

Nasdaq 100 vadelileri yüzde 1,5 yükselerek salı günü düzenleme kaygılarıyla yaşanan kayıpları telafi etti. S&P 500 vadelileri ise yüzde 0,6 değer kazandı.

Avrupa’da endeks vadelileri de yükselişe işaret etti. MSCI Asya Pasifik Endeksi, üç ayı aşkın sürenin en güçlü iki günlük performansının ardından teknoloji hisselerinin öncülüğünde yüzde 1,6 yükseldi.

Anthropic için 1,5 trilyon dolarlık değerleme gündemde

CoreWeave’in açıkladığı olumlu beklentiler ve Claude sohbet robotunun geliştiricisi Anthropic’in olası halka arzı, yapay zeka hisselerine yönelik ilgiyi destekledi. Anthropic’le çalışan bankacıların, güçlü yatırımcı talebi üzerine olası halka arz için 1,5 trilyon dolar ve üzerindeki değerlemeleri ele aldığı bildirildi.

OpenAI’nin çeyreklik gelirinin ilk kez 10 milyar doları aştığı yönündeki haberler de yapay zeka yatırımlarına ilişkin iyimserliği artırdı.

Piyasalar Fed’den 25 baz puanlık artış bekliyor

Beklentileri aşan ABD enflasyonu, Fed’in faiz artıracağı beklentisini güçlendirirken Hazine tahvilleri üzerindeki satış baskısı sürdü. İki yıllık ABD Hazine tahvillerinin getirisi salı günü 17 baz puanla son 19 ayın en sert günlük artışını kaydetti.

Para piyasaları Fed’in gelecek ay 25 baz puanlık faiz artışına gitmesini fiyatlıyor. Daha büyük bir artış ihtimali de fiyatlamalara yansıyor.

Petrol fiyatları, yatırımcıların ABD ile İran arasındaki çatışmanın sona erme ihtimalini değerlendirdiği ortamda iki seanslık düşüşün ardından toparlandı. Brent petrolün varil fiyatı yeniden 92 doların üzerine çıktı. Dolar ise salı günü yüzde 0,5 değer kazandıktan sonra hafif geriledi.

Nasdaq 100 vadelilerinin S&P 500 vadelilerinden daha güçlü yükselmesi, toparlanmada teknoloji hisselerinin ağırlığını gösteriyor. Tahvillerde satış baskısının sürmesi ve 25 baz puanı aşan bir artışın da fiyatlanması, enflasyon verisinin Fed beklentileri üzerindeki etkisini koruduğuna işaret ediyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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