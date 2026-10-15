Starknet, Ethereum’dan ayrılıp bağımsız blokzincir olmayı oyluyor

Starknet, Ethereum’u ölçeklendirmek için geliştirilen bir teknik çözüm olmaktan çıkarak tam bağımsız bir blokzincire dönüşme planını topluluk oylamasına sundu. StarkWare ekibi, projenin mevcut yapısından ayrılıp otonom bir Katman 1 ağına geçip geçmemesi sorusunu Snapshot platformunda kullanıcıların önüne getirdi.

Oylama sonrası fiyat ve işlem hacmi hızlandı

Karar süreci piyasada güçlü bir fiyatlama yarattı. Ekim ayının ilk haftalarında STRK yaklaşık %200 yükselmiş, ardından kripto piyasasının genel geri çekilmesiyle değer kaybetmişti. Resmi oylamanın başladığı gün ise alımlar yeniden hızlandı ve token fiyatı gün içinde bir ara %25 arttı.

İşlem hareketinin ağırlığı vadeli piyasalara kaydı. Günlük vadeli işlem hacmi 894,84 milyon dolara ulaşırken spot piyasa hacmi 116,38 milyon dolarda kaldı. Aynı gün erken dönem yatırımcılara ait 127 milyon tokenin kilidinin açılması da piyasadaki dalgalanmayı artıran başlıklardan biri oldu.

Starknet için başlatılan topluluk oylaması, projenin Ethereum’dan ayrılarak bağımsız bir Katman 1 ağına dönüşme ihtimalini araştırmaya açtı.

Kuantum dayanıklılığı hedefi öne çıktı

Bu planın arkasında teknik bir güvenlik hesabı bulunuyor. Projenin başındaki Eli Ben-Sasson, yapay zeka alanındaki ilerlemenin mevcut şifreleme yöntemlerini kırabilecek kuantum bilgisayarların gelişini hızlandırdığı görüşünü savunuyor. Eli Ben-Sasson, StarkWare’in kurucu isimleri arasında yer alıyor ve sıfır bilgi ispatları alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor.

Starknet tarafı, kuantuma dayanıklı güvenlik yapısını 2027 gibi devreye alabilecek teknik hazırlığa sahip olduğunu düşünüyor. Ancak ağın bugün Ethereum’a sıkı biçimde bağlı olması, bu takvimi sınırlayan bir unsur olarak görülüyor. Ethereum’un güvenlik tarafındaki daha geniş kapsamlı güncellemelerinin 2029 sonuna kadar uzayabileceği değerlendirmesi, Starknet’in kendi yoluna gitme isteğini güçlendirdi.

Mini sözlük: Kuantuma dayanıklı şifreleme, gelecekte çok daha güçlü hesaplama kapasitesine sahip kuantum bilgisayarlara karşı veri güvenliğini korumayı amaçlayan kriptografik yöntemleri ifade eder.

Ön destek yüksek, nihai karar henüz verilmedi

22 Ekim’e kadar sürecek oylamada “evet” seçeneği ilk aşamada %99,88 destek aldı. Buna karşın bu referandum bağlayıcı nitelik taşımıyor. Oylama, yalnızca teknik araştırma sürecine onay verilmesi anlamına geliyor; asıl geçiş için yeni hazırlıklar ve ek oylamalar gerekecek.

Projenin token ekonomisinde şimdilik bir değişiklik planlanmıyor. STRK, ağın tek yerel uzlaşma varlığı olarak kalacak. Ethereum ile köprülerin çalışmayı sürdürmesi de hedefler arasında yer alıyor.

Topluluk desteği çok yüksek görünse de mevcut oylama yalnızca araştırma sürecine yeşil ışık yakıyor ve teknik geçiş için yeni karar aşamaları gerektiriyor.

Bağımsızlığın en büyük bedeli güvenlik olacak

Bu ayrılığın en kritik maliyeti güvenlik tarafında ortaya çıkacak. Starknet işlemleri bugün Ethereum’un doğrulayıcı yapısı ve bu yapının arkasındaki milyarlarca dolarlık stake gücüyle dolaylı biçimde korunuyor. Ağın bağımsız hale gelmesi durumunda ise kendi güvenlik sistemini kurması gerekecek.

Bu noktada güvenliğin dayanağı büyük ölçüde STRK’nin piyasa değeri olacak. Tokenin piyasa değeri 580,24 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Bu rakam Ethereum ile kıyaslandığında oldukça düşük kalsa da geliştiriciler, teknolojik esneklik ve zaman avantajı için bu dengeyi göze alıyor.