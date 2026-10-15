XRP’de balina transferleri 7 ayın zirvesine çıktı

XRP’de büyük yatırımcıların Binance’e gönderdiği token miktarı son yedi ayın en yüksek düzeyine ulaştı. Aynı dönemde fiyat da baskı altında kaldı. XRP, günlük grafikte 100 günlük hareketli ortalamanın altına indikten sonra 1,30 dolar civarında işlem görüyor.

Balina hareketleri hızlandı

CryptoQuant verilerine göre Binance’e yapılan balina XRP yatırımlarının 30 günlük toplamı 1,6 milyar XRP’ye yaklaştı. Bu seviye, nisan ayı başında görülen düzeye oldukça yakın. Temmuz sonlarında yaklaşık 400 milyon XRP’ye kadar gerileyen toplamın, üç aydan kısa sürede yaklaşık dört kat arttığı görülüyor.

En yüksek tek günlük giriş ise ağustos ortasında kaydedildi. Bu artış, XRP fiyatının 1,70 dolara yöneldiği döneme denk geldi. Borsalara taşınan varlıkların kısa sürede satışa konu olabilmesi, bu tür hareketleri piyasa açısından önemli hale getiriyor.

Merkezi borsalara artan balina girişleri, işlem görebilir XRP miktarını yükseltebilir ve satış baskısı riskini artırabilir.

Yine de borsaya giriş tek başına satışın kesinleştiği anlamına gelmiyor. Ancak yüksek miktarlı transferler, olası satışların daha kolay gerçekleşmesine zemin hazırlayabiliyor.

Fiyat görünümü zayıfladı

XRP, eylül sonlarında 1,66 dolara yaklaştıktan sonra yaklaşık yüzde 20 değer kaybetti. Fiyat, hem 100 günlük hem de 1,38 dolar civarındaki 200 günlük hareketli ortalamanın altına sarktı. İşlem hacmindeki zayıflama da bu tabloya eşlik ediyor.

Göreceli güç endeksi 35 seviyesinde bulunuyor. Bu görünüm, momentuma dair zayıflığa işaret ederken piyasanın henüz aşırı satım bölgesine inmediğini gösteriyor. Kısa vadede 1,28 dolar seviyesi öne çıkarken, bunun altındaki ana bölge 1,00 ile 1,05 dolar aralığında yer alıyor.

Ağ verileri karışık sinyal veriyor

Zincir üstü tarafta daha karmaşık bir görünüm oluştu. Günlük toplam işlem sayısı yaklaşık 2,4 milyon seviyesinde yatay seyrederken aktif hesap sayısı yüzde 10 arttı. Buna karşılık ödemeler yüzde 38 geriledi, ödeme hacmi ise yüzde 52 düştü.

Gösterge Son durum Yön Günlük toplam işlem 2,4 milyon Yatay Aktif hesaplar Yüzde 10 artış Yukarı Ödeme hacmi Yüzde 52 düşüş Aşağı

Bu tablo, ağda daha fazla cüzdanın hareket ettiğini ancak ödemeler üzerinden taşınan gerçek değerin azaldığını ortaya koyuyor. Veriler, kullanım artışından çok alım satım odaklı etkinliğin öne çıktığına işaret ediyor.

XRP’nin alıcılar lehine yeniden güç kazanabilmesi için 1,38 doların üzerine dönmesi gerekiyor.

Fiyat bu eşiğin altında kaldığı sürece kısa vadeli üstünlük satıcılarda görünüyor. Balina girişleri artmayı sürdürür ve XRP 1,30 doların altında kalırsa 1,20 dolara doğru yeni bir geri çekilme riski gündemde kalabilir. Buna karşılık girişler yavaşlar ve 1,28 dolar çevresi korunursa son düşüş daha sınırlı bir düzeltme olarak kalabilir.