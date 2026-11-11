FED fazi artışı kesin ama yapay zeka hisseleri artış kaygısını gölgede bıraktı

Küresel borsalar, yapay zeka şirketlerine yeniden artan ilgiyle yükseldi. Teknoloji hisselerindeki alımlar, ABD’de beklentileri aşan enflasyonun Fed’i yeni faiz artışlarına yöneltebileceği endişesini gölgede bıraktı.

Teknoloji hisseleri yükselişe öncülük etti

Nasdaq 100 vadelileri yüzde 1,5 yükselerek salı günü düzenleme kaygılarıyla yaşanan kayıpları telafi etti. S&P 500 vadelileri ise yüzde 0,6 değer kazandı.

Avrupa’da endeks vadelileri de yükselişe işaret etti. MSCI Asya Pasifik Endeksi, üç ayı aşkın sürenin en güçlü iki günlük performansının ardından teknoloji hisselerinin öncülüğünde yüzde 1,6 yükseldi.

Anthropic için 1,5 trilyon dolarlık değerleme gündemde

CoreWeave’in açıkladığı olumlu beklentiler ve Claude sohbet robotunun geliştiricisi Anthropic’in olası halka arzı, yapay zeka hisselerine yönelik ilgiyi destekledi. Anthropic’le çalışan bankacıların, güçlü yatırımcı talebi üzerine olası halka arz için 1,5 trilyon dolar ve üzerindeki değerlemeleri ele aldığı bildirildi.

OpenAI’nin çeyreklik gelirinin ilk kez 10 milyar doları aştığı yönündeki haberler de yapay zeka yatırımlarına ilişkin iyimserliği artırdı.

Piyasalar Fed’den 25 baz puanlık artış bekliyor

Beklentileri aşan ABD enflasyonu, Fed’in faiz artıracağı beklentisini güçlendirirken Hazine tahvilleri üzerindeki satış baskısı sürdü. İki yıllık ABD Hazine tahvillerinin getirisi salı günü 17 baz puanla son 19 ayın en sert günlük artışını kaydetti.

Para piyasaları Fed’in gelecek ay 25 baz puanlık faiz artışına gitmesini fiyatlıyor. Daha büyük bir artış ihtimali de fiyatlamalara yansıyor.

Petrol fiyatları, yatırımcıların ABD ile İran arasındaki çatışmanın sona erme ihtimalini değerlendirdiği ortamda iki seanslık düşüşün ardından toparlandı. Brent petrolün varil fiyatı yeniden 92 doların üzerine çıktı. Dolar ise salı günü yüzde 0,5 değer kazandıktan sonra hafif geriledi.

Nasdaq 100 vadelilerinin S&P 500 vadelilerinden daha güçlü yükselmesi, toparlanmada teknoloji hisselerinin ağırlığını gösteriyor. Tahvillerde satış baskısının sürmesi ve 25 baz puanı aşan bir artışın da fiyatlanması, enflasyon verisinin Fed beklentileri üzerindeki etkisini koruduğuna işaret ediyor.