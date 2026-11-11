RIPPLE (XRP)

David Schwartz, XRP varlığını 26 milyondan 3 milyona düşürdü

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 David Schwartz, elindeki XRP miktarını yaklaşık 26 milyondan 3 milyona indirdi.
  • 📉 Schwartz, 2025 içinde de satış yaptığını açıklarken $XRP alımını uzun süredir durdurduğunu söyledi.
  • 🧾 Eski Ripple yöneticisi, satış kararlarını düşük risk iştahı ve önceden yazılmış planlarla gerekçelendirdi.
Altar Kılıçarslan
Altar Kılıçarslan
Memetoro

Ripple’ın eski teknoloji direktörü David Schwartz, elindeki XRP miktarının zaman içinde büyük ölçüde azaldığını açıkladı. Schwartz, bir dönem yaklaşık 26 milyon XRP tuttuğunu, bugün ise bu miktarın yaklaşık 3 milyon XRP’ye indiğini belirtti.

İçindekiler
1 XRP varlığında sert düşüş
2 Satış stratejisi ve vergi yükü
3 Ripple hisseleri ve topluluk tepkisi

XRP varlığında sert düşüş

Bu değişim, Schwartz’ın XRP varlığında yaklaşık 23 milyon adetlik azalmaya işaret ediyor. Söz konusu gerileme, zirve seviyesine göre yüzde 88’i aşan bir düşüş anlamına geliyor. Satışların hangi tarihlerde yoğunlaştığı ve toplamda ne kadar gelir sağladığı ise netleşmedi.

David Schwartz, en yüksek seviyede yaklaşık 26 milyon XRP tuttuğunu, bunun zamanla yaklaşık 3 milyon XRP’ye gerilediğini açıkladı.

Schwartz yalnızca XRP’de değil, Bitcoin ve Ethereum tarafında da varlığını belirgin biçimde küçülttü. Açıklamasına göre Bitcoin miktarı yaklaşık 1.500 BTC’den 1 BTC’ye, Ethereum varlığı ise yaklaşık 40.000 ETH’den 6 ETH’ye indi.

Satış stratejisi ve vergi yükü

Schwartz daha önce de satış yaklaşımını düşük risk iştahıyla gerekçelendirmişti. Temmuz ayında, kendisi ve eşinin yeni tarihi zirveler görüldüğünde kripto varlıklarının bir bölümünü satma kararı aldığını paylaşmıştı. Son açıklamasında ise XRP satışı öncesinde en az 30 gün önce avukatıyla hazırlanmış yazılı bir plan kullandığını aktardı.

2025 yılı içinde yaklaşık 2,5 milyon XRP sattığını da kabul eden Schwartz, bu satışların önemli bölümünün 2020 ve 2023’te edinilen tokenlardan oluştuğunu ifade etti. Ayrıca yaptığı satışlar nedeniyle yaklaşık 1,7 milyon dolar sermaye kazancı vergisi ödediğini söyledi.

Schwartz, uzun süredir XRP almadığını ve satış kararlarını önceden hazırlanmış bir plan çerçevesinde uyguladığını kaydetti.

Ripple hisseleri ve topluluk tepkisi

Schwartz’ın halen kayda değer miktarda Ripple hissesi tuttuğu, ancak bunun da tercih edeceğinden daha fazla finansal risk taşıdığı anlaşılıyor. Ripple, XRP ekosisteminin merkezindeki şirket olarak biliniyor ve şirket hisseleri doğrudan kripto piyasasından ayrı bir varlık niteliği taşıyor.

Bu açıklamalar, XRP topluluğunda fiyat performansına yönelik memnuniyetsizliğin arttığı bir dönemde geldi. Ayın başında bir XRP yatırımcısı, tokenın zayıf seyri nedeniyle Schwartz’ın etkisi olup olmadığını sorguladı. Schwartz ise kendi işlemlerinin fiyat üzerinde muhtemelen çok sınırlı etkisi olduğunu savundu.

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Altar Kılıçarslan
By Altar Kılıçarslan
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Altar Kılıçarslan, 6 yılı aşkın süredir kripto para ve blokzincir ekosisteminin içinde aktif olarak yer alan bir yazılım geliştiricidir. Projelerin teknik altyapılarına olan mesleki hakimiyetini, piyasa tecrübesiyle harmanlayarak okuyuculara sunmayı hedefler. Coin-Turk'te teknoloji odaklı proje incelemeleri, sektördeki güncel gelişmeler ve kripto ekosisteminin dinamikleri üzerine içerikler kaleme almaktadır.
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