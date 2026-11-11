Bitcoin’de toparlanma mı, yeni düşüş mü? Stablecoin arzı yönü belirleyebilir

Spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF), 9 ve 10 Kasım’da yani son 2 günde toplam 296 milyon dolar net çıkış kaydetti. Fonlardan çekilen tutar ikinci gün yarıdan fazla azalırken Bitcoin’i rezervinde tutan şirketlerde birikimli alımların satışlara oranı yüzde 90’ın altına indi. CryptoQuant yazarı CW, Bitcoin’in toparlanma ihtimali açısından stablecoin arzındaki değişime dikkat çekti.

ETF çıkışında en büyük pay IBIT’in

Spot Bitcoin ETF’lerinden 9 Kasım’da 201 milyon dolar, 10 Kasım’da ise 95 milyon dolar net çıkış oldu. İkinci günkü çıkış yaklaşık 1.260 BTC’ye karşılık geldi. IBIT, ilk gün 213,2 milyon dolar ve ikinci gün 78,24 milyon dolarla her iki günde de en yüksek net çıkışı kaydeden fon oldu.

ARKB’den 9 Kasım’da 9,9 milyon dolar, FBTC’den 10 Kasım’da 36,79 milyon dolar çıktı. MSBT ise iki günde sırasıyla 22,1 milyon dolar ve 20,03 milyon dolar net giriş kaydetti.

11 Kasım’da güncellenen verilere göre günlük işlem hacmi 2,74 milyar dolar, fonların toplam net varlığı 99,01 milyar dolar oldu. Bugüne kadarki toplam net giriş 55,86 milyar dolar düzeyinde kaldı.

Bitcoin hazine şirketlerinde alım-satım oranı yüzde 90’ın altına indi

Capriole Fund kurucusu Charles Edwards, Bitcoin’i rezervinde tutan şirketlerin birikimli alımlarının satışlarına oranının yüzde 90’ın altına inmesini “teslimiyet” olarak niteledi. Orandaki düşüş, şirketlerin işlemlerinde satışların ağırlık kazandığına işaret ediyor.

Edwards, geçmişte görülen üç benzer tablonun da piyasanın dip bölgelerine denk geldiğini ve güçlü alım fırsatları sunduğunu belirtti. Bu örneklerden hareketle son gerilemeyi Bitcoin için olası bir yükseliş sinyali olarak değerlendirdi.

Stablecoin arzı Bitcoin’in yönünü etkileyebilir

CryptoQuant yazarı CW, değerlendirmesinde Bitcoin’in stablecoin arz oranının (SSR) nötr bölgede seyrettiğini ve ölüm kesişimi eşiğine yaklaştığını yazdı. Kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli ortalamanın altına inmesiyle oluşan bu kesişim, teknik analizde genellikle düşüş sinyali olarak yorumlanıyor.

SSR, Bitcoin’in piyasa değerinin stablecoin’lerin toplam piyasa değerine oranını gösteriyor. Oranın gerilemesi, alımlarda kullanılabilecek stablecoin likiditesinin Bitcoin’e kıyasla arttığına işaret edebiliyor. Bitcoin’in piyasa değerindeki düşüş de oranı aşağı çekebildiğinden, göstergenin hangi nedenle gerilediği önem taşıyor.

CW’ye göre stablecoin arzındaki artış, potansiyel alım gücünü artırarak Bitcoin’de toparlanmayı destekleyebilir. Arzın daralması ise likiditeyi azaltarak fiyat üzerindeki baskıyı artırabilir.

ETF çıkışının ikinci gün yarıdan fazla azalması, fon tarafındaki satış baskısının hafiflediğini gösteriyor. Edwards’ın geçmişteki diplerle ilişkilendirdiği tablonun bu kez de toparlanmaya dönüşeceğine dair talep tarafındaki en somut işaret, stablecoin likiditesinin Bitcoin alımlarına yansıması olur.