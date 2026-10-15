RIPPLE (XRP)

XRP’de balina transferleri 7 ayın zirvesine çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Binance’e taşınan balina varlıklarıyla $XRP’de 30 günlük giriş 1,6 milyara yaklaştı.
  • 📉 XRP, eylül sonundaki 1,66 dolar zirvesinden sonra yaklaşık yüzde 20 geriledi.
  • 📊 Ağda aktif hesaplar yüzde 10 artarken ödeme hacmi aynı dönemde yüzde 52 düştü.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

XRP’de büyük yatırımcıların Binance’e gönderdiği token miktarı son yedi ayın en yüksek düzeyine ulaştı. Aynı dönemde fiyat da baskı altında kaldı. XRP, günlük grafikte 100 günlük hareketli ortalamanın altına indikten sonra 1,30 dolar civarında işlem görüyor.

İçindekiler
1 Balina hareketleri hızlandı
2 Fiyat görünümü zayıfladı
3 Ağ verileri karışık sinyal veriyor

Balina hareketleri hızlandı

CryptoQuant verilerine göre Binance’e yapılan balina XRP yatırımlarının 30 günlük toplamı 1,6 milyar XRP’ye yaklaştı. Bu seviye, nisan ayı başında görülen düzeye oldukça yakın. Temmuz sonlarında yaklaşık 400 milyon XRP’ye kadar gerileyen toplamın, üç aydan kısa sürede yaklaşık dört kat arttığı görülüyor.

En yüksek tek günlük giriş ise ağustos ortasında kaydedildi. Bu artış, XRP fiyatının 1,70 dolara yöneldiği döneme denk geldi. Borsalara taşınan varlıkların kısa sürede satışa konu olabilmesi, bu tür hareketleri piyasa açısından önemli hale getiriyor.

Merkezi borsalara artan balina girişleri, işlem görebilir XRP miktarını yükseltebilir ve satış baskısı riskini artırabilir.

Yine de borsaya giriş tek başına satışın kesinleştiği anlamına gelmiyor. Ancak yüksek miktarlı transferler, olası satışların daha kolay gerçekleşmesine zemin hazırlayabiliyor.

Fiyat görünümü zayıfladı

XRP, eylül sonlarında 1,66 dolara yaklaştıktan sonra yaklaşık yüzde 20 değer kaybetti. Fiyat, hem 100 günlük hem de 1,38 dolar civarındaki 200 günlük hareketli ortalamanın altına sarktı. İşlem hacmindeki zayıflama da bu tabloya eşlik ediyor.

Göreceli güç endeksi 35 seviyesinde bulunuyor. Bu görünüm, momentuma dair zayıflığa işaret ederken piyasanın henüz aşırı satım bölgesine inmediğini gösteriyor. Kısa vadede 1,28 dolar seviyesi öne çıkarken, bunun altındaki ana bölge 1,00 ile 1,05 dolar aralığında yer alıyor.

Ağ verileri karışık sinyal veriyor

Zincir üstü tarafta daha karmaşık bir görünüm oluştu. Günlük toplam işlem sayısı yaklaşık 2,4 milyon seviyesinde yatay seyrederken aktif hesap sayısı yüzde 10 arttı. Buna karşılık ödemeler yüzde 38 geriledi, ödeme hacmi ise yüzde 52 düştü.

GöstergeSon durumYön
Günlük toplam işlem2,4 milyonYatay
Aktif hesaplarYüzde 10 artışYukarı
Ödeme hacmiYüzde 52 düşüşAşağı

Bu tablo, ağda daha fazla cüzdanın hareket ettiğini ancak ödemeler üzerinden taşınan gerçek değerin azaldığını ortaya koyuyor. Veriler, kullanım artışından çok alım satım odaklı etkinliğin öne çıktığına işaret ediyor.

XRP’nin alıcılar lehine yeniden güç kazanabilmesi için 1,38 doların üzerine dönmesi gerekiyor.

Fiyat bu eşiğin altında kaldığı sürece kısa vadeli üstünlük satıcılarda görünüyor. Balina girişleri artmayı sürdürür ve XRP 1,30 doların altında kalırsa 1,20 dolara doğru yeni bir geri çekilme riski gündemde kalabilir. Buna karşılık girişler yavaşlar ve 1,28 dolar çevresi korunursa son düşüş daha sınırlı bir düzeltme olarak kalabilir.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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