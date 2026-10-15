Ethereum (ETH)

Starknet, Ethereum’dan ayrılıp bağımsız blokzincir olmayı oyluyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Starknet, Ethereum’dan ayrılıp bağımsız blokzincir olma planını oylamaya açtı.
  • 📈 Oylamanın başladığı gün $STRK yüzde 25 yükseldi, vadeli işlem hacmi 894,84 milyon dolara çıktı.
  • 🛡️ Proje ekibi, 2027 hedefiyle kuantuma dayanıklı güvenlik için Ethereum’dan daha erken hareket etmek istiyor.
Onur Atam
Onur Atam

Starknet, Ethereum’u ölçeklendirmek için geliştirilen bir teknik çözüm olmaktan çıkarak tam bağımsız bir blokzincire dönüşme planını topluluk oylamasına sundu. StarkWare ekibi, projenin mevcut yapısından ayrılıp otonom bir Katman 1 ağına geçip geçmemesi sorusunu Snapshot platformunda kullanıcıların önüne getirdi.

İçindekiler
1 Oylama sonrası fiyat ve işlem hacmi hızlandı
2 Kuantum dayanıklılığı hedefi öne çıktı
3 Ön destek yüksek, nihai karar henüz verilmedi
4 Bağımsızlığın en büyük bedeli güvenlik olacak

Oylama sonrası fiyat ve işlem hacmi hızlandı

Karar süreci piyasada güçlü bir fiyatlama yarattı. Ekim ayının ilk haftalarında STRK yaklaşık %200 yükselmiş, ardından kripto piyasasının genel geri çekilmesiyle değer kaybetmişti. Resmi oylamanın başladığı gün ise alımlar yeniden hızlandı ve token fiyatı gün içinde bir ara %25 arttı.

İşlem hareketinin ağırlığı vadeli piyasalara kaydı. Günlük vadeli işlem hacmi 894,84 milyon dolara ulaşırken spot piyasa hacmi 116,38 milyon dolarda kaldı. Aynı gün erken dönem yatırımcılara ait 127 milyon tokenin kilidinin açılması da piyasadaki dalgalanmayı artıran başlıklardan biri oldu.

Starknet için başlatılan topluluk oylaması, projenin Ethereum’dan ayrılarak bağımsız bir Katman 1 ağına dönüşme ihtimalini araştırmaya açtı.

Kuantum dayanıklılığı hedefi öne çıktı

Bu planın arkasında teknik bir güvenlik hesabı bulunuyor. Projenin başındaki Eli Ben-Sasson, yapay zeka alanındaki ilerlemenin mevcut şifreleme yöntemlerini kırabilecek kuantum bilgisayarların gelişini hızlandırdığı görüşünü savunuyor. Eli Ben-Sasson, StarkWare’in kurucu isimleri arasında yer alıyor ve sıfır bilgi ispatları alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor.

Starknet tarafı, kuantuma dayanıklı güvenlik yapısını 2027 gibi devreye alabilecek teknik hazırlığa sahip olduğunu düşünüyor. Ancak ağın bugün Ethereum’a sıkı biçimde bağlı olması, bu takvimi sınırlayan bir unsur olarak görülüyor. Ethereum’un güvenlik tarafındaki daha geniş kapsamlı güncellemelerinin 2029 sonuna kadar uzayabileceği değerlendirmesi, Starknet’in kendi yoluna gitme isteğini güçlendirdi.

Mini sözlük: Kuantuma dayanıklı şifreleme, gelecekte çok daha güçlü hesaplama kapasitesine sahip kuantum bilgisayarlara karşı veri güvenliğini korumayı amaçlayan kriptografik yöntemleri ifade eder.

Ön destek yüksek, nihai karar henüz verilmedi

22 Ekim’e kadar sürecek oylamada “evet” seçeneği ilk aşamada %99,88 destek aldı. Buna karşın bu referandum bağlayıcı nitelik taşımıyor. Oylama, yalnızca teknik araştırma sürecine onay verilmesi anlamına geliyor; asıl geçiş için yeni hazırlıklar ve ek oylamalar gerekecek.

Projenin token ekonomisinde şimdilik bir değişiklik planlanmıyor. STRK, ağın tek yerel uzlaşma varlığı olarak kalacak. Ethereum ile köprülerin çalışmayı sürdürmesi de hedefler arasında yer alıyor.

Topluluk desteği çok yüksek görünse de mevcut oylama yalnızca araştırma sürecine yeşil ışık yakıyor ve teknik geçiş için yeni karar aşamaları gerektiriyor.

Bağımsızlığın en büyük bedeli güvenlik olacak

Bu ayrılığın en kritik maliyeti güvenlik tarafında ortaya çıkacak. Starknet işlemleri bugün Ethereum’un doğrulayıcı yapısı ve bu yapının arkasındaki milyarlarca dolarlık stake gücüyle dolaylı biçimde korunuyor. Ağın bağımsız hale gelmesi durumunda ise kendi güvenlik sistemini kurması gerekecek.

Bu noktada güvenliğin dayanağı büyük ölçüde STRK’nin piyasa değeri olacak. Tokenin piyasa değeri 580,24 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Bu rakam Ethereum ile kıyaslandığında oldukça düşük kalsa da geliştiriciler, teknolojik esneklik ve zaman avantajı için bu dengeyi göze alıyor.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Vitalik Buterin, Ethereum’da hız yarışının bittiğini açıkladı

Eski Ethereum yatırımcısı 6.369 ETH’yi Kraken’a taşıdı

Ethereum ETF’lerine 10 gün sonra yeniden net para girişi oldu

Ethereum balinası 52 bin ETH satışından 24,5 milyon dolar kazanç sağladı

Tom Lee, Güney Kore’deki satış dalgası için Ethereum uyarısı yaptı

Binance’te Ethereum likidite göstergesi son yedi ayın dibine indi

Ethereum bağlantılı iki cüzdan Kraken’e 11,1 milyon dolarlık ETH aktardı

Bu Haberi Paylaş
Onur Atam
By Onur Atam
Takip Et:
Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Rakuten Wallet, kasım seminerinde SHIB sahiplerine fiziksel coin dağıtacak
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Rakuten Wallet, kasım seminerinde SHIB sahiplerine fiziksel coin dağıtacak
SHIBA INU (SHIB)
Shiba Inu 100 EMA altına indi, satış baskısı güç kazandı
SHIBA INU (SHIB)
Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL
Lost your password?