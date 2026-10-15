Rakuten Wallet, kasım seminerinde SHIB sahiplerine fiziksel coin dağıtacak

Japonya merkezli kripto para borsası Rakuten Wallet, kasım ayında düzenlenecek yatırım seminerinde SHIB sahiplerine fiziksel SHIB temalı hatıra coinleri dağıtacağını açıkladı. Duyuru, borsanın X hesabı üzerinden yapıldı.

Seminer 3 Kasım’da düzenlenecek

Rakuten Wallet, SHIB yatırımcılarına yönelik paylaşımında kıdemli analist Matsuda’nın kasım ayında yeniden sahne alacağını bildirdi. Etkinlik, Rakuten Securities tarafından düzenlenecek yatırım semineri kapsamında 3 Kasım’da gerçekleştirilecek. Tarihin, Japonya’da resmi tatile denk gelmesi de katılımı artırabilecek unsurlar arasında görülüyor.

Rakuten Group’un kripto para hizmeti olan Rakuten Wallet, Japonya’da spot kripto alım satımı ve ilgili saklama hizmetleri sunuyor. Şirket, seminer alanında bir stant kurarak SHIB dağıtımını burada yapmayı planlıyor.

Rakuten Wallet, SHIB varlığını uygulama ekranında gösteren katılımcılara fiziksel dağıtım ürünlerinin istisnasız verileceğini duyurdu.

Katılım şartı uygulama ekranını göstermek

Dağıtıma katılmak isteyenlerin Rakuten Wallet uygulamasındaki SHIB varlıklarını görevli personele göstermesi yeterli olacak. Şirket, bu şartı karşılayan herkese hediyelerin verileceğini belirtti. Böylece katılım koşulu, ek başvuru veya çekiliş süreci olmadan doğrudan doğrulama esasına bağlanmış oldu.

Dağıtılacak ürünler, blokzincirle teknik bağı bulunmayan fiziksel metal hatıra coinlerinden oluşuyor. Rakuten Wallet, Temmuz 2026’da bu ürünü ilk kez tanıtmış ve kumlama tabanlı yüzey işleme yöntemi kullanıldığını açıklamıştı.

Mini sözlük: Kumlama yüzey işlemi, metal bir ürünün yüzeyine ince aşındırıcı parçacıklar uygulanarak mat ve dokulu bir görünüm kazandıran üretim yöntemidir. Bu işlem, ürünün blokzincir üzerinde çalıştığı anlamına gelmez; yalnızca fiziksel tasarımla ilgilidir.

Önceki etkinliklerde de dağıtım yapılmıştı

Rakuten Wallet daha önce Fukuoka’daki etkinliğinde de benzer SHIB coinleri dağıtmıştı. Şirket, o dönemde aynı uygulamayı ekim ayında Sapporo ve Osaka’daki seminerlerde de tekrarlayacağını açıklamıştı. Bu adımlar, borsanın nisan ayında SHIB’yi işlem seçeneklerine eklemesinden sonra meme coin topluluğuna verdiği desteğin sürdüğünü gösteriyor.

Temmuz 2026’da tanıtılan fiziksel SHIB coin, blokzincirle bağlantılı bir ürün değil; yatırım seminerlerinde dağıtılan metal bir hatıra ürünü niteliği taşıyor.

Piyasada satış baskısı arttı

SHIB fiyatı ise daha geniş kripto piyasasındaki satış baskısıyla birlikte geriledi. Varlık son 24 saatte yüzde 3,78 düşüşle 0.00000494 dolara indi. Aynı dönemde ABD’de açıklanan enflasyon verileri, ABD Merkez Bankası’nın bu ay faiz artırabileceğine yönelik kaygıları yeniden güçlendirdi.

Eylül ayında tüketici fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 3,7’ye yükseldi. Ağustosta bu oran yüzde 3,4 seviyesindeydi. Gıda ve enerji kalemlerini dışarıda bırakan çekirdek enflasyon da yüzde 2,4’ten yüzde 2,6’ya çıktı. CoinGlass verilerine göre son 24 saatte vadeli işlemlerde 972,26 milyon dolarlık pozisyon tasfiye edildi. SHIB de 12 Ekim’den bu yana dördüncü gününde düşüşünü sürdürerek gün içi en düşük 0.000004811 doları gördü.