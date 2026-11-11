BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de toparlanma mı, yeni düşüş mü? Stablecoin arzı yönü belirleyebilir

Bilmeniz Gerekenler

  • 📉 Spot $BTC ETF’lerinden 9 ve 10 Kasım’da toplam 296 milyon dolar net çıkış oldu.
  • 💸 IBIT, iki günde 291,44 milyon dolar net çıkışla fonlar arasında ilk sırada yer aldı.
  • 🏦 Hazine şirketlerinin alım-satım oranı ise yüzde 90’ın altına indi.
  • 💧 Bitcoin’in stablecoin arz oranı nötr bölgede ve ölüm kesişimi eşiğine yakın seyrediyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt
Memetoro

Spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF), 9 ve 10 Kasım’da yani son 2 günde toplam 296 milyon dolar net çıkış kaydetti. Fonlardan çekilen tutar ikinci gün yarıdan fazla azalırken Bitcoin’i rezervinde tutan şirketlerde birikimli alımların satışlara oranı yüzde 90’ın altına indi. CryptoQuant yazarı CW, Bitcoin’in toparlanma ihtimali açısından stablecoin arzındaki değişime dikkat çekti.

İçindekiler
1 ETF çıkışında en büyük pay IBIT’in
2 Bitcoin hazine şirketlerinde alım-satım oranı yüzde 90’ın altına indi
3 Stablecoin arzı Bitcoin’in yönünü etkileyebilir

ETF çıkışında en büyük pay IBIT’in

Spot Bitcoin ETF’lerinden 9 Kasım’da 201 milyon dolar, 10 Kasım’da ise 95 milyon dolar net çıkış oldu. İkinci günkü çıkış yaklaşık 1.260 BTC’ye karşılık geldi. IBIT, ilk gün 213,2 milyon dolar ve ikinci gün 78,24 milyon dolarla her iki günde de en yüksek net çıkışı kaydeden fon oldu.

ARKB’den 9 Kasım’da 9,9 milyon dolar, FBTC’den 10 Kasım’da 36,79 milyon dolar çıktı. MSBT ise iki günde sırasıyla 22,1 milyon dolar ve 20,03 milyon dolar net giriş kaydetti.

11 Kasım’da güncellenen verilere göre günlük işlem hacmi 2,74 milyar dolar, fonların toplam net varlığı 99,01 milyar dolar oldu. Bugüne kadarki toplam net giriş 55,86 milyar dolar düzeyinde kaldı.

Bitcoin hazine şirketlerinde alım-satım oranı yüzde 90’ın altına indi

Capriole Fund kurucusu Charles Edwards, Bitcoin’i rezervinde tutan şirketlerin birikimli alımlarının satışlarına oranının yüzde 90’ın altına inmesini “teslimiyet” olarak niteledi. Orandaki düşüş, şirketlerin işlemlerinde satışların ağırlık kazandığına işaret ediyor.

Edwards, geçmişte görülen üç benzer tablonun da piyasanın dip bölgelerine denk geldiğini ve güçlü alım fırsatları sunduğunu belirtti. Bu örneklerden hareketle son gerilemeyi Bitcoin için olası bir yükseliş sinyali olarak değerlendirdi.

Stablecoin arzı Bitcoin’in yönünü etkileyebilir

CryptoQuant yazarı CW, değerlendirmesinde Bitcoin’in stablecoin arz oranının (SSR) nötr bölgede seyrettiğini ve ölüm kesişimi eşiğine yaklaştığını yazdı. Kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli ortalamanın altına inmesiyle oluşan bu kesişim, teknik analizde genellikle düşüş sinyali olarak yorumlanıyor.

SSR, Bitcoin’in piyasa değerinin stablecoin’lerin toplam piyasa değerine oranını gösteriyor. Oranın gerilemesi, alımlarda kullanılabilecek stablecoin likiditesinin Bitcoin’e kıyasla arttığına işaret edebiliyor. Bitcoin’in piyasa değerindeki düşüş de oranı aşağı çekebildiğinden, göstergenin hangi nedenle gerilediği önem taşıyor.

CW’ye göre stablecoin arzındaki artış, potansiyel alım gücünü artırarak Bitcoin’de toparlanmayı destekleyebilir. Arzın daralması ise likiditeyi azaltarak fiyat üzerindeki baskıyı artırabilir.

ETF çıkışının ikinci gün yarıdan fazla azalması, fon tarafındaki satış baskısının hafiflediğini gösteriyor. Edwards’ın geçmişteki diplerle ilişkilendirdiği tablonun bu kez de toparlanmaya dönüşeceğine dair talep tarafındaki en somut işaret, stablecoin likiditesinin Bitcoin alımlarına yansıması olur.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Mercado Bitcoin, Pix ile para yatırma ve çekme işlemlerini gelecek hafta açacak

ABD enflasyonu beklentiyi aştı, Bitcoin için $68 bin riski gündemde: Piyasada şu anda neler oluyor?

ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinden çıkışlar altıncı haftada sürdü

Bitcoin’de cüzdan sayısı ekim zirvesinden sonra 108 bin azaldı

BitFuFu, piyasa satışlarına rağmen Bitcoin varlığını 1.454 BTC’ye çıkardı

Bitcoin 75 bin doların altına indi ama satış dalgasında BTC biriktirenlerin sayısı artıyor

Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinde 385,6 milyon dolarlık çıkış: BTC 75 bin doların altında

Bu Haberi Paylaş
Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Tom Emmer, Temsilciler Meclisi’nde Cumhuriyetçilerin ikinci ismi oldu
Bir Sonraki Yazı David Schwartz, XRP varlığını 26 milyondan 3 milyona düşürdü
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

David Schwartz, XRP varlığını 26 milyondan 3 milyona düşürdü
RIPPLE (XRP)
Tom Emmer, Temsilciler Meclisi’nde Cumhuriyetçilerin ikinci ismi oldu
Kripto Para
Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL
Lost your password?