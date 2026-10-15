Shiba Inu 100 EMA altına indi, satış baskısı güç kazandı

Shiba Inu, son toparlanma döneminde fiyatı taşıyan kritik seviyenin altına geriledi. SHIB gün içinde 0.00000509 dolardan açıldı, 0.00000483 dolara kadar indi ve 0.00000496 dolar civarında işlem gördü. Bu hareketle fiyat, ağustostan bu yana ana taban olarak izlenen 100 günlük üssel hareketli ortalamanın, yani 0.00000528 dolar çevresindeki seviyenin altına indi.

Toparlanmayı taşıyan eşik aşılamadı

Alıcılar bu çizgiyi ağustos sonunda ve eylül ortasında birkaç kez korudu. Aynı bölge, SHIB’in 0.00000627 dolara uzanan yükselişinin de zemini oldu. Ancak ekim ayının başında fiyat bu seviyenin altında günlük kapanış yaptı, ardından gelen toparlanma denemeleri de başarısız kaldı. Her tepki yükselişi 100 EMA’nın altında durdu ve daha önce destek görevi gören bölge bu kez satış alanına dönüştü.

Mevcut görünüm, kısa vadeli tepki denemelerine rağmen satıcıların yön üzerinde belirgin üstünlük kurduğuna işaret ediyor.

Daha yukarıdaki ortalamalar da şimdilik fiyatı desteklemiyor. Yaklaşık 0.00000540 ve 0.00000545 dolar çevresindeki kısa vadeli ortalamalar ile 0.00000562 dolar yakınındaki 200 EMA, mevcut seviyenin üzerinde bulunuyor. Bu bölgelerin yeniden test edilebilmesi için güçlü bir yükseliş gerekecek.

RSI zayıf seyre işaret ediyor

Göreceli Güç Endeksi, yani RSI, 36 civarında bulunuyor. Bu seviye aşırı satım bölgesine yakın olsa da tek başına bir dönüş sinyali vermiyor. İşlem hacminin sınırlı kalması da düşüşün sert bir panikten çok, düzenli ve istikrarlı bir satış süreciyle ilerlediğini gösteriyor.

Mini sözlük: EMA, yani üssel hareketli ortalama, son fiyatlara daha fazla ağırlık veren bir teknik göstergedir. RSI ise fiyat hareketinin hızını ölçer; düşük değerler satış baskısının arttığını gösterebilir, ancak tek başına yön değişimini doğrulamaz.

Aşağıda izlenen destekler öne çıkıyor

Grafikte aşağı yönde boşluk oluşması, kalan destek bölgelerini daha önemli hale getiriyor. İlk izlenen seviye gün içi en düşük nokta olan 0.00000483 dolar. Bunun hemen altında, eylüldeki dip bölge olan 0.00000474 dolar yer alıyor. Bu seviyede alıcılar daha önce devreye girmişti.

0.00000474 doların da kaybedilmesi halinde bir sonraki bölge 0.00000437 ile 0.00000440 dolar aralığı olarak öne çıkıyor. Bu alan, SHIB’in ağustosta taban yaptığı bölgeydi. Daha aşağıda ise haziran ve temmuz diplerine karşılık gelen 0.00000405 ile 0.00000410 dolar bandı bulunuyor. Fiyatın bu alana gerilemesi, son üç aydaki toparlanmanın büyük bölümünü silebilir.

0.00000483 veya 0.00000474 dolardan gelecek bir tepki olasılığı sürse de, tek başına sıçrama trend değişimi anlamına gelmeyecek.

Yukarı yönlü hareket için iki eşik izleniyor

Düşük RSI nedeniyle kısa vadeli bir tepki yükselişi ihtimali tamamen dışlanmıyor. Buna karşın işlem hacmi güçlenmeden yaşanacak bir yukarı hareketin, daha geniş düşüş eğilimi içinde sınırlı kalması olası görülüyor. Alıcıların önce 0.00000500 doları, ardından 100 EMA’nın bulunduğu 0.00000528 dolar bölgesini geri alması gerekiyor.

Günlük kapanışın yeniden bu çizginin üzerine taşınması halinde son kırılmanın geçersiz kalması gündeme gelebilir. Bu gerçekleşene kadar yukarı yönlü denemelerin satışla karşılaşma riskinin yüksek kaldığı değerlendiriliyor.